Hậu vệ Lý Đức nói điều bất ngờ về U.23 Singapore, tự nhủ bản thân chớ chủ quan

Hàng thủ rút kinh nghiệm, hàng công cải thiện dứt điểm

Theo Lý Đức, toàn đội luôn dành thời gian phân tích đối thủ và xây dựng phương án thi đấu phù hợp trước mỗi trận đấu. Anh khẳng định: “Bóng chưa lăn thì không thể nói trước điều gì, nhưng tôi luôn tôn trọng tất cả các đối thủ. Singapore có đội hình trẻ, song chúng tôi vẫn cần sự cẩn trọng cao nhất”.

U.23 Việt Nam sẽ tiếp đón U.23 Singapore vào hôm nay (6.9) ẢNH: VFF

Về vấn đề dứt điểm - điều mà U.23 Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận ra quân gặp Bangladesh, Lý Đức cho biết ban huấn luyện đã họp và rút kinh nghiệm, đồng thời động viên các cầu thủ thi đấu tự tin hơn ở những trận đấu tiếp theo. “Chắc chắn rồi, nếu không tận dụng cơ hội để dứt điểm thì không thể giành chiến thắng”, Lý Đức nhấn mạnh.

Tại giải U.23 Đông Nam Á ở Indonesia Lý Đức cũng chơi rất hay ẢNH: VFF

Ở hàng thủ, Lý Đức thừa nhận toàn đội đều phải rút kinh nghiệm cả trong phòng ngự lẫn tấn công sau mỗi trận đấu. Cá nhân anh tỏ ra hài lòng khi góp công kiến tạo cho bàn thắng của Lê Viktor từ một tình huống phạt góc trong trận gặp Bangladesh. “Trong giáo án, các thầy luôn dành thời gian để chúng tôi tập cố định. Khi làm tốt một điều gì đó, càng phải phát huy trong các trận tới,” Lý Đức chia sẻ.

Lý Đức đang có phong độ cao

Hậu vệ của U.23 Việt Nam cho biết thêm, HLV Kim Sang-sik luôn yêu cầu các cầu thủ cải thiện từng ngày, không chỉ khi chơi tốt mà ngay cả khi chưa đạt phong độ cao nhất. “Điều quan trọng là chúng tôi tiến bộ qua từng trận đấu, để có thể hướng đến kết quả tốt nhất tại vòng loại lần này”, Lý Đức nói.

Lý Đức là hậu vệ được HLV Kim Sang-sik tin tưởng ở cả giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á. Ở giải đấu trên đất Indonesia, anh đá trọn vẹn cả 4 trận đấu và ghi được 1 bàn thắng. Ngay sau khi trở về với cúp vô địch Đông Nam Á, anh cập bến CLB CAHN. Việc được cọ xát thường xuyên ở giải đấu quốc nội cao nhất cũng giúp anh có thêm bản lĩnh trên đấu trường quốc tế.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 6.9.2025 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Trước đó, U.23 Yemen sẽ gặp U.23 Bangladesh vào lúc 16 giờ.