Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận U.23 Việt Nam đấu Singapore: Từng chứng kiến thầy Park chiến thắng tại SEA Games

Văn Trình
Văn Trình
04/09/2025 19:03 GMT+7

Các trọng tài Choi Hyun-jai, Cheon Jin-hee, Luo Zheng, Resul Mamedov được phân công nhiệm vụ ở trận đấu của U.23 Việt Nam trên sân Việt Trì ngày 6.9.

Tổ trọng tài đến từ những nước nào?

Trọng tài chính điều hành trận đấu thứ hai của đội U.23 Việt Nam và U.23 Singapore tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 vào ngày 6.9, là ông Choi Hyun-jai (người Hàn Quốc. 

Trợ lý cho trọng tài Choi Hyun-jai là trợ lý Cheon Jin-hee (Hàn Quốc), Luo Zheng (Trung Quốc). Trọng tài bàn là ông Resul Mamedov (Turkmenistan, người đã bắt chính trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Bangladesh ngày 3.9).

Trọng tài Choi Huyn-jai khá có tiếng ở Hàn Quốc và thường xuyên được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) giao nhiệm vụ bắt chính tại K-League. 

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận U.23 Việt Nam đấu Singapore: Từng chứng kiến thầy Park chiến thắng tại SEA Games- Ảnh 1.

Trọng tài Choi Hyun-jai

Ở SEA Games 31, ông Choi Hyun-jai cùng với các trợ lý Salybaev (Kyrgyzstan), Hasan Kanso (Li Băng), Ammar Ashkanani (Kuwait) đã điều hành trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia. 

‘Ẩn số’ Ngọc Mỹ, Lê Viktor gây bất ngờ lớn, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh ngày ra quân

Khi ấy, U.23 Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo và đã giành chiến thắng 3-0. Đến năm 2023, khi đội U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á, ông Choi Huyn-jai cũng là một trong những trọng tài đã điều hành giải đấu. Đồng thời, vào tháng 10.2024, khi đội tuyển Việt Nam hòa 1-1 với đội tuyển Ấn Độ ở trận giao hữu, ông Choi Hyun-jai cũng là một trong những vị trọng tài đã làm nhiệm vụ ở trận đấu này.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

