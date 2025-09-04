Đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định toàn Tây: Đối thủ quá mạnh

Đội tuyển Việt Nam thử lửa với CLB Nam Định

Trong khi U.23 Việt Nam tập trung đấu vòng loại U.23 châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam cũng hội quân để sàng lọc lực lượng và rèn lối chơi trong tháng 9. Đội được dẫn dắt bởi quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, đấu giao hữu với CLB Nam Định lúc 17 giờ hôm nay (4.9) tại sân bóng thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Dù chỉ giao hữu với một đội bóng V-League, nhưng đội tuyển Việt Nam gặp thử thách khó nhằn, bởi CLB Nam Định đang sở hữu tới... 11 ngoại binh trong đội hình, nhằm phục vụ 4 đấu trường V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship.

Đội tuyển Việt Nam (áo xanh) thua đậm CLB Nam Định ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Để đội tuyển Việt Nam có trận giao hữu chất lượng, HLV Vũ Hồng Việt của CLB Nam Định đã dùng đầy đủ 11 Tây, với những gương mặt thiện chiến như Romulo da Silva, Caio Cesar, Percy Tau, Kyle Hudlin... Bên phía đối diện, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh bố trí nhiều trụ cột đá chính như Duy Mạnh, Hoàng Đức, Tiến Anh, Thành Chung. Thủ môn trẻ Văn Việt (sinh năm 2002) có lần đầu bắt chính.

Nhờ dàn ngoại binh cao to, có kỹ chiến thuật toàn diện và tranh chấp cực khỏe, CLB Nam Định đã làm chủ thế trận. Sau nhiều cơ hội được tạo ra, đội bóng thành Nam dẫn trước 1-0 trong hiệp 1 nhờ pha lập công của Romulo sau pha phối hợp ăn ý với Percy Tau.

Với tính chất giao hữu, đội tuyển Việt Nam thay hết đội hình trong hiệp 2 để kiểm nghiệm nhân tố mới, trong khi CLB Nam Định vẫn giữ ngoại binh trên sân nhằm chuẩn bị điểm rơi phong độ cho giải quốc tế.

Thua đậm

Với những mảnh ghép như Văn Vĩ, Gia Hưng, Du Học trên hàng công, Hoàng Anh, Việt Hưng ở tuyến giữa, Tuấn Tài, Xuân Mạnh ở hai biên còn Văn Tới, Quang Kiệt, Hoàng Phúc ở hàng thủ, đội tuyển Việt Nam đã không thể chống đỡ áp lực của đối thủ.

CLB Nam Định ghi thêm 3 bàn nhờ công Mahmoud Eid và Kyle Hublin (cú đúp) để thắng chung cuộc 4-0. Trong đó, ở bàn thứ ba, Hudlin đã cài người vượt qua trung vệ trẻ Quang Kiệt, trước khi đánh bại nốt Văn Chuẩn để ghi bàn.

Chất lượng ngoại binh rất tốt giúp CLB Nam Định chiếm thế chủ động từ đầu đến cuối ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Với những miếng ghép rời rạc, chủ yếu gồm dàn tân binh lần đầu "ăn cơm tuyển", thất bại của đội tuyển Việt Nam đến tương đối dễ hiểu. Trận thua 0-4 trước CLB Nam Định giúp quyền HLV Đinh Hồng Vinh cùng ê-kíp của HLV Kim Sang-sik nhìn ra thiếu sót của đội tuyển Việt Nam. Các tân binh dù đã nỗ lực, chơi nhiệt huyết và xông xáo, nhưng chưa thể hiện được nhiều.

Đội tuyển Việt Nam dù phối hợp khá tốt, song lại tranh chấp yếu, thiếu mạch lạc trong lối chơi. Tính liên kết giữa các hậu vệ ở các tình huống phòng ngự cũng không ổn. Trong 20 phút cuối, thể lực sa sút khiến học trò ông Đinh Hồng Vinh không còn đeo bám được đối thủ.

Tuy nhiên, khó trách các cầu thủ. Với rất nhiều ngoại binh trong đội hình, CLB Nam Định chẳng khác nào một đội tuyển quốc tế ở trình độ rất cao. Các cầu thủ đã nhận được bài học quý giá để hoàn thiện.

Ở trận giao hữu tiếp theo diễn ra vào ngày 7.9, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục đá giao hữu nội bộ. Đối thủ là CLB Công an Hà Nội.



