Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Nam Định hôm nay: Cơ hội cho nhân tố trẻ

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
04/09/2025 00:13 GMT+7

17 giờ hôm nay 4.9, đội tuyển VN có trận giao hữu với CLB Nam Định để các nhân tố trẻ có cơ hội thể hiện.

Đội tuyển Việt Nam vắng thầy Kim

Trong 2 năm tới, HLV Kim Sang-sik sẽ đẩy mạnh chuyển giao thế hệ, khi mà các cầu thủ như Ngọc Tân, Ngọc Quang, Quang Vinh, Nguyễn Filip, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Thành Chung, Tiến Linh… đều ngấp nghé hoặc bước qua tuổi 30. Bước đệm đầu tiên của đội tuyển VN là bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2026, năm tiếp theo là Asian Cup 2027. Do đó, kỳ FIFA Days tháng 9.2025 không đá giao hữu quốc tế sẽ giúp đội tuyển VN thử nghiệm nhiều nhân tố mới với ít áp lực hơn. Ngoài ra, cơn bão chấn thương với Ngọc Tân, Quang Hải, Hai Long, Văn Đô, Minh Khoa… càng thúc đẩy HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh mạnh dạn trao cơ hội nhiều hơn cho những gương mặt ít hoặc chưa từng được ông Kim gọi lên đội tuyển quốc gia.

Lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam - Nam Định hôm nay: Cơ hội cho nhân tố trẻ- Ảnh 1.

Đội tuyển VN sẽ tiếp tục bổ sung nhân sự mới với tầm nhìn Asian Cup 2027

Ảnh: VFF

Trận đấu với CLB Nam Định đến rất đúng lúc, khi đội tuyển VN sẽ đối mặt với đội hình toàn ngoại binh chất lượng cao như Romulo, Caio, Lucas, Brenner, Kyle Hudlin… Dàn sao ngoại của ĐKVĐ V-League sẽ là phép thử hạng nặng cho đội tuyển có hơn nửa đội hình là người mới. Hàng thủ có thủ môn Văn Việt, Văn Chuẩn và các trung vệ Văn Tới, Hoàng Phúc, Quang Kiệt, cùng Tuấn Tài, Du Học cạnh tranh với Quang Vinh, Văn Vĩ, Tiến Anh ở 2 biên. Ở khu vực giữa sân, HLV Đinh Hồng Vinh sẽ một lần nữa kiểm tra Đức Chiến, Hoàng Anh, Việt Hưng đá cặp cùng Hoàng Đức. Trên hàng công, khả năng Tiến Linh và Tuấn Hải sẽ đá trước, trong khi tân binh Gia Hưng có thể được trao cơ hội trong hiệp 2.

Chỗ dựa từ Duy Mạnh, Thành Chung, Hoàng Đức, Tiến Anh, Quang Vinh, Tiến Linh, Tuấn Hải… là rất quan trọng. Từ đó, nhóm cầu thủ sinh từ năm 2000 đổ về sau như Gia Hưng (2000), Văn Chuẩn, Tuấn Tài, Hoàng Phúc, Du Học, (2001), Văn Việt (2002)… có thể tự tin học cách thích ứng lối chơi tại đội tuyển VN vốn khác rất nhiều so với cấp CLB. 

