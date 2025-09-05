Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam: Nổi 'tự ái' phải thắng CLB CAHN

Nam Nhi
Nam Nhi
05/09/2025 14:20 GMT+7

Ngay cả khi có rất nhiều thử nghiệm thì trận thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định sẽ khiến đội tuyển Việt Nam 'tự ái' thực sự.

Đội tuyển Việt Nam: Nổi 'tự ái' phải thắng CLB CAHN- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam sẽ cần nỗ lực hơn ở trận gặp CLB CAHN

ảnh: CLB Nam Định

Đội tuyển Việt Nam thua đậm CLB

Ngay từ đầu, VFF và đội tuyển Việt Nam xác định kỳ FIFA Days sẽ là cơ hội để kiểm tra, thử nghiệm các tân binh trong lúc HLV Kim Sang-sik tập trung đưa các đàn em U.23 Việt Nam vượt qua vòng loại giải U.23 châu Á 2026.

Thực tế, cơn bão chấn thương khiến hàng loạt cái tên Ngọc Tân, Quang Hải, Hai Long, Văn Đô, Minh Khoa… phải vắng mặt càng khiến đợt tập trung này càng mở rộng hơn cho các tân binh, đóng góp đến 11/19 cái tên có thể ra sân (không tính 2 thủ môn).

Ngày 4.7 trên sân thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (TP.Hà Nội), đội tuyển Việt Nam với HLV tạm quyền Đinh Hồng Vinh đã có trận giao hữu đầu tiên với CLB Nam Định sử dụng đội hình gồm toàn các ngoại binh khủng.

Đội tuyển Việt Nam: Nổi 'tự ái' phải thắng CLB CAHN- Ảnh 2.

Tuấn Tài tranh bóng với ngoại binh CLB Nam Định

ảnh: CLB Nam Định

Trong hiệp 1, bộ khung chính gồm Duy Mạnh, Hoàng Đức, Tiến Anh, Thành Chung… đã thua 0-1 vào cuối hiệp 1. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam thay mới hoàn toàn đội hình với nhiều cái tên mới đã thủng lưới thêm 3 lần nữa.

Rõ ràng, ngay cả khi biết CLB Nam Định tung ra đội hình gồm toàn ngoại binh để đá 4 đấu trường V-League, Cúp quốc gia, AFC Champions League 2 và ASEAN Club Championship thì việc đội tuyển quốc gia thua đến 4 bàn trắng là kết quả khó nuốt trôi.

Bỗng dưng phải thắng CLB CAHN

Từ hai trận giao hữu không chính thức mang tính thử nghiệm, trận giao hữu sắp tới với CLB Công an Hà Nội (CAHN) bỗng dưng có thêm mục tiêu mới, khi đội tuyển Việt Nam phải có màn trình diễn và kết quả tốt hơn.

Đội tuyển Việt Nam: Nổi 'tự ái' phải thắng CLB CAHN- Ảnh 3.

Hoàng Đức trong trận gặp CLB Nam Định

ảnh: CLB Nam Định

Không nói ra nhưng các thành viên đội tuyển Việt Nam đều cảm nhận rõ lòng tự trọng đã bị tổn thương sau trận thua trắng bụng, kể cả CLB Nam Định tung ra đội hình toàn ngoại binh. Nói cách khác, tất cả phải thêm quyết tâm để có một trận và kết quả ra trò trong trận đấu với CLB CAHN ngày 7.9.

Lẽ tất nhiên, BHL đội tuyển Việt Nam sẽ vẫn cố gắng giữ sự cân bằng, giữa sử dụng những cầu thủ chủ chốt quen thuộc để kết hợp với những nhân tố mới, vì mục tiêu thử nghiệm vẫn là một mục tiêu quan trọng trong đợt tập trung này.

Dù sao, việc các cầu thủ nổi lòng "tự ái" cũng là điều tốt cho đội tuyển Việt Nam, kích thích tinh thần và chất lượng các buổi tập của đội tuyển Việt Nam sẽ càng được đẩy cao hơn mức thông thường của một đợt tập trung mang ý nghĩa thử nghiệm đơn thuần.


Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận