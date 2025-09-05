Đội tuyển Việt Nam còn nhiều việc phải làm

C HÊNH LỆCH SỨC MẠNH

HLV Vũ Hồng Việt (Nam Định) sử dụng 11 cầu thủ ngoại ngay từ đầu trong trận đấu tập với đội tuyển VN. Theo Transfermarkt, giá trị đội hình xuất phát của CLB Nam Định là hơn 6 triệu euro (hơn 184 tỉ đồng), trong khi tổng giá trị của toàn bộ đội tuyển VN ở đợt tập trung lần này chỉ có 5,15 triệu euro (hơn 158 tỉ đồng). Đó là chênh lệch tương đối lớn. Nhà đương kim vô địch V-League cũng thi đấu hết mình để có những bước chuẩn bị tốt nhất cho các đấu trường quan trọng như Cúp C1 Đông Nam Á, Cúp C2 châu Á 2025 - 2026. Vì thế, không bất ngờ khi đội tuyển VN chơi có phần lép vế so với nhà đương kim vô địch V-League dù quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh tung ra đội hình gần như mạnh nhất với các trụ cột như Thành Chung, Đức Chiến, Hoàng Đức, Tiến Linh, Tuấn Hải...

Tuấn Tài là một trong những thử nghiệm quan trọng ở đợt tập trung lần này ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Ở hiệp 1, CLB Nam Định chơi pressing cực kỳ chủ động, gây ra rất nhiều khó khăn cho Tiến Linh và đồng đội. Khi chuẩn bị bước vào giờ nghỉ, đội bóng thành Nam vươn lên dẫn trước 1-0 sau pha phối hợp giữa Percy Tau và Romulo. Sang hiệp 2, ông Đinh Hồng Vinh thay 10 trong tổng số 11 cầu thủ, trong khi đội Nam Định chỉ điều chỉnh một số vị trí, giữ nguyên "trục xương sống". Đó là lý do đội tuyển VN càng lép vế so với đối thủ và nhận thêm 2 bàn thua nữa. Mahmoud Eid và Kyle Hudlin (cú đúp) lần lượt lập công để giúp CLB Nam Định giành chiến thắng chung cuộc 4-0.

H ỌC TRÒ ÔNG K IM THU HOẠCH ĐƯỢC GÌ ?

Các học trò HLV Kim Sang-sik từng bị "ngợp" trong trận thua 0-4 trước đội tuyển Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 trên sân Bukit Jalil. Khi đó, đối phương cũng sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch, có sức mạnh khá tương đồng với đội hình ra sân của CLB Nam Định. Lần này, đội tuyển VN đã thi đấu chủ động, thoát pressing tốt hơn, nhất là ở hiệp 1 khi chúng ta chơi với đội hình chất lượng hơn. Các cầu thủ cũng rèn được khả năng "va đập" với những đối thủ vượt trội về mặt thể hình, thể lực, từ đó tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến để có thể giúp đội tuyển VN giành kết quả tích cực hơn ở lần tái đấu.

Cách sử dụng người của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh cũng bộc lộ rõ ý đồ cải thiện lối đá kiểm soát cho đội tuyển VN. Đầu hiệp 2, ông thay toàn bộ đội hình, chỉ giữ lại Phan Tuấn Tài, người được xếp đá trung vệ lệch trái chứ không phải sắm vai hậu vệ trái sở trường.

Thua đến 4 bàn, đội tuyển VN chắc chắn còn nhiều việc phải làm. Toàn đội phải biến thất bại này thành động lực để cải thiện từng chi tiết trong chiến thuật, kỹ năng và bản lĩnh thi đấu. Trước mắt, "Những chiến binh sao vàng" vẫn còn cơ hội thử nghiệm, sửa sai nữa, đó là trận gặp CLB Công an Hà Nội ngày 7.9.