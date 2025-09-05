Để vượt qua mọi đối thủ, U.23 Việt Nam cần thêm yếu tố đặc biệt này…

Mật độ thi đấu dày có ảnh hưởng đến U.23 Việt Nam?

Cụ thể, chiến dịch vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 3 – 9.9. Sau trận đấu với U.23 Bangladesh vào tối 3.9, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ có thêm 2 trận nữa, gặp Singapore vào ngày 6.9 và gặp Yemen vào ngày 9.9.

Văn Trường (8) không thi đấu hết trận gặp U.23 Bangladesh Ảnh: Minh Tú

Mật độ thi đấu dày, 3 trận trong 6 ngày, cộng với thời tiết nóng, sẽ là những yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến thể lực của các cầu thủ. Về vấn đề này, HLV Kim Sang-sik bình luận: "Thời tiết nóng gây ảnh hưởng lớn tới khả năng thi đấu của các đội tại bảng C, không chỉ có đội tuyển U.23 Việt Nam bị ảnh hưởng mà các đối thủ U.23 Singapore và Yemen cũng vậy. Tôi cho rằng trình độ các đội trong bảng đấu này tương đương nhau. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật kỹ cho những trận đấu tiếp theo".

Có nghĩa là chính vị HLV người Hàn Quốc cũng tính tới khả năng chúng ta phải đua về sự dẻo dai với các đối thủ trong bảng, đội nào đảm bảo thể lực tốt hơn cho đến trận đấu cuối cùng vào ngày 9.9, đội đó sẽ có lợi hơn.

Để chuẩn bị cho cuộc chiến đòi hỏi nhiều thể lực ở trước mắt, có thể thấy HLV Kim Sang-sik đã tính toán đến việc xoay tua các trụ cột của đội tuyển U.23 Việt Nam. Ví dụ tiền vệ đội trưởng của đội tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 là Khuất Văn Khang không xuất hiện ngay từ đầu trong trận đấu với U.23 Bangladesh. Sau đó, tiền vệ chơi rất tốt từ giải khu vực cách đây hơn 1 tháng đến giờ là Nguyễn Văn Trường cũng không đá hết trận ra quân của U.23 Việt Nam.

Xoay tua đội hình

Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang mỗi người gần như chỉ thi đấu nửa trận, mỗi người làm nhiệm vụ giữ nhịp cho tuyến giữa của đội tuyển U.23 Việt Nam ở nửa trận: Nguyễn Văn Trường tổ chức lối chơi cho U.23 Việt Nam ở nửa đầu của trận đấu, còn Khuất Văn Khang làm nhiệm vụ này ở nửa sau của trận đấu, sao cho luôn có ít nhất 1 trong 2 tiền vệ trụ cột giàu kinh nghiệm và giàu kỹ thuật này, hiện diện ở trên sân.

Quốc Việt (9) "chia lửa" cho Đình Bắc trên hàng tấn công Ảnh: Minh Tú

Chưa hết, Đình Bắc cũng không thi đấu hết trận. Khi Đình Bắc rời sân, người thay thế cầu thủ này, chơi cao nhất trên hàng tấn công là tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Vị trí của Văn Trường, Đình Bắc là những vị trí đòi hỏi các cầu thủ phải di chuyển rất nhiều, rất tốn sức. Chính vì lẽ đó, HLV Kim Sang-sik chưa muốn vắt kiệt sức những cầu thủ này, khi vòng loại U.23 châu Á 2026 mới chỉ bắt đầu.

Ông Kim muốn dành sức cho những cầu thủ trụ cột của mình, cho giai đoạn quan trọng tiếp theo của giải đấu. Ngoài ra, cũng để hướng đến cuộc chiến đường dài, vị HLV người Hàn Quốc đã thử nghiệm nhiều phương án nhân sự khác nhau trong trận đấu với U.23 Bangladesh. Sự thay đổi đáng chú ý tiếp theo là việc Lê Viktor vào sân thay Thanh Nhàn, chơi trên hàng tấn công. Điều này vừa giúp cho Thanh Nhàn tiết kiệm sức, hướng đến giai đoạn tiếp theo, vừa mở ra hướng tấn công mới cho U.23 Việt Nam, khi Lê Viktor Lê có xu hướng xâm nhập khu vực cấm địa của đối phương nhiều hơn so với Thanh Nhàn.

Đường dài mới biết ngựa hay, U.23 Việt Nam sẽ vừa thi đấu, vừa điều chỉnh, để đảm bảo thể lực và phong độ tốt nhất cho đến cuối vòng loại U.23 châu Á 2026.