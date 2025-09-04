Tiền đạo U.23 Việt Nam nói điều xúc động về mẹ sau khi ghi bàn đánh bại Bangladesh

Chiều 4.9, đội tuyển U.23 Việt Nam đã trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 tại vòng loại U.23 châu Á 2026, gặp U.23 Singapore trên sân Việt Trì. Sau trận thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh ở ngày ra quân hôm 3.9, HLV trưởng Kim Sang-sik chia đội thành 2 nhóm. Nhóm cầu thủ đá chính chủ yếu thực hiện các bài tập hồi phục, trong khi nhóm còn lại tiếp tục được rèn luyện thêm về kỹ chiến thuật.

Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ - người mở tỷ số trong chiến thắng trước U.23 Bangladesh đã có những chia sẻ với báo chí. "Trận gặp U.23 Bangladesh là trận đấu đầu tiên tôi được ra sân đá chính và ghi bàn cho U.23 Việt Nam. Tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc", Ngọc Mỹ nói.

"Cảm ơn mẹ vì..."

Tiền đạo 21 tuổi cũng xúc động khi nhắc đến gia đình, đặc biệt là khoảnh khắc ghi bàn thắng mở tỷ số: "Tôi có nghe nói mẹ đã khóc khi xem bàn thắng. Đó là cảm giác đặc biệt, khiến tôi càng hạnh phúc khi làm được điều gì đó để gia đình tự hào. Tôi xin gửi lời cảm ơn mẹ vì luôn đồng hành và ủng hộ tôi".

Ngọc Mỹ (bìa trái) ghi bàn trong trận ra quân của U.23 Việt Nam tại vòng loại U.23 châu Á 2026 ẢNH: MINH TÚ

Cầu thủ sinh năm 2004 cũng khẳng định việc từng thi đấu trong màu áo CLB Phú Thọ tại sân Việt Trì mang lại cho anh sự tự tin lớn: "Khi trở lại sân quen thuộc, tôi cảm thấy thuận lợi hơn nhiều, dễ dàng bắt nhịp với không gian thi đấu và khán giả".

Ngọc Mỹ cũng dành lời nhắn gửi tới đồng đội Trần Thành Trung - cầu thủ Việt kiều không thể góp mặt tại vòng loại lần này: "Tôi chúc Trung tiếp tục nỗ lực, cố gắng tại CLB và hy vọng sẽ sớm gặp lại ở những giải đấu sắp tới của đội tuyển". Chia sẻ về bản thân, tiền đạo trẻ khiêm tốn nhìn nhận: "Tôi còn nhiều điều phải cải thiện, từ khâu chạm bóng, di chuyển, phối hợp đến dứt điểm. Toàn đội mới tập trung ít ngày, nhưng càng thi đấu sẽ càng gắn kết và ăn ý hơn".

Thầy trò ông Kim Sang-sik đang chuẩn bị cho trận đấu gặp U.23 Singapore ẢNH: VFF

Ngọc Mỹ cho biết anh cùng các đồng đội sẽ bước vào trận gặp U.23 Singapore với quyết tâm cao nhất: "Chúng tôi coi mỗi trận đấu như một trận chung kết. Toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất, mang niềm vui tới người hâm mộ".

Theo lịch thi đấu, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Singapore vào tối 6.9. Một chiến thắng nữa sẽ mở rộng cánh cửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik tiến gần hơn tới mục tiêu giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026.



