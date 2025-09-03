Bão chấn thương càn quét đội tuyển Việt Nam: Cơ hội vàng của các tân binh

Minh Khoa bị chấn thương sẽ không thể đá 2 trận giao hữu cùng đội tuyển Việt Nam ảnh: Ngọc Linh

Đội tuyển Việt Nam có thêm trường hợp bị đau

Vào 15 giờ ngày mai (4.9), trên sân bóng thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu đầu tiên với CLB Nam Định dưới sự chỉ đạo của HLV trưởng tạm quyền Đinh Hồng Vinh.

Đó sẽ là bài test nặng ký cho đội tuyển VN khi đối mặt với "quân xanh" gồm toàn các ngoại binh rất chất lượng của nhà đương kim vô địch V-League. Những cái tên như Romulo, Caio, Lucas, Brenner, Kyle Dulin hoặc các cầu thủ Tây khác sẽ sử dụng cho các đấu trường quốc tế.

Trận đấu này sẽ là cơ hội tuyệt vời cho các tân binh cất cao tiếng nói của mình, vì không tính 2 thủ môn thì lúc này trong tay HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh chỉ còn 19 cầu thủ lành lặn sẵn sàng ra sân, trong trận giao hữu không chính thức ít áp lực.

Đức Chiến (bìa trái) ghi bàn giúp Ninh Bình FC thắng đậm CLB Hà Tĩnh 3-1 ảnh: Minh Tú

Ngọc Tân bị gãy xương sườn, Quang Hải và Hai Long cũng rút lui vì chấn thương. Sau đó, đến lượt Văn Đô và Minh Khoa cũng bị chấn thương, buộc phải trả về CLB.

Như vậy, ông Vinh sẽ chỉ còn Thành Chung, Duy Mạnh, Tiến Anh, Hoàng Đức, Tuấn Hải, Tiến Linh làm thành bộ khung chính. Còn lại, đội tuyển Việt Nam sẽ làm mới bằng 11 cầu thủ chưa hoặc ít được ông Kim gọi lên đội tuyển trước đó.

Chờ các tân binh lên tiếng

Trong khung thành đội tuyển Việt Nam lúc này sẽ là Văn Việt hoặc Văn Chuẩn; trong khi Văn Tới, Hoàng Phúc hay Quang Kiệt sẽ chờ cơ hội vào sân trong hiệp 2 ở vị trí trung vệ.

Đội tuyển Việt Nam có nhiều xáo trộn trong đợt tập trung này Khả Hòa

Tại biên trái sẽ là sự cạnh tranh giữa Quang Vinh, Văn Vĩ và 2 cái tên trẻ hơn là Tuấn Tài (Thể Công Viettel) và Du Học (HAGL). Ở biên phải, Tiến Anh và Du Học cũng sẽ luân phiên nhau thi đấu.

Đức Chiến và Hoàng Anh sẽ luân phiên đá cùng Hoàng Đức ở giữa sân, trong đó tiền vệ Ninh Bình FC phải chứng minh sự ăn ý đặc biệt với Hoàng Đức sẽ có thể đem lại sự khác biệt cho tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Hưng cũng là trường hợp rất thú vị khi có thể chơi tốt mọi vị trí bên hành lang trái từ hậu vệ lên wing-back hay tiền vệ công. Thậm chí khi cần, anh cũng rất giỏi trong vai trò điều phối giữa sân vốn là vị trí khởi nghiệp tại HAGL.

HLV Kim Sang-sik sẽ theo dõi từ xa trong lúc dẫn dắt đội U.23 Việt Nam ảnh: VFF

Trên hàng công HLV Đinh Hồng Vinh có 3 tiền đạo là Tiến Linh, Tuấn Hải và Gia Hưng, trong đó chân sút sinh năm 2000 của Ninh Bình FC đang rất nóng lòng chờ giây phút được tung vào sân lần đầu trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Cựu cầu thủ PVF-CAND mới chỉ có vài chục phút thi đấu ở V-League, nhưng đã cho thấy tiềm năng sau mùa giải bùng nổ, là vua phá lưới nội (6 bàn, 3 kiến tạo) giúp Ninh Bình FC lên hạng sớm. Thể hình 1,82 m cùng lối chơi mạnh mẽ, xông xáo có thể giúp anh trở thành nhân tố cạnh tranh trong 1-2 năm tới.

Cơn bão chấn thương đang khiến đội tuyển Việt Nam vắng mặt nhiều gương mặt quan trọng nhưng theo một chiều tích cực thì sẽ đem đến cơ hội để HLV Kim Sang-sik, thông qua ê kíp BHL nội đứng đầu là Đinh Hồng Vinh, mở ra cơ hội cho những nhân tố trẻ đem đến những lựa chọn cho tương lai.