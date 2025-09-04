Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo chí Bangladesh ca ngợi U.23 Việt Nam tài năng, âu lo khi HLV bị ốm

Quỳnh Phương
04/09/2025 08:53 GMT+7

Báo chí Bangladesh ca ngợi U.23 Việt Nam với chiến thắng 2-0, nhấn mạnh sự vượt trội về kỹ thuật và chiến thuật, đồng thời tiếc nuối và lo âu khi HLV của đội khách không thể trực tiếp chỉ đạo.

"U.23 Việt Nam tài năng và vượt trội"

Trong trận đấu mở màn vòng loại AFC U.23 châu Á, U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh, qua đó khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch của mình. Mặc dù Bangladesh đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu, nhưng sự vượt trội về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực của đội tuyển chủ nhà đã khiến đội bóng đến từ Nam Á phải nhận thất bại.

Theo The Daily Star (Bangladesh), dù U.23 Việt Nam được đánh giá cao hơn, nhưng U.23 Bangladesh cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, với một đội hình có nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm quốc tế. Tuy nhiên, đội bóng này gặp bất lợi lớn khi HLV trưởng Saiful Bari Titu phải vắng mặt vì lý do sức khỏe. Trợ lý HLV Hasan Al Mamun tạm thời dẫn dắt đội trong trận đấu này, nhưng không thể giúp Bangladesh tránh khỏi thất bại.

‘Ẩn số’ Ngọc Mỹ, Lê Viktor gây bất ngờ lớn, U.23 Việt Nam đánh bại Bangladesh ngày ra quân

Báo chí Bangladesh ca ngợi U.23 Việt Nam tài năng, âu lo khi HLV bị ốm- Ảnh 1.

Đội tuyển U.23 Bangladesh gặp nhiều bất lợi khi HLV trưởng không thể chỉ đạo trực tiếp

ẢNH: MINH TÚ

The Daily Star nhấn mạnh: "Bàn mở tỷ số của Ngọc Mỹ ở phút 15 và cú đánh đầu của Lê Viktor ở phút 83 đã đủ để dập tắt hy vọng có được kết quả khả quan của Bangladesh trước á quân 2018, đội bóng đã chứng tỏ sự vượt trội về kỹ thuật, chiến thuật và thể lực. Họ rõ ràng bị lép vế trước đội tuyển Việt Nam tài năng, những người đã chứng minh lý do tại sao đội tuyển quốc gia của họ đứng trên Bangladesh tới 71 bậc trong bảng xếp hạng FIFA".

Báo chí Bangladesh ca ngợi U.23 Việt Nam tài năng, âu lo khi HLV bị ốm- Ảnh 2.

Sức ép từ khán giả Việt Nam cũng rất lớn

ẢNH: MINH TÚ

Trang tin Mzamin.com, cũng không giấu được sự tiếc nuối khi nhắc đến tình trạng sức khỏe của HLV trưởng Saiful Bari Titu. Điều này càng khiến họ dễ dàng bị U.23 Việt Nam lấn lướt.

Trang tin này cũng dành lời khen cho nỗ lực của đội Bangladesh nhưng nhận định chừng đó là chưa đủ để tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự của Việt Nam.

Cơ hội đi tiếp của U.23 Bangladesh khá mong manh

Sau trận, trợ lý HLV Hassan Al Mamum của U.23 Bangladesh cũng nhận định rằng U.23 Việt Nam là một tập thể mạnh mẽ và đoàn kết, điều này giải thích cho thất bại của đội dù đã rất nỗ lực.

Khi được hỏi liệu sự xáo trộn trong ban huấn luyện có ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, ông Al Mamum trả lời ngắn gọn: "Nhiệm vụ của các cầu thủ là thi đấu, bất kể có HLV hay không. Việc thiếu HLV không phải là nguyên nhân. U.23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng, vì thế chúng tôi thua". Ông cũng chia sẻ thêm: "Tôi không đánh giá riêng lẻ bất kỳ cầu thủ nào của U.23 Việt Nam. Họ là một đội bóng gắn kết, tấn công và phòng ngự cùng nhau. Dù chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn những pha tấn công, nhưng vẫn không thể tránh khỏi bàn thua. Tôi cảm thấy thất vọng vì mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng, nhưng chúng tôi không thể đạt được điều đó. Còn hai trận đấu nữa, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức".

Báo chí Bangladesh ca ngợi U.23 Việt Nam tài năng, âu lo khi HLV bị ốm- Ảnh 3.

Lê Viktor ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà

ẢNH: MINH TÚ

Báo chí Bangladesh ca ngợi U.23 Việt Nam tài năng, âu lo khi HLV bị ốm- Ảnh 4.

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau trận

ẢNH: MINH TÚ

Mặc dù thất bại trong trận ra quân, Bangladesh vẫn còn cơ hội ở những trận đấu tiếp theo với Yemen và Singapore.

Trận đấu tiếp theo của U.23 Bangladesh sẽ diễn ra vào ngày 6.9 gặp Yemen, và vào ngày 9.9, họ sẽ đối đầu với Singapore. Sau trận thua đầu tiên trước Việt Nam, hy vọng của Bangladesh về việc lọt vào vòng chung kết U.23 châu Á là khá mờ nhạt.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

