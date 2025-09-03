‘U.23 Bangladesh thua vì U.23 Việt Nam quá mạnh chứ không phải vì vắng HLV trưởng’

'U.23 Bangladesh thất bại vì đối thủ mạnh nhất bảng'

Chơi nỗ lực trong trận ra quân bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, nhưng U.23 Bangladesh vẫn thua 0-2 trước U.23 Việt Nam. Ở trận này, HLV trưởng U.23 Bangladesh vắng mặt do ốm nặng, nên quyền chỉ đạo được trao cho trợ lý Hassan Al Mamum. Ông Al Mamum cũng được đăng ký chức danh quyền HLV trưởng dẫn dắt đội bóng ở vòng loại.

Khi được hỏi liệu xáo trộn về ban huấn luyện có khiến U.23 Bangladesh bại trận, trợ lý Al Mamum nói ngắn gọn: "Nhiệm vụ của các cầu thủ là thi đấu dù có HLV hay không. Việc vắng HLV không phải nguyên nhân. U.23 Việt Nam là đối thủ mạnh. Họ là đội bóng chất lượng nhất bảng, đó là lý do chúng tôi thua".

U.23 Bangladesh (áo trắng) thua 0-2 trước U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

U.23 Bangladesh đã phòng ngự đầy nỗ lực. Dù sớm lọt lưới ở phút 15, đội bóng Trung Á vẫn chơi quyết tâm để hạn chế bàn thua. Đến phút 83, Lê Viktor mới có thể ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 Việt Nam với pha đánh đầu cận thành. Kết quả này giúp U.23 Việt Nam tạm dẫn đầu, còn U.23 Bangladesh đứng cuối bảng.

Ở lượt đấu tiếp theo diễn ra lúc 16 giờ ngày 6.9, U.23 Bangladesh sẽ đối đầu U.23 Yemen, đội đã hạ U.23 Singapore với tỷ số 2-1 trong ngày ra quân. "Chắc chắn chúng tôi phải có kết quả tốt ở trận này. U.23 Bangladesh muốn thắng 2 trận còn lại để giành vé vào vòng chung kết", ông Hassan Al Mamum nhận định.

Với nhiều pha cản phá, thủ môn Srabon của U.23 Bangladesh nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Srabon khẳng định dù đã cố gắng, đội Bangladesh vẫn không thoát khỏi cảnh thủng lưới.

"Tôi không đánh giá bất cứ cầu thủ U.23 Việt Nam cụ thể nào. Họ là tập thể hợp nhất, cùng tấn công và cùng phòng ngự. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để cản phá những pha tấn công nhưng, nhưng vẫn không tránh khỏi bàn thua. Tôi cảm thấy chút thất vọng vì mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng, mà chúng tôi không hoàn thành được mục tiêu đó. Chúng tôi còn 2 trận đấu và phải cố gắng hết sức", Srabon kết luận.