Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tiền đạo U.23 Việt Nam nói điều xúc động về mẹ sau khi ghi bàn đánh bại Bangladesh

Thu Bồn
Thu Bồn
04/09/2025 20:48 GMT+7

Nguyễn Ngọc Mỹ đã chia sẻ cảm xúc sau bàn thắng giúp U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Bangladesh ở trận ra quân vòng loại U.23 châu Á 2026. Đặc biệt, chân sút 21 tuổi còn nói điều cảm động về người mẹ của mình.

Chiều 4.9, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 tại vòng loại U.23 châu Á 2026, gặp U.23 Singapore trên sân Việt Trì. Sau trận thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh ở ngày ra quân hôm 3.9, HLV trưởng Kim Sang-sik chia đội thành 2 nhóm. Nhóm cầu thủ đá chính chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục, trong khi nhóm còn lại tiếp tục được rèn luyện thêm về kỹ chiến thuật.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ - người mở tỷ số trong chiến thắng trước U.23 Bangladesh đã có những chia sẻ với báo chí. "Trận gặp U.23 Bangladesh là trận đấu đầu tiên tôi được ra sân đá chính và ghi bàn cho U.23 Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc", Ngọc Mỹ nói.

"Cảm ơn mẹ vì..."

Tiền đạo 21 tuổi cũng xúc động khi nhắc đến gia đình, đặc biệt là khoảnh khắc ghi bàn thắng mở tỷ số: "Tôi có nghe nói mẹ đã khóc khi xem bàn thắng. Đó là cảm giác đặc biệt, khiến tôi càng hạnh phúc khi làm được điều gì đó để gia đình tự hào. Tôi xin gửi lời cảm ơn mẹ vì luôn đồng hành và ủng hộ tôi".

Tiền đạo U.23 Việt Nam nói điều xúc động về mẹ sau khi ghi bàn đánh bại Bangladesh- Ảnh 1.

Ngọc Mỹ (bìa trái) ghi bàn trong trận ra quân của U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2026

ẢNH: MINH TÚ

Cầu thủ sinh năm 2004 cũng khẳng định việc từng thi đấu trong màu áo CLB Phú Thọ tại sân Việt Trì mang lại cho anh sự tự tin lớn: "Khi trở lại sân quen thuộc, tôi cảm thấy thuận lợi hơn nhiều, dễ dàng bắt nhịp với không gian thi đấu và khán giả".

Ngọc Mỹ cũng dành lời nhắn gửi tới đồng đội Trần Thành Trung - cầu thủ Việt kiều không thể góp mặt tại vòng loại lần này: "Tôi chúc Trung tiếp tục nỗ lực, cố gắng tại CLB và hy vọng sẽ sớm gặp lại ở những giải đấu sắp tới của đội tuyển". Chia sẻ về bản thân, tiền đạo trẻ khiêm tốn nhìn nhận: "Tôi còn nhiều điều phải cải thiện, từ khâu chạm bóng, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm. Toàn đội mới tập trung ít ngày, nhưng càng thi đấu sẽ càng gắn kết và ăn ý hơn".

Tiền đạo U.23 Việt Nam nói điều xúc động về mẹ sau khi ghi bàn đánh bại Bangladesh- Ảnh 2.

Thầy trò ông Kim Sang-sik đang chuẩn bị cho trận đấu gặp U.23 Singapore

ẢNH: VFF

Ngọc Mỹ cho biết anh cùng các đồng đội sẽ bước vào trận gặp U.23 Singapore với quyết tâm cao nhất: "Chúng tôi coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất, mang niềm vui tới người hâm mộ".

Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Singapore vào tối 6.9. Một chiến thắng nữa sẽ mở rộng cánh cửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Tiền đạo U.23 Việt Nam nói điều xúc động về mẹ sau khi ghi bàn đánh bại Bangladesh- Ảnh 3.


Tin liên quan

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận U.23 Việt Nam đấu Singapore: Từng chứng kiến thầy Park chiến thắng tại SEA Games

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận U.23 Việt Nam đấu Singapore: Từng chứng kiến thầy Park chiến thắng tại SEA Games

Các trọng tài Choi Hyun-jai, Cheon Jin-hee, Luo Zheng, Resul Mamedov được phân công nhiệm vụ ở trận đấu của U.23 Việt Nam trên sân Việt Trì ngày 6.9.

Ngọc Mỹ: Bàn thắng cho U.23 Việt Nam của chân sút khiến HLV Popov phải thay đổi

Những ‘cú đấm thép’ lột xác ngoạn mục, vũ khí tấn công của U.23 Việt Nam trở nên lợi hại

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ Vòng loại U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận