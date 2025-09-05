Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Nóng: Đội Công Phượng mở màn mùa giải mới bằng màn trình diễn drone chưa từng có

Linh Nhi
Linh Nhi
05/09/2025 15:01 GMT+7

CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ mở màn mùa giải 2025 - 2026 bằng trận tiếp đón Becamex TP.HCM ở Cúp quốc gia, nơi Công Phượng gặp lại HLV Nguyễn Anh Đức.

Nóng: Đội Công Phượng mở màn mùa giải mới bằng màn trình diễn drone chưa từng có- Ảnh 1.

Công Phượng và CLB Trường Tươi Đồng Nai hướng tới mục tiêu cao mùa giải này

ảnh: CLB Trường Tươi Đồng Nai

Đội Công Phượng trình diễn drone số lượng khủng

Dự kiến vào lúc 19 giờ 15 ngày 14.9, CLB Trường Tương Đồng Nai sẽ mở màn mùa giải mới bằng cuộc tiếp đón Becamex TP.HCM tại vòng sơ loại Cúp quốc gia 2025 - 2026. Đội bóng của Công Phượng sẽ đánh dấu sự kiện này bằng lễ khai mạc đặc biệt.

Theo đó, CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ có tiết mục đặc sắc chưa từng có trong các lễ khai mạc giải bóng đá quốc nội, với màn trình diễn trên không của 500 chiếc drone hiện đại.

Dự kiến, BTC sân Đồng Xoài sẽ tiến hành trình diễn drone với các chủ đề về tỉnh Đồng Nai, bóng đá và tham vọng vươn mình của CLB Trường Tươi Đồng Nai trong mùa bóng họ đặt mục tiêu lên thi đấu ở san chơi V-League 2026 - 2027.

Tăng cường chất lượng

Nóng: Đội Công Phượng mở màn mùa giải mới bằng màn trình diễn drone chưa từng có- Ảnh 2.

CLB Trường Tươi Đồng Nai sẽ khởi đầu mùa giải một cách đặc biệt

ảnh: Khả Hòa

Ngoài phần lễ, CLB Trường Tươi Đồng Nai còn chuẩn bị kỹ lưỡng về phần chuyên môn. Ngoài dàn sao Minh Vương, Xuân Trường, Văn Sơn..., CLB vừa bổ nhiệm cựu tuyển thủ quốc gia Lê Phước Tứ vào vị trí giám đốc kỹ thuật.

Cựu trung vệ này là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện ban huấn luyện với bộ ba người hùng vô địch AFF Cup 2008 gồm HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng, trợ lý Trương Đình Luật và Giám đốc kỹ thuật Lê Phước Tứ vốn rất ăn ý với nhau từ trong đến ngoài sân cỏ.

Đây là ê kíp đã giúp Ninh Bình FC vô địch sớm giải hạng nhất mùa trước và đang gây ấn tượng mạnh ở V-League mùa này. Rõ ràng, CLB Trường Tươi Đồng Nai đang muốn tận dụng bài học chiến thắng này, để chạm vào giấc mơ V-League trong mùa bóng đại diện cho bóng đá Đồng Nai.

Khám phá thêm chủ đề

Công Phượng Trường Tươi Đồng Nai DRONE V-League Becamex TP.HCM Cúp quốc gia Việt Thắng Nguyễn Anh Đức
