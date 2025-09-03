Bảng xếp hạng U.23 Việt Nam mới nhất: Xứng đáng tốp 1, gặp Singapore ngày nào?

Ngọc Mỹ ghi bàn mở hàng tài khoản cho đội tuyển U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam khởi đầu nhẹ nhàng

Tối 3.9, đội tuyển U.23 Việt Nam đã mở màn vòng loại giải U.23 châu Á 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước đội U.23 Bangladesh. Đình Bắc đã kiến tạo hoàn hảo để Ngọc Mỹ đặt lòng thành công ở phút 15, đánh dấu bàn thắng chính thức đầu tiên của anh cho đội U.23 Việt Nam.

Sau hiệp 1 dồn ép nhưng chỉ có 1 bàn thắng, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã có hiệp 2 khá sôi động sau khi 3 mũi tấn công Văn Khang, Quốc Việt, Lê Viktor vào sân. Hàng loạt pha hãm thành dồn dập đã giúp tạo ra các bàn thắng của Lê Viktor ở phút 83.

Chiến thắng này giúp đội tuyển U.23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C, vòng loại giải U.23 châu Á 2027 với 3 điểm và hiệu số +2. Đội U.23 Yemen sau khi thắng U.23 Singapore 2-1 ở trận đấu diễn ra trước đó tạm xếp nhì.

Highlight U.23 Việt Nam 2-0 U.23 Banglades: Trận ra quân mãn nhãn

Một chiến thắng nữa trước U.23 Singapore

Cú vô lê của Xuân Bắc ảnh: minh tú

Sau khởi đầu tạm ổn, đội tuyển U.23 Việt Nam và 3 đội khách sẽ có 2 ngày nghỉ ngơi lấy lại sức tại tỉnh Phú Thọ, trước khi bước vào lượt thi đấu thứ 2 ngày 6.9, vẫn trên sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Vào lúc 19 giờ, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hướng đến mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng C bằng cách có thêm một chiến thắng nữa, lần này trước đối thủ U.23 Singapore.

Trước đó lúc 16 giờ, đội U.23 Yemen sẽ gặp U.23 Bangladesh. Mục tiêu của đội bóng vùng Tây Á cũng sẽ là chiến thắng thứ 2, để tạo vốn cho trận "chung kết" với U.23 Việt Nam ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 9.9, quyết định vị trí nhất bảng C kèm tấm vé dự VCK giải U.23 châu Á 2026.