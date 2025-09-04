Trọng tài Hàn Quốc bắt trận U.23 Việt Nam đấu Singapore: Từng chứng kiến thầy Park chiến thắng tại SEA Games

Tổ trọng tài đến từ những nước nào?

Trọng tài chính điều hành trận đấu thứ hai của đội U.23 Việt Nam và U.23 Singapore tại bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 vào ngày 6.9, là ông Choi Hyun-jai (người Hàn Quốc.

Trợ lý cho trọng tài Choi Hyun-jai là trợ lý Cheon Jin-hee (Hàn Quốc), Luo Zheng (Trung Quốc). Trọng tài bàn là ông Resul Mamedov (Turkmenistan, người đã bắt chính trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Bangladesh ngày 3.9).



Trọng tài Choi Huyn-jai khá có tiếng ở Hàn Quốc và thường xuyên được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) giao nhiệm vụ bắt chính tại K-League.

Trọng tài Choi Hyun-jai

Ở SEA Games 31, ông Choi Hyun-jai cùng với các trợ lý Salybaev (Kyrgyzstan), Hasan Kanso (Li Băng), Ammar Ashkanani (Kuwait) đã điều hành trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia.

Khi ấy, U.23 Việt Nam đang được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo và đã giành chiến thắng 3-0. Đến năm 2023, khi đội U.23 Việt Nam vô địch giải U.23 Đông Nam Á, ông Choi Huyn-jai cũng là một trong những trọng tài đã điều hành giải đấu. Đồng thời, vào tháng 10.2024, khi đội tuyển Việt Nam hòa 1-1 với đội tuyển Ấn Độ ở trận giao hữu, ông Choi Hyun-jai cũng là một trong những vị trọng tài đã làm nhiệm vụ ở trận đấu này.

