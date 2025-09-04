Màn ra quân còn vết xước của U.23 Việt Nam

T HÓI QUEN KHỞI ĐẦU CHẬM

Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025 hay AFF Cup 2024 trước đây, HLV Kim Sang-sik từng có duyên với những lựa chọn nhân sự bất ngờ. Xuân Bắc, Công Phương đều ghi bàn hoặc kiến tạo ngay khi được trao suất đá chính. Lần này, ở trận gặp U.23 Bangladesh trong ngày ra quân vòng loại U.23 châu Á 2026, đến lượt một nhân tố mới mẻ ghi dấu ấn. Đó là Ngọc Mỹ của CLB Thanh Hóa.

Lê Viktor chơi rất tốt khi vào sân ở hiệp 2, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U.23 VN Ảnh: MINH TÚ

Ngay trong trận đầu được điền tên vào đội hình chính dưới thời HLV Kim, Ngọc Mỹ đã ghi bàn. Chân sút xứ Thanh chạy chỗ khôn ngoan phá bẫy việt vị của U.23 Bangladesh, nhận đường chuyền xuyên tuyến của Đình Bắc rồi đặt lòng tinh tế ghi bàn mở tỷ số ở phút 14.

Tuy nhiên, cũng giống các giải trước, U.23 VN vẫn giữ thói quen bắt nhịp rất chậm trong các trận ra quân. Pha phối hợp dẫn đến bàn mở tỷ số của Ngọc Mỹ là tình huống đập nhả nhuần nhuyễn hiếm hoi của U.23 VN trong hiệp 1. Trước bức tường phòng ngự của U.23 Bangladesh, học trò HLV Kim Sang-sik đã gặp nhiều khó khăn. Trung lộ gần như bị khóa chặt trước lối chơi rát, quyết liệt của đối thủ, buộc U.23 VN phải dạt biên tạt bổng.

U.23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C

Đúng như tuyên bố của quyền HLV trưởng Hassan Al Mamun trước trận, U.23 Bangladesh không cam phận "lót đường", mà nghiên cứu U.23 VN rất kỹ. Đại diện Nam Á phòng ngự hiệu quả với hàng thủ hai tầng, khiến U.23 VN chỉ có thể sút xa hoặc tấn công cánh. Trong suốt hiệp 1, những mũi tấn công biên như Anh Quân, Thanh Nhàn bị khóa chặt, còn Văn Trường, Xuân Bắc phải lùi sâu về sân nhà triển khai bóng. Đối thủ hay, nhưng cũng phải thừa nhận U.23 VN chưa giải phóng được sức ì do mới tập trung 5 ngày và không có trận giao hữu nào để "nóng máy".

L Ê V IKTOR TỎA SÁNG

Sang hiệp 2, U.23 VN tiếp tục dồn trọng tâm sang biên trái, nơi Phi Hoàng, Đình Bắc hoạt động miệt mài với những pha rê dắt khéo léo tạo ra cơ hội. Khác với hiệp 1, U.23 VN đã chơi bóng sệt nhiều hơn, kiên nhẫn đan bóng ở tuyến giữa để đối phương rối loạn đội hình. Song, U.23 Bangladesh đã chứng tỏ họ là đội không dễ bị khuất phục khi đeo bám quyết liệt, pressing ổn định và đều đặn khiến U.23 VN "khó thở".

Thế trận bế tắc ngoài dự kiến khiến HLV Kim Sang-sik phải tung những lá bài tốt nhất như Văn Khang, Quốc Việt, Lê Viktor vào sân. Chủ nhà gây áp lực dồn dập ở nửa sau hiệp 2, tuy nhiên số cơ hội tạo ra lại… ít hơn nửa đầu trận đấu. Thứ vũ khí bóng bổng từng gây ám ảnh cho những đối thủ Đông Nam Á cũng thiếu đi sức sát thương.

Trong khó khăn, những tình huống tạo cơ hội chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân, như pha xoay người dứt điểm chân trái táo bạo đưa bóng đi dội xà của Lê Viktor và Phi Hoàn, hay nỗ lực thoát xuống ở cánh trái rồi đặt lòng bị cản phá của Văn Khang sau đó 6 phút. Nhưng, sau cùng, U.23 VN vẫn phải đợi… phạt góc để ghi bàn. Vẫn là bài treo bóng vào cột xa, song lần này Lý Đức đã chạy chỗ khôn ngoan để đánh đầu đưa bóng cắt ngang khung thành, mở đường cho Lê Viktor đánh đầu cận thành ấn định chiến thắng 2-0. Trận đấu không xuất sắc về thế trận và ý tưởng, nhưng vẫn đủ để U.23 VN tạm lấy ngôi đầu bảng C, đó là điều quan trọng nhất.

Vẫn còn những hạt sạn, khi U.23 VN chưa thể nhuyễn và biến hóa ở các pha phối hợp bóng ngắn, còn vội vàng ở những pha xử lý cuối. Đội bóng của thầy Kim chưa thể nâng cấp so với giải U.23 Đông Nam Á. Tương đối dễ hiểu, bởi đội mới chỉ tập trung trở lại và chưa thể triển khai quá nhiều chiến thuật mới mẻ.

Ở lượt đấu thứ hai (diễn ra lúc 19 giờ ngày 6.9), U.23 VN sẽ gặp U.23 Singapore. Đại diện quốc đảo sư tử thua 1-2 trước U.23 Yemen trong ngày ra quân bởi sai sót ở hàng thủ. Dù tấn công khá tốt nhờ những mũi công khéo léo, nhanh nhẹn, nhưng U.23 Singapore phòng ngự thiếu tập trung, thường để lộ khoảng trống ở cánh khi dâng cao. Đây có thể là yếu huyệt để U.23 VN khai thác.

Trước đối thủ không còn gì để mất, học trò thầy Kim cần tiếp cận trận đấu tốt hơn, bình tĩnh điều tiết nhịp độ chơi để lấy trọn 3 điểm. Khâu tạo cơ hội cũng cần được cải thiện, bởi trước đối thủ chơi "nhiệt" như U.23 Singapore, có thể không xuất hiện nhiều cơ hội để Đình Bắc cùng đồng đội phung phí.

Bảng xếp hạng bảng C



