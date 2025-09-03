Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lê Viktor đi vào lịch sử, xúc động với bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
03/09/2025 21:26 GMT+7

Trong phần phỏng vấn bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, tiền vệ Lê Viktor tỏ ra rất tự hào khi ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển U.23 Việt Nam, mở màn vòng loại U.23 châu Á 2026.

Lê Viktor đi vào lịch sử, xúc động với bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam - Ảnh 1.

Lê Viktor ghi bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam

ảnh: Minh Tú

Bàn thắng đầu tiên của Lê Viktor

Phút 83, Lê Viktor đã tận dụng thành công pha phối hợp đá phạt góc , nhận đường đánh đầu chiến thuật của Lý Đức để rất nhanh áp sát đánh đầu cận thành ghi bàn cho đội U.23 Việt Nam, cũng là bàn "mở tài khoản" của cá nhân tiền vệ này cho đội U.23 Việt Nam.

Đó là bàn thắng lịch sử, đánh dấu Lê Viktor trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên ghi bàn ở sân chơi U.23 châu Á, góp phần vào chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đối thủ U.23 Bangladesh.

Trong phần đầu trả lời bằng tiếng Anh, Lê Viktor xúc động: "Tôi có một chút căng thẳng trước khi bước vào trận đấu này với đội tuyển U.23 Việt Nam. Nhưng sau khi ghi bàn tôi cảm thấy tự tin hơn. Thật vui khi tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U.23 Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng ghi thêm nhiều bàn nữa".

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Banglades: Trận ra quân mãn nhãn

U.23 Việt Nam đã nóng máy

Lê Viktor đi vào lịch sử, xúc động với bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam - Ảnh 2.

U.23 Việt Nam có trận mở màn thuận lợi

ảnh: Minh Tú

Lê Viktor đi vào lịch sử, xúc động với bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam - Ảnh 3.

Lê Viktor đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0

Lê Viktor tiếp tục nói bằng tiếng Anh: "Chúng tôi đã có sự kết nối thực sự tốt trong hiệp thi đấu thứ 2, đặc biệt ở 15 phút cuối. Chúng tôi tạo ra được nhiều pha kết hợp để uy hiếp cầu môn đối phương nhờ các pha tấn công nhanh, kỹ thuật ở biên.

Nếu chính xác hơn, những tình huống ấy sẽ tạo ra thêm nhiều bàn thắng Dẫu sao, tôi hài lòng với cách mà đội tuyển U.23 Việt Nam tạo ra các pha phối hợp như vậy ở giai đoạn cuối trận".

Sau đó, có lẽ đã tự tin hơn tiền vệ này chia sẻ đầy cảm xúc bằng tiếng Việt: "Tôi xin cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa cho đội tuyển U.23 Việt Nam".

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tin liên quan

HLV Kim Sang-sik dùng người thông minh, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh: Trọn vẹn ngày ra quân

HLV Kim Sang-sik đã rất nhạy bén trong việc sử dụng nhân sự khi thay đổi đội hình và trao cơ hội cho Ngọc Mỹ và Lê Viktor. Những quyết định này đã mang lại kết quả tích cực, giúp U.23 Việt Nam thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh.

Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Xứng đáng tốp 1, gặp Singapore ngày nào?

Đối thủ nặng ký của U.23 Việt Nam thắng kịch tính Singapore: U.23 Yemen có duyên với phạt đền

Khám phá thêm chủ đề

Lê Viktor U.23 Việt Nam Vòng loại U.23 châu Á U.23 Bangladesh
