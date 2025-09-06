Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu, BXH U.23 Việt Nam: Vững ngôi đầu, tự tin đánh bại U.23 Yemen

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
06/09/2025 20:57 GMT+7

Đội tuyển U.23 Việt Nam có chiến thắng không bùng nổ trước U.23 Singapore, nhưng đủ bảo toàn ngôi đầu để tạo lợi thế trước lượt đấu cuối với đối thủ chính U.23 Yemen.

Lịch thi đấu, BXH U.23 Việt Nam: Sẵn sàng tiếp đón U.23 Yemen - Ảnh 1.

Khuất Văn Khang của U.23 Việt Nam đi bóng trước cầu thủ U.23 Singapore

ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam giữ vững ngôi đầu

Ở trận đấu sớm lúc 16 giờ ngày 6.9, đội U.23 Yemen đã có chiến thắng vất vả 1-0 trước U.23 Bangladesh. Kết quả này giúp đội bóng Tây Á khép lại 2 lượt đấu đầu tiên với 6 điểm và hiệu số bàn thắng thua là 3/1, trong cuộc đua với U.23 Việt Nam.

Đội tuyển U.23 Việt Nam bước ra sân Việt Trì sau đó với nhiều xáo trộn trong đội hình xuất phát đã có hiệp 1 khá chật vật trước U.23 Singapore, nhưng rời sân với chiến thắng chung cuộc 1-0, với pha lập công của Văn Thuận (phút 79).

U.23 Việt Nam 1-0 U.23 Singapore: Đội chủ nhà vững vàng ngôi đầu bảng C

Chiến thắng tối thiểu này vừa đủ để đội tuyển U.23 Việt Nam bảo toàn được ngôi đầu bảng C, vòng loại U.23 châu Á 2026 khi có cùng 6 điểm giống U.23 Yemen nhưng xếp trên đối thủ nhờ trội hơn ở hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +2), tạo ra lợi thế lớn trước khi bước vào trận cuối cùng.

Chờ "chung kết" với U.23 Yemen

Lịch thi đấu, BXH U.23 Việt Nam: Sẵn sàng tiếp đón U.23 Yemen - Ảnh 2.

Pha dứt điểm của Công Phương về phía khung thành U.23 Singapore

ảnh: Minh Tú

Cục diện của bảng C vòng loại giải U.23 châu Á 2026 đến lúc này đã rõ ràng, khi đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ chỉ cần hòa ở trận cuối cùng gặp U.23 Yemen (lúc 19 giờ ngày 9.9) sẽ bảo đảm đoạt tấm vé dự vòng chung kết với tư cách ngôi đầu bảng C.

Ngược lại, đội U.23 Yemen sẽ buộc phải thắng ở trận cuối trước đội chủ nhà nếu muốn lật ngược thế cờ. Cũng nói thêm, U.23 Yemen từng thi đấu trên sân Việt Trì 2 năm trước và thua U.23 Việt Nam 0-1 sau bàn thắng của Bùi Vĩ Hào.

Trong trận đấu diễn ra trước đó lúc 16 giờ, U.23 Singapore sẽ đối đầu U.23 Bangladesh trong trận đấu vì danh dự, khi cả 2 sẽ quyết đấu để tìm kiếm chiến thắng đầu tiên cho bản thân mình sau 2 trận toàn thua trước đó.

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Khám phá thêm chủ đề

