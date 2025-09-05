U.23 Việt Nam sẽ hóa giải U.23 Singapore: Mảng miếng giờ mới lộ diện

Cánh cửa cho U.23 Việt Nam

Chiến thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh ở ngày ra quân giúp U.23 Việt Nam tạm đứng đầu bảng C với 3 điểm, hiệu số +2. Đứng nhỉ bảng là U.23 Yemen, đội đã thắng U.23 Singapore vứi tỷ số 2-1 cũng ở lượt đấu mở màn.

Nếu đánh bại U.23 Singapore (trong trận đấu lúc 19 giờ ngày 6.9) ở lượt hai, U.23 Việt Nam sẽ có trọn vẹn 6 điểm để đua vé với U.23 Yemen, đội cũng nhiều khả năng hạ U.23 Bangladesh ở trận đấu diễn ra trước đó 3 tiếng. Đây là nhiệm vụ trong tầm tay, bởi nhiều năm qua, các đội tuyển trẻ đến từ đảo quốc sư tử chưa bao giờ là chướng ngại với U.23 Việt Nam.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) chưa bung sức ẢNH: MINH TÚ

Ngay cả trong giai đoạn hoàng kim với 3 chức vô địch AFF Cup (1998, 2007, 2012), Singapore cũng vươn lên nhờ nhập tịch cầu thủ, thay vì phát triển bóng đá trẻ. U.23 Singapore bị loại ở vòng bảng SEA Games từ năm 2015 đến nay, chưa bao giờ vượt qua vòng loại U.23 châu Á và liên tục thua U.23 Việt Nam.

Đơn cử, đầu năm 2022, U.23 Việt Nam từng thắng U.23 Singapore 7 bàn không gỡ ở giải U.23 Đông Nam Á. Tại SEA Games 32, bóng đá trẻ Việt Nam lại thắng Singapore (3-1), hay trước đó là chiến thắng 1-0 ở vòng bảng SEA Games 30.

Báo chí Bangladesh chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U.23 Việt Nam

Ở bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Singapore cũng mang đến lực lượng rất trẻ, với 17 cầu thủ 21 tuổi trở xuống. U.23 Singapore là đội tuyển có tuổi trung bình trẻ nhất bảng C.

Dù rằng HLV Firdaus Kassim nói rằng tuổi tác không quá quan trọng, nhưng rõ ràng ở trận ra quân với U.23 Yemen, khiếm khuyết kinh nghiệm của U.23 Singapore đã lộ ra. Pha phạm lỗi non nớt của Raoul Suhaimi (phút 17) hay Andrew Aw (phút 45) khiến đội trẻ đảo quốc sư tử chịu phạt đền là minh chứng. Đó đều là những pha vào bóng "non chân", lộ liễu, cho thấy U.23 Singapore chưa hoàn thiện về kỹ thuật.

HLV Kim Sang-sik sẽ giúp U.23 Việt Nam tiến gần vòng chung kết ẢNH: MINH TÚ

Hàng thủ cũng là điểm yếu của U.23 Singapore, khi học trò ông Kassim thiếu cả năng lực tranh chấp tay đôi lẫn tổ chức đội hình. Điểm mạnh của đại diện Đông Nam Á là khả năng tạo đột biến trên hàng công với những nhân tố nhanh, khéo, rê dắt tốt. Nhưng, hàng công U.23 Singapore chưa đủ mạnh để bù đắp cho hàng thủ.

Quyết đấu

Với đội hình non trẻ, U.23 Singapore có lẽ không mạnh hơn U.23 Bangladesh. Thất bại trước U.23 Yemen ở ngày ra quân cũng đặt thầy trò HLV Kassim vào thế phải thắng, nếu không muốn sớm dừng chân.

Một đội tuyển trẻ bị dồn chân tường, có thể xảy ra hai khả năng. Hoặc U.23 Singapore sẽ chơi xuất thần và vượt ngưỡng. Hoặc đội khách nhanh chóng tan vỡ, khi gặp phải kinh nghiệm và sự dạn dày của U.23 Việt Nam.

Không khó hình dung kịch bản U.23 Singapore sẽ pressing chủ động, đeo bám phòng ngự quyết liệt và phản công với những tiền đạo nhanh nhẹn. Trước đối thủ đang rất "nóng", U.23 Việt Nam càng phải "lạnh". Thầy trò HLV Kim Sang-sik ở đẳng cấp vượt trội, lại có 3 điểm làm vốn từ trận ra quân với U.23 Bangladesh. Vậy nên, chủ nhà không có gì phải vội. Bình tĩnh kiểm soát thế trận, tung đòn trừng phạt khi đối thủ sơ hở, đó là phong cách quen thuộc dưới thời ông Kim.

U.23 Việt Nam dù chưa vào phom, nhưng đã thể hiện sự ưu việt trong khâu ghi bàn khi bất cứ cầu thủ nào cũng có thể điền tên lên bảng tỷ số. Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, các trung vệ như Hiểu Minh, Lý Đức thay nhau lập công. Còn trong trận ra quân với U.23 Bangladesh, hai cầu thủ vốn quen ngồi dự bị như Ngọc Mỹ, Lê Viktor ghi bàn.

HLV Kim Sang-sik không dồn áp lực ghi bàn lên cá nhân nào, mà tạo ra hệ thống chiến thuật cởi mở, linh hoạt, trao cơ hội tiếp cận vòng cấm để ghi bàn cho tất cả. Với hỏa lực đến từ nhiều hướng, U.23 Việt Nam đủ sức vượt qua tuyến phòng ngự mong manh, lỏng lẻo mà U.23 Singapore đã để lộ ở trận mở màn.

Thêm một chiến thắng và chơi tốt hơn trận ra quân, đó là nhiệm vụ của U.23 Việt Nam ở màn so tài ngày 6.9 tới!