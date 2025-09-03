Lê Viktor đi vào lịch sử, xúc động với bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam

Lê Viktor ghi bàn đầu tiên cho U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Bàn thắng đầu tiên của Lê Viktor

Phút 83, Lê Viktor đã tận dụng thành công pha phối hợp đá phạt góc , nhận đường đánh đầu chiến thuật của Lý Đức để rất nhanh áp sát đánh đầu cận thành ghi bàn cho đội U.23 Việt Nam, cũng là bàn "mở tài khoản" của cá nhân tiền vệ này cho đội U.23 Việt Nam.

Đó là bàn thắng lịch sử, đánh dấu Lê Viktor trở thành cầu thủ Việt kiều đầu tiên ghi bàn ở sân chơi U.23 châu Á, góp phần vào chiến thắng chung cuộc 2-0 trước đối thủ U.23 Bangladesh.

Trong phần đầu trả lời bằng tiếng Anh, Lê Viktor xúc động: "Tôi có một chút căng thẳng trước khi bước vào trận đấu này với đội tuyển U.23 Việt Nam. Nhưng sau khi ghi bàn tôi cảm thấy tự tin hơn. Thật vui khi tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển U.23 Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng ghi thêm nhiều bàn nữa".

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Banglades: Trận ra quân mãn nhãn

U.23 Việt Nam đã nóng máy

U.23 Việt Nam có trận mở màn thuận lợi ảnh: Minh Tú

Lê Viktor đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0

Lê Viktor tiếp tục nói bằng tiếng Anh: "Chúng tôi đã có sự kết nối thực sự tốt trong hiệp thi đấu thứ 2, đặc biệt ở 15 phút cuối. Chúng tôi tạo ra được nhiều pha kết hợp để uy hiếp cầu môn đối phương nhờ các pha tấn công nhanh, kỹ thuật ở biên.

Nếu chính xác hơn, những tình huống ấy sẽ tạo ra thêm nhiều bàn thắng Dẫu sao, tôi hài lòng với cách mà đội tuyển U.23 Việt Nam tạo ra các pha phối hợp như vậy ở giai đoạn cuối trận".

Sau đó, có lẽ đã tự tin hơn tiền vệ này chia sẻ đầy cảm xúc bằng tiếng Việt: "Tôi xin cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn nữa cho đội tuyển U.23 Việt Nam".