U.23 Việt Nam thay nhau ghi bàn, U.23 Singapore quá khó để 'bắt bài'

Lê Viktor tung ra cú sút dội xà ngang U.23 Bangladesh ảnh: Minh Tú U.23 Việt Nam chưa bung hết sức

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã mở màn chiến dịch vòng loại giải U.23 châu Á 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh, với tỷ số không phản ánh hết thế trận áp đảo và số cơ hội các chàng trai áo đỏ đã tạo ra.

HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi tung ra hàng công chỉ có Đình Bắc là thường xuyên đá chính ở giải U.23 Đông Nam Á, bên cạnh là 2 cái tên mới toanh Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn lần đầu đá chính dưới thời ông Kim.

Nhưng khi Ngọc Mỹ mở "tài khoản" bàn thắng cho đội tuyển U.23 Việt Nam, hay cách Lê Viktor và Quốc Việt, Văn Khang vào sân trong hiệp 2 cùng nhau tạo ra gần chục tình huống bắn phá mới thấy ông Kim vẫn có lý.

Như mọi khi, đội tuyển U.23 Việt Nam không tạo ra những chiến thắng đậm giòn giã, với tỷ số choáng ngợp nhưng luôn biết cách khép lại trận đấu bằng tỷ số thắng lợi và kết quả đủ hài lòng.

Khuất Văn Khang có pha uy hiếp khung thành U.23 Bangladesh ảnh: Minh Tú

Nhưng quả thật, cách dùng người của ông Kim ở đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ đặt ra thách thức rất lớn cho đối thủ trận đấu tiếp theo ngày 6.9 là U.23 Singapore.

Khác với trận mở màn còn giữ được bí ẩn, đến lượt thi đấu thứ 2 phần lớn đặc tính chơi bóng, điểm mạnh yếu của các đội bóng đều đã hiển lộ ra khá rõ ràng.

Ông Kim sẽ sắp quân bài nào trước U.23 Singapore?

Ví dụ như xem U.23 Singapore thi đấu người ta nhận thấy đối thủ này có cách chơi bóng khá đơn điệu, với những đường lên bóng dựa vào tốc độ, thiếu tính biến hóa trong khi hàng thủ còn non, khá thiếu tập trung.

Đồng thời, tinh thần của đội U.23 Singapore cũng đã cải thiện ít nhiều, khi bàn gỡ 1-2 và khoảng 10 phút cuối tấn công liên tục giúp họ vẫn gieo hy vọng cho trận tiếp theo.

Nếu giành chiến thắng trước đội tuyển U.23 Việt Nam nhất là có cách biệt từ 2 bàn trở lên, các cầu thủ xứ quốc đảo sẽ có thể trông chờ vào cuộc "lội ngược dòng", ví dụ như trường hợp U.23 Yemen thua U.23 Việt Nam thì cả 3 sẽ có cùng thành tích đối đầu, sẽ xét hiệu số phụ.

Ông Kim khó đoán đặt ra bài toán khó cho U.23 Singapore ảnh: Minh Tú

Muốn thế, trước hết đội tuyển U.23 Singapore sẽ phải dự đoán được cách tiếp cận trận đấu của đội tuyển U.23 Việt Nam, nhất là hàng công đang có quá nhiều sự lựa chọn.

Ngoài Đình Bắc chắc chắn sẽ đá từ đầu, tất cả những chân sút trong số Văn Khang, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Ngọc Mỹ, Lê Viktor, Văn Thuận, Công Phương đều có thể đá chính hoặc dự bị.

U.23 Singapore biết "bắt bài" làm sao đây, khi bản thân người hùng Công Phương đá chính trong 2 trận knock-out, thậm chí ghi bàn trong trận chung kết để đánh bại U.23 Indonesia còn không được ra sân phút nào trước U.23 Bangladesh.

Ngược lại, Ngọc Mỹ và Lê Viktor cùng ghi bàn trước U.23 Bangladesh sẽ để lại dấu hỏi liệu họ có xứng đáng tiếp tục được trao cơ hội ở trận đấu thứ 2 gặp U.23 Singapore hay không? Hay như, đã đến lúc đội trưởng Văn Khang đá chính từ đầu chưa?

Nên nhớ trong số rất nhiều chân sút trên hàng công của đội tuyển U.23 Việt Nam tất cả đều đã "mở tài khoản", chỉ duy nhất Văn Thuận chưa ghi bàn cho đội tuyển U.23 Việt Nam mà thôi!