Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam đang giấu bài: Sẽ hay hơn nữa trước Singapore và Yemen

Hồng Nam
Hồng Nam
04/09/2025 05:46 GMT+7

U.23 Việt Nam có thể chơi tốt hơn nữa ở 2 trận còn lại tại vòng loại U.23 châu Á 2026, khi đã thực sự nóng máy.

U.23 Việt Nam chưa bung hết sức

2 bàn thắng, 3 cú sút dội xà ngang chưa thể tạo màn ra quân trọn vẹn của U.23 Việt Nam trước U.23 Bangladesh, ở trận đấu diễn ra tối qua (3.9) trong khuôn khổ bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026.

Có nhiều thứ để "phàn nàn" về màn thể hiện của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Hàng công vẫn gặp khó ở khâu tạo cơ hội và dứt điểm, vẫn phải chờ một tình huống cố định quen thuộc để ấn định chiến thắng, cánh phải kém đột biến, một số vị trí chơi dưới sức. Ông Kim cũng khẳng định U.23 Việt Nam "chưa ổn về tổng thể" và cần cải thiện.

U.23 Việt Nam đang giấu bài: Sẽ hay hơn nữa trước Singapore và Yemen- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam chỉ thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh

ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, hãy nhìn bức tranh tổng thể. Cũng ở lượt trận mở màn, U.23 Campuchia đã cầm hòa 0-0 trước U.23 Oman, U.23 Lào cũng hòa 0-0 trước U.23 Indonesia, hay U.23 Trung Quốc chỉ thắng đội bóng "hạt tiêu" U.23 Timor Leste 2-1. Đó là bóng đá trẻ. Ngay cả ở cấp độ U.23, với lứa tuổi mà nhiều gương mặt đã chơi cho đội tuyển quốc gia, bất ngờ vẫn xảy ra.

Bản thân U.23 Bangladesh cũng có trận đấu vượt ngưỡng. Đại diện Trung Á chuẩn bị nghiêm túc cho vòng loại châu Á, khi tập huấn trong nước, rồi sang UAE giao hữu. Tâm thế thoải mái, cùng quá trình "chạy đà" dài hơi giúp đội bóng của quyền HLV trưởng Hassan Al Mamum có điểm rơi phong độ tốt. 

Bóng đá Việt Nam tiến bộ, đối thủ cũng không đứng yên. Bởi vậy, không thắng đậm có thể chưa "thỏa" về chuyên môn. Song ít nhất, U.23 Việt Nam đã thắng, có ngôi đầu và tránh chấn thương. 

Quan trọng hơn, nhìn cách bố trí đội hình và triển khai lối chơi, có thể tin U.23 Việt Nam mới đang chạy đà nhẹ nhàng. Cả hai nhân tố ghi bàn (Ngọc Mỹ, Lê Viktor) đều là quân bài dự bị ở giải U.23 Đông Nam Á 2025. Các trụ cột như Văn Khang, Quốc Việt không đá chính. 

U.23 Việt Nam đang giấu bài: Sẽ hay hơn nữa trước Singapore và Yemen- Ảnh 2.

Quốc Việt (số 9) chỉ vào sân từ ghế dự bị

ẢNH: MINH TÚ

Học trò HLV Kim Sang-sik cũng không tràn lên tấn công dồn dập, mà lựa thời điểm gây sức ép, biết tiết kiệm thể lực. Tín hiệu vui với ông Kim là vũ khí bóng bổng vẫn hiệu quả với bàn thắng của Lê Viktor. Các cầu thủ cũng chăm chỉ khai thác khoảng trống ở tuyến hai hơn, khi Lê Viktor và Phi Hoàng có tới 3 lần sút xa dội xà ngang. 

Như thế là đủ. Khi còn hai thách thức mang tên U.23 Singapore và U.23 Yemen trước mặt, U.23 Việt Nam không nhất thiết phải bung hết mảng miếng.

Càng chơi càng hay? 

Khởi đầu chậm, rồi càng vào giải càng hay, đó là lộ trình các đội tuyển thời HLV Kim Sang-sik đã đi trước khi vô địch AFF Cup 2024 và U.23 Đông Nam Á 2025.

Vòng loại U.23 châu Á 2026 không phải sân chơi đá để vô địch, nhưng, đó vẫn là giải đấu ngắn ngày, đòi hỏi các đội phải có chiến lược và chiến thuật. Trong đó, chiến thuật là để giải quyết từng trận, còn chiến lược để tính toán cả chặng đường dài, sao cho đạt được mục tiêu tổng thể (đoạt vé đến vòng chung kết). 

Nhìn từ giải U.23 Đông Nam Á 2025, U.23 Việt Nam rõ ràng có thể hay hơn. Trước tiên, các trụ cột như Văn Khang, Quốc Việt, Văn Trường, Đình Bắc... đã chứng tỏ đẳng cấp. Tất cả đều từng đá giải U.23 châu Á và đủ kinh nghiệm để trở lại quỹ đạo phong độ. U.23 Việt Nam cần một trận để "nóng máy" và vận hành trơn tru, khi cả tập thể đã lấy lại cảm giác thi đấu cùng nhau. 

U.23 Việt Nam đang giấu bài: Sẽ hay hơn nữa trước Singapore và Yemen- Ảnh 3.

U.23 Việt Nam sẽ sớm trơn tru

ẢNH: MINH TÚ

Ngoài ra, HLV Kim Sang-sik đã có thước đo (trận gặp U.23 Bangladesh) để điều chỉnh vị trí cầu thủ và cách thức phối hợp. Với những quân bài còn ẩn giấu, U.23 Việt Nam còn nét mới mẻ để phô diễn, như cái cách Công Phương, Xuân Bắc đã gây bất ngờ cho đối thủ ở giải Đông Nam Á.

Ngoài ra, U.23 Việt Nam vẫn mắc điểm yếu cố hữu, khi thiếu kiên trì và sáng tạo trước những đội phòng ngự lùi sâu, mà U.23 Bangladesh là ví dụ. Nhưng ở trận tới lúc 19 giờ ngày 6.9, đối thủ của thầy trò ông Kim là U.23 Singapore vốn đã ở thế chân tường (không thắng là bị loại). 

U.23 Singapore không thể "tử thủ" như U.23 Bangladesh. Đội bóng Đông Nam Á phải tấn công. Mà trận gặp U.23 Yemen đã cho thấy, khi dâng cao, hàng thủ đội trẻ đảo quốc sư tử thường để lộ sai lầm. 

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng trừng phạt đối thủ. Phiên bản hay nhất của học trò ông Kim vẫn còn ở phía trước. 

Tin liên quan

Màn ra quân còn vết xước của U.23 Việt Nam

Màn ra quân còn vết xước của U.23 Việt Nam

U.23 VN chưa thực sự 'nóng máy' khi chỉ thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh ở trận ra quân bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, diễn ra hôm qua 3.9.

HLV Kim Sang-sik vui vì U.23 Việt Nam thắng trận mở màn nhưng vẫn ‘cáu’ vì…

‘U.23 Bangladesh thua vì U.23 Việt Nam quá mạnh chứ không phải vì vắng HLV trưởng’

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam U.23 Bangladesh U.23 Singapore Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận