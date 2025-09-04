U.23 Việt Nam đang giấu bài: Sẽ hay hơn nữa trước Singapore và Yemen

U.23 Việt Nam chưa bung hết sức

2 bàn thắng, 3 cú sút dội xà ngang chưa thể tạo màn ra quân trọn vẹn của U.23 Việt Nam trước U.23 Bangladesh, ở trận đấu diễn ra tối qua (3.9) trong khuôn khổ bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026.

Có nhiều thứ để "phàn nàn" về màn thể hiện của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hàng công vẫn gặp khó ở khâu tạo cơ hội và dứt điểm, vẫn phải chờ một tình huống cố định quen thuộc để ấn định chiến thắng, cánh phải kém đột biến, một số vị trí chơi dưới sức. Ông Kim cũng khẳng định U.23 Việt Nam "chưa ổn về tổng thể" và cần cải thiện.

U.23 Việt Nam chỉ thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, hãy nhìn bức tranh tổng thể. Cũng ở lượt trận mở màn, U.23 Campuchia đã cầm hòa 0-0 trước U.23 Oman, U.23 Lào cũng hòa 0-0 trước U.23 Indonesia, hay U.23 Trung Quốc chỉ thắng đội bóng "hạt tiêu" U.23 Timor Leste 2-1. Đó là bóng đá trẻ. Ngay cả ở cấp độ U.23, với lứa tuổi mà nhiều gương mặt đã chơi cho đội tuyển quốc gia, bất ngờ vẫn xảy ra.

Bản thân U.23 Bangladesh cũng có trận đấu vượt ngưỡng. Đại diện Trung Á chuẩn bị nghiêm túc cho vòng loại châu Á, khi tập huấn trong nước, rồi sang UAE giao hữu. Tâm thế thoải mái, cùng quá trình "chạy đà" dài hơi giúp đội bóng của quyền HLV trưởng Hassan Al Mamum có điểm rơi phong độ tốt.

Bóng đá Việt Nam tiến bộ, đối thủ cũng không đứng yên. Bởi vậy, không thắng đậm có thể chưa "thỏa" về chuyên môn. Song ít nhất, U.23 Việt Nam đã thắng, có ngôi đầu và tránh chấn thương.

Quan trọng hơn, nhìn cách bố trí đội hình và triển khai lối chơi, có thể tin U.23 Việt Nam mới đang chạy đà nhẹ nhàng. Cả hai nhân tố ghi bàn (Ngọc Mỹ, Lê Viktor) đều là quân bài dự bị ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Các trụ cột như Văn Khang, Quốc Việt không đá chính.

Quốc Việt (số 9) chỉ vào sân từ ghế dự bị ẢNH: MINH TÚ

Học trò HLV Kim Sang-sik cũng không tràn lên tấn công dồn dập, mà lựa thời điểm gây sức ép, biết tiết kiệm thể lực. Tín hiệu vui với ông Kim là vũ khí bóng bổng vẫn hiệu quả với bàn thắng của Lê Viktor. Các cầu thủ cũng chăm chỉ khai thác khoảng trống ở tuyến hai hơn, khi Lê Viktor và Phi Hoàng có tới 3 lần sút xa dội xà ngang.

Như thế là đủ. Khi còn hai thách thức mang tên U.23 Singapore và U.23 Yemen trước mặt, U.23 Việt Nam không nhất thiết phải bung hết mảng miếng.

Càng chơi càng hay?

Khởi đầu chậm, rồi càng vào giải càng hay, đó là lộ trình các đội tuyển thời HLV Kim Sang-sik đã đi trước khi vô địch AFF Cup 2024 và U.23 Đông Nam Á 2025.

Vòng loại U.23 châu Á 2026 không phải sân chơi đá để vô địch, nhưng, đó vẫn là giải đấu ngắn ngày, đòi hỏi các đội phải có chiến lược và chiến thuật. Trong đó, chiến thuật là để giải quyết từng trận, còn chiến lược để tính toán cả chặng đường dài, sao cho đạt được mục tiêu tổng thể (đoạt vé đến vòng chung kết).

Nhìn từ giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Việt Nam rõ ràng có thể hay hơn. Trước tiên, các trụ cột như Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường, Đình Bắc... đã chứng tỏ đẳng cấp. Tất cả đều từng đá giải U.23 châu Á và đủ kinh nghiệm để trở lại quỹ đạo phong độ. U.23 Việt Nam cần một trận để "nóng máy" và vận hành trơn tru, khi cả tập thể đã lấy lại cảm giác thi đấu cùng nhau.

U.23 Việt Nam sẽ sớm trơn tru ẢNH: MINH TÚ

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik đã có thước đo (trận gặp U.23 Bangladesh) để điều chỉnh vị trí cầu thủ và cách thức phối hợp. Với những quân bài còn ẩn giấu, U.23 Việt Nam còn nét mới mẻ để phô diễn, như cái cách Công Phương, Xuân Bắc đã gây bất ngờ cho đối thủ ở giải Đông Nam Á.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam vẫn mắc điểm yếu cố hữu, khi thiếu kiên trì và sáng tạo trước những đội phòng ngự lùi sâu, mà U.23 Bangladesh là ví dụ. Nhưng ở trận tới lúc 19 giờ ngày 6.9, đối thủ của thầy trò ông Kim là U.23 Singapore vốn đã ở thế chân tường (không thắng là bị loại).

U.23 Singapore không thể "tử thủ" như U.23 Bangladesh. Đội bóng Đông Nam Á phải tấn công. Mà trận gặp U.23 Yemen đã cho thấy, khi dâng cao, hàng thủ đội trẻ đảo quốc sư tử thường để lộ sai lầm.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng trừng phạt đối thủ. Phiên bản hay nhất của học trò ông Kim vẫn còn ở phía trước.