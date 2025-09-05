Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm

Phúc Khánh
Phúc Khánh
05/09/2025 15:00 GMT+7

Sau thất bại khá đậm với tỷ số 0-4 trước CLB Nam Định vào chiều 4.9, đội tuyển VN chắc chắn sẽ rút ra nhiều bài học trong việc cải thiện lối chơi.

CHÊNH LỆCH SỨC MẠNH

HLV Vũ Hồng Việt (Nam Định) sử dụng 11 cầu thủ ngoại ngay từ đầu trong trận đấu tập với đội tuyển VN. Theo Transfermarkt, giá trị đội hình xuất phát của CLB Nam Định là hơn 6 triệu euro (hơn 184 tỉ đồng), trong khi tổng giá trị của toàn bộ đội tuyển VN ở đợt tập trung lần này chỉ có 5,15 triệu euro (hơn 158 tỉ đồng). Đó là chênh lệch tương đối lớn. Nhà đương kim vô địch V-League cũng thi đấu hết mình để có những bước chuẩn bị tốt nhất cho các đấu trường quan trọng như Cúp C1 Đông Nam Á, Cúp C2 châu Á 2025 - 2026. Vì thế, không bất ngờ khi đội tuyển VN chơi có phần lép vế so với nhà đương kim vô địch V-League dù quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tung ra đội hình gần như mạnh nhất với các trụ cột như Thành Chung, Đức Chiến, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tuấn Hải...

Đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm- Ảnh 1.

Tuấn Tài là một trong những thử nghiệm quan trọng ở đợt tập trung lần này

ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Ở hiệp 1, CLB Nam Định chơi pressing cực kỳ chủ động, gây ra rất nhiều khó khăn cho Tiến Linh và đồng đội. Khi chuẩn bị bước vào giờ nghỉ, đội bóng thành Nam vươn lên dẫn trước 1-0 sau pha phối hợp giữa Percy Tau và Romulo. Sang hiệp 2, ông Đinh Hồng Vinh thay 10 trong tổng số 11 cầu thủ, trong khi đội Nam Định chỉ điều chỉnh một số vị trí, giữ nguyên "trục xương sống". Đó là lý do đội tuyển VN càng lép vế so với đối thủ và nhận thêm 2 bàn thua nữa. Mahmoud Eid và Kyle Hudlin (cú đúp) lần lượt lập công để giúp CLB Nam Định giành chiến thắng chung cuộc 4-0.

HỌC TRÒ ÔNG KIM THU HOẠCH ĐƯỢC GÌ ?

Các học trò HLV Kim Sang-sik từng bị "ngợp" trong trận thua 0-4 trước đội tuyển Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Khi đó, đối phương cũng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, có sức mạnh khá tương đồng với đội hình ra sân của CLB Nam Định. Lần này, đội tuyển VN đã thi đấu chủ động, thoát pressing tốt hơn, nhất là ở hiệp 1 khi chúng ta chơi với đội hình chất lượng hơn. Các cầu thủ cũng rèn được khả năng "va đập" với những đối thủ vượt trội về mặt thể hình, thể lực, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến để có thể giúp đội tuyển VN giành kết quả tích cực hơn ở lần tái đấu.

Cách sử dụng người của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cũng bộc lộ rõ ý đồ cải thiện lối đá kiểm soát cho đội tuyển VN. Đầu hiệp 2, ông thay toàn bộ đội hình, chỉ giữ lại Phan Tuấn Tài, người được xếp đá trung vệ lệch trái chứ không phải sắm vai hậu vệ trái sở trường.

Thua đến 4 bàn, đội tuyển VN chắc chắn còn nhiều việc phải làm. Toàn đội phải biến thất bại này thành động lực để cải thiện từng chi tiết trong chiến thuật, kỹ năng và bản lĩnh thi đấu. Trước mắt, "Những chiến binh sao vàng" vẫn còn cơ hội thử nghiệm, sửa sai nữa, đó là trận gặp CLB Công an Hà Nội ngày 7.9.

Tin liên quan

Đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định toàn Tây: Đối thủ quá mạnh

Đội tuyển Việt Nam thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định toàn Tây: Đối thủ quá mạnh

Trong ngày thử nghiệm nhiều nhân tố mới, đội tuyển Việt Nam đã thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định ở trận giao hữu diễn ra lúc 17 giờ hôm nay (4.9).

U.23 Việt Nam thay nhau ghi bàn, U.23 Singapore quá khó để 'bắt bài'

U.23 Việt Nam sẽ hóa giải U.23 Singapore: Mảng miếng giờ mới lộ diện

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam CLB Nam Định V-League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận