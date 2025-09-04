Ngọc Mỹ: Bàn thắng cho U.23 Việt Nam của chân sút khiến HLV Popov phải thay đổi

Ngọc Mỹ (19) ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Ngọc Mỹ ghi bàn mở hàng cho U.23 Việt Nam

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã mở màn vòng loại giải U.23 châu Á 2026 theo đúng phong cách HLV Kim Sang-sik: đội trưởng Khuất Văn Khang và "Vua giải trẻ" Quốc Việt dự bị, để Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn đá chính trận đầu tiên dưới thời nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Phút 15, trong một tình huống tấn công trung lộ tiền đạo Đình Bắc lùi về thu hút hậu vệ sau khi thoát ra khỏi sự vây ráp đã bất ngờ tung ra đường chọc khe sắc sảo để Ngọc Mỹ bắt tốc độ phá bẫy việt vị thoát xuống.

CĐV kỹ tính đã đếm được chân sút trẻ đã hơi hồi hộp cần đến 4 nhịp để khống chế bóng và dứt điểm, nhưng là quả đặt lòng căng vào góc xa khiến thủ môn Mehdi Srabon của U.23 Bangladesh dù có một ngày thi đấu rất xuất sắc không kịp phản xạ.

Báo chí Bangladesh chỉ ra nguyên nhân đội nhà thua U.23 Việt Nam

Một bàn thắng cột mốc cho sự nghiệp mới khởi bước của chân sút trẻ nhưng lì lợm, máu lửa với tinh thần không bỏ cuộc một cách cố chấp, đến mức thay đổi hoàn toàn quyết định của HLV Velisar Popov tính nóng như lửa.

Ngọc Mỹ (vàng) ghi bàn đầu tiên cho CLB Thanh Hóa ở V-League 2025 - 2026 ảnh: Minh Tú

Quay trở lại giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2024 - 2025, Ngọc Mỹ vẫn nằm trong danh sách của hơn chục cái tên trẻ được CLB Thanh Hóa tính toán có thể đem cho CLB khác mượn, với mục đích mài giũa, giúp cứng cáp hơn trước khi trở về cống hiến cho đội 1.

Trong số này, Nguyễn Ngọc Mỹ được đánh giá tiềm năng nhưng vẫn còn rất non kinh nghiệm. Khi đó, chàng trai quê ở xã Ba Làng (huyện Tĩnh Gia cũ, tỉnh Thanh Hóa) đã im lặng không nói gì, nhưng thể hiện bằng hành động.

Trong suốt quá trình chuẩn bị, Ngọc Mỹ đã "bày tỏ" tất cả nguyện vọng của mình trên sân cỏ, bằng những bước chạy, cắn răng nuốt mọi giáo án nặng khủng khiếp nổi tiếng của HLV Popov, lì lợm săn bóng và sút như không biết sợ…

Để rồi, ngọn lửa trong đôi mắt của chàng thợ săn trẻ đã khiến HLV Popov chú ý. Sau những phép thử, nhà cầm quân người Bulgaria đã có quyết định làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Ngọc Mỹ, thay đổi kế hoạch và giữ chân anh ở lại đội 1.

Hãy giữ vững ngọn lửa, Ngọc Mỹ!

Ngọc Mỹ (19) đang hòa nhập tốt ở đội tuyển U.23 Việt Nam ảnh: Minh Tú

Sau 6 vòng đấu để cậu học trò trẻ làm quen không khí V-League 2024 - 2026 từ băng ghế dự bị, ông Popov bất ngờ điền chân sút trẻ này vào đội hình chính trong chuyến làm khách ở vòng 7, trên sân Vinh của SLNA.

Ngay lập tức, niềm tin của ông Popov đã được đền đáp khi Ngọc Mỹ đã có bàn đầu tiên cho đội bóng quê hương với pha lập công ở phút 36, đem về chiến thắng tối thiểu 1-0 và 3 điểm quý giá cho CLB Thanh Hóa.

Đến vòng 8, Ngọc Mỹ tiếp tục được ông Popov sử dụng từ đầu và một lần nữa khai hỏa với bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 34. Dù sau đó được rút ra sau hiệp 1 vì CLB Thanh Hóa chỉ còn 10 người thì sự lì lợm, khả năng bứt tốc và độ nhạy bén trong khu vực cấm địa của anh đã được ghi nhận.

Kết thúc V-League 2024 - 2025, Ngọc Mỹ đã được HLV Popov tung vào sân thi đấu 17 trận, trong đó có 7 lần đá chính cho thấy sự trọng dụng đặc biệt của nhà cầm quân tài năng người Bulgaria vốn rất giỏi khai phá tiềm năng cầu thủ trẻ như Ngọc Mỹ hay Văn Thuận đang khoác áo U.23 Việt Nam.

Ngọc Mỹ sẽ có tương lai sáng phía trước nếu tiếp tục giữ ngọn lửa đam mê và sự cố gắng ảnh: CLB Thanh Hóa

Dù số bàn thắng chỉ dừng ở 2, một phần vì các hàng thủ V-League đã để ý kỹ hơn và thu hẹp không gian chơi bóng của Ngọc Mỹ. Nhưng mùa giải đó đã tạo ra nền tảng vững vàng cho anh, để tự tin hơn hướng đến mục tiêu xa hơn.

Mạch thi đấu của Ngọc Mỹ đã bị ảnh hưởng vì chấn thương cổ chân, khiến anh phải ngồi ngoài hơn 1 tháng và lỡ mất cuộc gọi đầu tiên của HLV Kim Sang-sik khi đội tuyển U.23 Việt Nam tập trung tham dự giải CFA Team China 2025 tại Trung Quốc.

‘Ẩn số’ Ngọc Mỹ, Lê Viktor gây bất ngờ lớn, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh ngày ra quân

Ở giải U.23 Đông Nam Á, Ngọc Mỹ từng được HLV Kim Sang-sik tung vào sân thay người nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng. Để rồi đêm 3.9 đã chứng kiến tiền đạo của CLB Thanh Hóa lặp lại thói quen ghi bàn trong trận đá chính đầu tiên trong màu áo U.23 Việt Nam.

Hy vọng rằng bàn thắng này sẽ chỉ là sự khởi đầu cho sự nghiệp đáng chờ đợi của Ngọc Mỹ như cách anh ghi bàn mở màn V-League 2025 - 2026 cho CLB Thanh Hóa. Mong rằng, anh sẽ luôn giữ được ngọn lửa trong mắt, để tiếp tục cháy trên sân cỏ bằng quyết tâm không từ bỏ của mình.