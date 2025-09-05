Chờ màn trình diễn bùng nổ của U.23 Việt Nam

"B IẾN HÌNH"

Tỷ số 2-0 của U.23 VN trước U.23 Bangladesh đã có thể đậm hơn nếu thủ thành Mehdi Srabon không có những pha cản phá xuất thần, cộng thêm 3 lần bóng tìm đến xà ngang, cột dọc khung thành đội khách. HLV Kim Sang-sik một lần nữa gây bất ngờ khi chỉ tung đội trưởng Văn Khang vào sân trong hiệp 2, nhường chỗ cho Ngọc Mỹ lần đầu đá chính. Một điều không lạ vì tính từ giải U.23 Đông Nam Á 2025 đến nay, U.23 VN chưa từng tung ra một đội hình xuất phát nào giống nhau. Đội tuyển VN tại AFF Cup 2024 cũng từng liên tục biến hóa như vậy, gây bất ngờ cho đối thủ bằng những cái tên mới ngoài dự đoán, và đặc biệt đều giành chiến thắng.

Đội U.23 VN (22) sẽ xoay vòng hàng công để chuẩn bị cho trận quyết đấu với U.23 Yemen Ảnh: Minh Tú

Dễ nhận thấy U.23 VN thi đấu mà không có một trung phong cắm kiểu truyền thống khi Đinh Bắc chơi cao nhất, thường xuyên hoạt động rộng để hút người. Với đội hình mới, U.23 VN khởi đầu khá chậm trước hàng thủ chơi lăn xả của U.23 Bangladesh. Những đường lên biên của U.23 VN vẫn thiếu hiệu quả, khi các pha phối hợp xẻ nách xuống đáy biên rồi trả ngược ra chưa thật chính xác, khiến chưa thể khai thác được hiệu quả từ các pha tạt bổng vào trong. Trong hiệp đấu này, dù thi đấu khá chậm nhưng U.23 VN vẫn có bàn thắng đẹp mắt do Ngọc Mỹ ghi sau đường chuyền của Đình Bắc.

Sang hiệp 2, khi đã hiểu rõ lối chơi đối phương, ông Kim tung Văn Khang, Quốc Việt và Lê Viktor vào sân khiến U.23 Bangladesh phải căng mình chống đỡ các pha bắn phá liên tục.

Quốc Việt (9) "chia lửa" cho Đình Bắc trên hàng tấn công

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Việc thay đổi đội hình xuất phát là phong cách quen thuộc của HLV Kim Sang-sik. Điều này giúp U.23 VN có thể chủ động xoay vòng lực lượng, rút kinh nghiệm và điều chỉnh qua từng trận đấu. Trong bóng đá, trận đầu tiên sẽ luôn rất khó đá nên U.23 VN vẫn còn khá thận trọng, chứ thực ra nhiều người còn nghĩ ông Kim có thể xáo trộn lực lượng nhiều hơn. Cá nhân tôi cho rằng ông Kim có thể hài lòng về màn trình diễn của các học trò, khi những nhân tố mới và cũ đều thể hiện tốt, ý đồ tấn công khá mạch lạc. Cách dùng người này giúp đội U.23 VN tạo được bề dày lực lượng, có nhiều sự lựa chọn, giúp các vị trí luôn sẵn sàng cho những bước đi tiếp theo".

B ỘC LỘ SỨC MẠNH THẬT SỰ

Bàn mở tỷ số của U.23 VN ở phút 15 chính là điều HLV Kim Sang-sik rất muốn thấy thường xuyên, khi Đình Bắc lùi lại để kéo trung vệ, tung ra đường kiến tạo để Ngọc Mỹ khai thác khoảng trống ghi bàn. Bàn thắng thứ 2 khi Lý Đức đánh đầu chiến thuật để Lê Viktor dứt điểm cận thành chính là bài tủ của U.23 VN dưới thời ông Kim. Việc Ngọc Mỹ và Lê Viktor cùng có bàn thắng đầu tiên cho U.23 VN có thể xem là một điểm cộng cho cách dùng người của ông Kim. Hai bàn thắng cho thấy một tập thể đang hướng đến sự đa dạng trên hàng công, chơi thứ bóng đá dựa vào sự cơ động của tập thể, không phụ thuộc hoàn toàn vào cá nhân nào. Thực tế, cách chơi đó đã thể hiện qua chức vô địch giải U.23 Đông Nam Á 2025, nơi Đình Bắc và trung vệ Hiểu Minh là vua phá lưới của đội với 2 bàn bên cạnh Văn Khang, Lý Đức, Xuân Bắc, Công Phương thay nhau lập công.

Phía trước U.23 VN sẽ là những đối thủ mạnh dần lên, khi ngày 6.9 sẽ gặp U.23 Singapore và ngày 9.9 quyết đấu U.23 Yemen để tranh ngôi đầu bảng C. Chắc chắn HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục có những điều chỉnh phù hợp (đặc biệt trên hàng công) để U.23 VN chơi mạnh mẽ hơn, có nhiều bàn thắng. Ông Vũ Quang Huy cho rằng: "Nếu có điểm nào cần cải thiện, theo tôi chính là các cầu thủ cần dứt điểm tốt hơn thôi. Chúng ta tạo ra quá nhiều cơ hội, không nên bỏ lỡ như thế. Trong đội hình U.23 VN lúc này Đình Bắc vẫn là cái tên hay nhất, đủ khả năng gây sức ép thường trực lên khung thành đối thủ để các vị trí còn lại khuấy đảo tìm khoảng trống dứt điểm. Trận đầu tiên chúng ta có một chút thận trọng, nhưng các trận sau tôi tin hàng công "vào phom" sẽ chơi bùng nổ hơn.

Thuận lợi của U.23 VN là được gặp các đối thủ mạnh dần lên. HLV Kim Sang-sik sẽ xoay tua nhiều hơn ở hàng công trận gặp U.23 Singapore, kể cả trận cuối gặp U.23 Yemen. Cái hay của nhà cầm quân người Hàn Quốc là biết dùng đúng người vào mỗi thời điểm. Chúng ta thấy rõ U.23 VN tăng tốc mạnh hơn, chơi áp đảo hoàn toàn và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 2 trước U.23 Bangladesh. Cá nhân tôi tin U.23 VN vẫn là đối thủ mạnh nhất bảng C và thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ hướng đến mục tiêu 3 trận toàn thắng".