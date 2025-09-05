Đội tuyển Việt Nam: Thua đậm cũng được, miễn có bài học để... lớn

Đội tuyển Việt Nam nhận bài học quý

Trận giao hữu với CLB Nam Định là điển hình cho nhận định không cần phải đi đâu xa, chỉ cần loanh quanh V-League, đội tuyển Việt Nam cũng có thể tìm được "quân xanh" rất mạnh.

CLB Nam Định sở hữu 11 ngoại binh (nhiều nhất V-League), trong đó, nhiều gương mặt đã khẳng định đẳng cấp như Caio Cesar, tiền vệ lọt vào đội hình tiêu biểu mùa trước, Romulo da Silva, Lucas Alves, Kyle Hudlin... Chưa kể, đội còn có hậu vệ Việt kiều Kevin Phạm Ba, và còn vắng Xuân Son do đang điều trị chấn thương.

Đội tuyển Việt Nam (áo xanh) bất lực trước đối thủ mạnh ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Với lực lượng ngoại binh mà CLB Nam Định mang về để phục vụ V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship, đội tuyển Việt Nam đã phải giáp mặt với một tập thể ở đẳng cấp Âu - Mỹ dưới mác CLB V-League. Không chỉ Nam Định, những đội mạnh như Buriram United (Thái Lan) hay JDT (Malaysia) khi đi đá AFC Champions League Elite cũng tung ra đội hình có tới 9, 10 ngoại binh. Bởi đơn giản, chất lượng của những ngoại binh trị giá hàng trăm nghìn, thậm chí triệu USD luôn vượt trội cầu thủ bản địa.

Gặp đội bóng toàn ngoại binh như thế, đội tuyển Việt Nam thua là lẽ tất yếu. Đáng khen là trong hiệp 1, khi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh xếp trụ cột đá chính, đội chỉ thua 1 bàn. Tình cảnh vỡ trận xảy ra trong hiệp 2, khi các tân binh, hoặc cầu thủ ít khi được thi đấu, có cơ hội thể hiện.

Với thủ môn Văn Chuẩn, hậu vệ Quang Kiệt, Hoàng Phúc, Văn Tới, tiền vệ Hoàng Anh, Du Học, Văn Vĩ, Việt Hưng, hay tiền đạo Gia Hưng... việc phải gặp đội hình toàn Tây của CLB Nam Định là quá sức.

Những gương mặt nói trên còn non kinh nghiệm đá giải quốc tế, hiếm khi phải giáp mặt tới 11 cầu thủ to khỏe, rắn chắc và tốc độ. Hình ảnh Quang Kiệt "khó thở" khi gặp Kyle Hudlin, hay Hoàng Anh, Việt Hưng bị tuyến giữa toàn Tây lấn át là ví dụ.

Đồng thời, với những miếng ghép hiếm khi thi đấu cùng nhau, đội tuyển Việt Nam đã chơi xộc xệch, thiếu bài vở, không có đấu pháp xuyên suốt.

Lực lượng ngoại binh của CLB Nam Định rất chất lượng ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Tuy nhiên, nhìn trên góc độ tích cực, các tân binh đội tuyển Việt Nam cần... được thua, thậm chí thua đậm để nhận lại bài học. Việc triệu tập nhiều cầu thủ mới và tung vào sân ở trận đấu khó đến mức các trụ cột cũng phải chật vật, có lẽ là dụng ý dùng người của ban huấn luyện.

Trong trận đấu khắc nghiệt, trước đối thủ vượt trội, các cầu thủ đủ bản lĩnh sẽ bộc lộ tố chất. Ở trận đấu hôm qua, đã có những gương mặt thi đấu nỗ lực (dù bị ngợp), như trường hợp của các tiền vệ Hoàng Anh, Việt Hưng.

Các vị trí bắt đầu hoán đổi, xoay tua nhân sự và "gối đầu" cạnh tranh để sẵn sàng tạo nên diện mạo mới.

Tiếp tục nỗ lực

Khi xu hướng toàn cầu hóa đã giúp những đội tuyển như Malaysia, Indonesia tràn ngập cầu thủ gốc châu Âu, Nam Mỹ, bóng đá Đông Nam Á không còn là câu chuyện của những cầu thủ nhỏ người, khéo léo, nhanh nhẹn mà Thái Lan, Việt Nam xưa nay là lá cờ đầu.

Hiện tại, ngay ở AFF Cup, đội tuyển Việt Nam cũng có thể phải gặp những gương mặt đang đá tại Hà Lan, Tây Ban Nha, Pháp hay Ý. Nếu không muốn tiếp tục bị ngợp và thua đậm, đội tuyển Việt Nam cần được giao hữu với những đối thủ đẳng cấp tương đương.

Kyle Hudlin (áo trắng) làm khổ hàng thủ đội Việt Nam nhờ đẳng cấp vượt trội ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Sau cú ngã trước CLB Nam Định, các tân binh đội tuyển Việt Nam sẽ so tài CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Đội đương kim vô địch Siêu cúp quốc gia thậm chí là bản nâng cấp của CLB Nam Định. Ngoại binh ít hơn, nhưng lối đá nhuần nhuyễn, gắn kết hơn, hàng tiền vệ cầm bóng tốt, trong khi tuyến tiền đạo với Leo Artur, Alan Grafite đã làm mưa làm gió ở sân chơi Đông Nam Á mùa trước.

Thêm một thử thách khó, buộc các cầu thủ cả cũ cả mới phải vắt sức đương đầu. Nguy cơ thua rất lớn, nhưng từ trong khó khăn, đội tuyển Việt Nam cần kiên trì chiến đấu, thử nghiệm và đừng ngại áp dụng lối chơi mới, mạnh dạn cầm bóng triển khai thế trận, phối hợp tìm khoảng trống.

Mỗi trận thua là một trải nghiệm. Thầy trò ông Kim phải học nhiều, trước khi muốn "vỡ" ra điều gì đó.