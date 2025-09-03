HLV Kim Sang-sik vui vì U.23 Việt Nam thắng trận mở màn nhưng vẫn ‘cáu’ vì…

HLV Kim Sang-sik chưa hài lòng với lối chơi

U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Bangladesh với tỷ số 2-0 (19 giờ ngày 3.9) để có màn ra quân thắng lợi tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026. Hai bàn thắng của Ngọc Mỹ (phút 15) và Lê Viktor (phút 83) đã giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm chiếm ngôi đầu bảng. Ở trận còn lại, U.23 Yemen đứng nhì bảng sau chiến thắng 2-1 trước U.23 Singapore.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau trận: "Hôm nay, trận đấu diễn ra trong thời tiết nóng bức, nhưng chúng tôi vẫn có kết quả tốt. Tôi hài lòng với kết quả. Trong hiệp 2, U.23 Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng thủ môn đội bạn xuất sắc cản phá. Với tôi, kết quả này ổn và chúng tôi sẽ hướng tới trận đấu tiếp theo".

HLV Kim Sang-sik ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, về tổng thể lối chơi, HLV Kim chưa hài lòng với U.23 Việt Nam: "Chúng tôi có nhiều cơ hội, nhưng không gặp may ở một số tình huống bóng chạm xà ngang, cột dọc (3 lần). Hiệp 2, U.23 Bangladesh chơi tốt, thủ môn cứu thua hay. Về tổng thể, tôi chưa hài lòng nhưng sẽ cải thiện để chuẩn bị cho những trận sau".

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khen ngợi tiền vệ Việt kiều Lê Viktor, khi đã ghi bàn nhân đôi cách biệt, giúp U.23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng C. Sau 5 trận cho U.23 Việt Nam, cầu thủ của Hà Tĩnh đã có bàn thắng đầu tay.

‘Ẩn số’ Ngọc Mỹ, Lê Viktor gây bất ngờ lớn, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh ngày ra quân

Theo ông Kim, Lê Viktor "tuân thủ chặt chẽ đấu pháp và thể hiện tốt trong thời gian góp mặt trên sân".

Ở chiều ngược lại, Thanh Nhàn dù chưa ghi bàn sau khi trở lại từ chấn thương, song vẫn được HLV Kim Sang-sik đánh giá là "có màn trở lại ấn tượng, di chuyển thông minh".

"Hy vọng trong 2 trận còn lại, cậu ấy sẽ thể hiện tốt hơn", HLV Kim Sang-sik nhận định.

Lê Viktor (phải) ghi dấu ấn ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó với tiền vệ trung tâm Xuân Bắc, ông Kim cho rằng dù chạy nhiệt, song cầu thủ trẻ của PVF-CAND cần cải thiện về chất lượng đường chuyền và cách di chuyển trên sân.

"Nếu tiến bộ ở hai mặt này, Xuân Bắc sẽ là cầu thủ toàn diện", HLV người Hàn Quốc góp ý cho học trò.

'Trình độ 4 đội bảng C tương đương nhau'

Ở trận đấu sớm, U.23 Yemen đã thắng 2-1 trước U.23 Singapore để lấy ngôi nhì bảng. HLV Kim Sang-sik nhận định U.23 Yemen là đối thủ nguy hiểm nhất, tuy nhiên, ông cho rằng nếu nhìn trên mặt bằng trình độ, cả 4 đội bảng C không có nhiều khác biệt.

"Tôi có mặt theo dõi cả hai đội (U.23 Yemen và U.23 Singapore) thi đấu. Điều quan trọng nhất định đoạt trận đấu là thể lực. Nhiệt độ nóng đã ảnh hưởng nhiều đến cầu thủ trên sân, nhất là khi phải thi đấu 90 phút. Trình độ 4 đội ở bảng C tương đương nhau nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng nhất", HLV Kim Sang-sik nhận xét.

Ở lượt đấu thứ hai, U.23 Việt Nam đối đầu U.23 Singapore lúc 19 giờ ngày 6.9. Trước đó 3 tiếng, U.23 Yemen gặp U.23 Bangladesh. Nếu giành trọn 3 điểm trước U.23 Singapore, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiến thêm một bước dài tới tấm vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026. U.23 Việt Nam đã bất bại trước U.23 Singapore ở sân chơi U.23 châu Á, U.23 Đông Nam Á và SEA Games trong nhiều năm qua.

Bảng xếp hạng bảng C. Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn



