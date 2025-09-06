Lịch thi đấu U.23 Việt Nam - Singapore hôm nay: Thắng đẹp để giữ ngôi đầu, thầy Kim mơ một điều

Kịch bản khó lường, U.23 Yemen muốn chiến thắng

Trận đấu diễn ra lúc 16 giờ hôm nay (6.9), U.23 Yemen sẽ phải thắng U.23 Bangladesh để gây sức ép lên thầy trò HLV Kim Sang-sik. Điều lệ giải xét thứ hạng các đội có cùng điểm số sẽ ưu tiên thành tích đối đầu, sau đó là hiệu số bàn thắng thua. Nếu U.23 VN và U.23 Yemen hòa nhau ở trận cuối, thì cách biệt 1 - 2 bàn thắng sẽ định đoạt ngôi nhất bảng C. Việc được thi đấu lúc 19 giờ hôm nay sẽ là một lợi thế, giúp đội tuyển U.23 VN biết rõ cần phải thắng cách biệt bao nhiêu bàn trước U.23 Singapore. Thẳng thắn mà nói, nhìn vào tương quan lực lượng thì một chiến thắng thuyết phục sẽ là điều bắt buộc cho U.23 VN.

Đội tuyển U.23 VN đặt ra mục tiêu thắng U.23 Singapore để giữ ngôi đầu bảng C Ảnh: Minh Tú

Điểm được quan tâm nhất, như mọi khi vẫn là HLV Kim Sang-sik tiếp tục xáo trộn đội hình xuất phát như thế nào khi Ngọc Mỹ, Lê Viktor vừa ghi bàn trong khi đội trưởng Văn Khang hay Thanh Nhàn, Quốc Việt đều đã chơi tốt. Ông Kim sẽ đánh giá những điểm mạnh yếu của U.23 Singapore, từ đó có các phương án xoay tua trên hàng công U.23 VN. Sẽ không bất ngờ nếu Đình Bắc có những đối tác mới khác với trận ra quân. Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nhận định: "U.23 Singapore có thể hình, thể lực tốt nhưng còn non kinh nghiệm. Họ sẽ chủ yếu chơi phòng ngự phản công trong khi tôi nghĩ đến kịch bản đội tuyển U.23 VN sẽ từ từ vây ép rồi kết liễu đối thủ. Mục tiêu của đội tuyển U.23 VN sẽ thắng cả 3 trận, có thể không hoành tráng nhưng kiểm soát chặt chẽ và làm chủ hoàn toàn thế trận, không cho đối thủ cơ hội phản kháng nào. Điều tôi chờ đợi là các phương án tấn công mới hơn nữa từ đội U.23 VN, chứ không chờ bất ngờ từ U.23 Singapore. Trận trước gặp U.23 Bangladesh, chúng ta đã chơi tốt buộc đối thủ phần lớn phải chạy theo bóng nhưng dứt điểm cần tốt hơn".

Cũng theo ông Đoàn Minh Xương, trọng tâm chú ý của U.23 VN có thể sẽ là sự cải thiện sức công ở biên phải. Chiến thắng trước U.23 Bangladesh ghi nhận đội tuyển U.23 VN chủ yếu tấn công ở biên trái với sự cơ động của Phi Hoàng, Xuân Bắc, Ngọc Mỹ và Đình Bắc. Ở giải U.23 Đông Nam Á sau trận đầu trầm lặng, biên phải của U.23 VN với Anh Quân đã chơi tốt hơn nhiều để tạo ra sức tấn công cân bằng cho cả 2 biên U.23 VN. Thanh Nhàn lần đầu đá chính dưới thời HLV Kim Sang-sik đã chơi khá năng nổ, chỉ cần thêm một ít thời gian để tạo ra sự gắn kết tốt với Anh Quân và Văn Trường. Ông Xương nhận định: "Biên phải đúng là chưa nổi bật ở trận đầu tiên nhưng tôi tin sẽ cải thiện hơn trong trận tới. HLV Kim Sang-sik rất tinh nhạy trong việc phát hiện các vấn đề và luôn có phương án nhân sự hợp lý để cải thiện nó. Do vậy, biên phải rất có thể sẽ là điểm tạo ra sự mới mẻ trong lối chơi của U.23 VN. Tôi vẫn giữ quan điểm bảng đấu này U.23 VN có sức mạnh vượt trội hơn 3 đối thủ còn lại. Nhưng với phong cách của ông Kim sẽ hướng đến 3 chiến thắng chứ không phải các trận thắng hoành tráng".

Thầy Kim nói điều thật lòng

Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Mọi người cũng biết, thời tiết ở Phú Thọ khá nóng bức. Qua các buổi họp, chúng tôi đã xem băng hình rút kinh nghiệm ở trận đấu vừa qua, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới về mặt chiến thuật cũng như thể lực, trước mắt là trận gặp U.23 Singapore. Nhìn chung, U.23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ ở Phú Thọ sẽ đến cổ vũ, động viên cho các cầu thủ để U.23 Việt Nam có một trận đấu thật tốt".

