Những ‘cú đấm thép’ lột xác ngoạn mục, vũ khí tấn công của U.23 Việt Nam trở nên lợi hại

Sự thay đổi đáng kinh ngạc của những cầu thủ từng mờ nhạt tại giải U.23 Đông Nam Á

Những nhân tố này hoặc chưa xuất hiện tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7, như Thanh Nhàn, hoặc đã xuất hiện, nhưng chưa khởi sắc ở giải đấu cách đây hơn 1 tháng, gồm Lê Viktor, hay Nguyễn Ngọc Mỹ.

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ (19) ghi 1 bàn cho U.23 Việt Nam trước U.23 Bangladesh Ảnh: Minh Tú

Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ có tên trong danh sách vô địch U.23 Đông Nam Á của đội tuyển U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, ở giải đấu ấy Nguyễn Ngọc Mỹ không tạo được nhiều dấu ấn, anh không ghi được bàn thắng nào trên đất Indonesia. Nguyên nhân có lẽ là vì ở thời điểm đó, Nguyễn Ngọc Mỹ mới chân ướt chân ráo lên đội tuyển U.23 Việt Nam, anh chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Ngoài ra, khi đó khả năng kết hợp giữa Nguyễn Ngọc Mỹ và các đồng đội ở đội tuyển U.23 Việt Nam chưa thật tốt, do anh chưa có nhiều thời gian tập luyện và thi đấu chung với các đồng đội, chưa có nhiều thời gian được tập luyện và thi đấu dưới sự huấn luyện của HLV Kim Sang-sik.

Còn hiện giờ, mọi việc đã thay đổi. Nguyễn Ngọc Mỹ đã thi đấu tốt hơn sau khi có sự tự tin, sau khi có thêm thời gian được làm việc chung với HLV Kim Sang-sik và các đồng đội ở đội tuyển U.23 Việt Nam. Từ đó, cầu thủ đang khoác áo CLB Thanh Hóa có bàn thắng cho đội tuyển U.23 Việt Nam vào lưới U.23 Bangladesh. Đặc biệt, bàn thắng này đến từ pha phối hợp đẹp mắt giữa Ngọc Mỹ với tiền đạo khác của U.23 Việt Nam, đó là Nguyễn Đình Bắc: Đình Bắc chuyền bóng cho Ngọc Mỹ nhận bóng và dứt điểm ghi bàn. Điều đó chứng tỏ giữa họ có sự ăn ý rất lớn.

Tượng tự như Nguyễn Ngọc Mỹ là trường hợp của cầu thủ Việt kiều Lê Viktor. Tiền vệ này có tên trong thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2025, nhưng khi đó Lê Viktor không để lại nhiều dấu ấn. Và cũng giống như Ngọc Mỹ, giải U.23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7 là lần đầu tiên Lê Viktor khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam, nên anh thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, thiếu sự ăn ý với các đồng đội.

Lối đá tấn công đa dạng

Cho đến tối qua (3.9), mọi chuyện đã khác. Lê Viktor thi đấu tốt hơn hẳn, anh tự tin hơn hẳn, phối hợp tốt hơn hẳn với các đồng đội ở xung quanh mình. Nhờ điều này mà các yếu tố về mặt kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật của Lê Viktor được phát huy tối đa. Ngoài 1 bàn thắng vào lưới U.23 Bangladesh ở phút 84, cầu thủ đang khoác áo đội Hà Tĩnh còn có 1 tình huống khác sút trúng xà ngang khung thành đối phương ở giữa hiệp 2.

Tiền đạo Thanh Nhàn là nhân tố mới của U.23 Việt Nam so với giải U.23 Đông Nam Á 2025 Ảnh: Minh Tú

Với những gì vừa thể hiện, Lê Viktor đã phát huy đúng những gì tốt nhất của mình, đáp ứng được sự kỳ vọng của HLV Kim Sang-sik dành cho anh. Cầu thủ này đang trở thành "cú đấm" đầy uy lực từ tuyến giữa của U.23 Việt Nam.

Cầu thủ còn lại góp phần giúp hàng tấn công của U.23 Việt Nam thi đấu khởi sắc hơn so với giải U.23 Đông Nam Á là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn. Đây là gương mặt không xuất hiện ở giải đấu khu vực cách đây hơn 1 tháng.

Ra sân trong đội hình xuất phát ở vị trí tiền đạo cánh phải, Thanh Nhàn có nhiều pha bóng tốc độ gây rối loạn hàng thủ U.23 Bangladesh, tạo khoảng trống cho các đồng đội Ngọc Mỹ và Đình Bắc lao lên xâm nhập khu vực cấm địa của đối phương, góp phần giúp đội tuyển U.23 Việt Nam luôn gây áp lực đủ lớn cho hàng thủ của U.23 Bangladesh.

Nhìn chung, hàng tấn công của U.23 Việt Nam vào lúc này có nhiều nhân tố hơn, các nhân tố thi đấu tốt hơn so với chính họ tại giải U.23 Đông Nam Á. Điều này giúp cho thế trận tấn công của chúng ta trở nên thanh thoát hơn, có nhiều hướng tiếp cận khung thành đối phương hơn trước!