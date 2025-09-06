Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim Sang-sik xáo trộn đội hình U.23 Việt Nam đấu Singapore: Lê Viktor đá chính

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
06/09/2025 17:50 GMT+7

Tối 6.9, đội tuyển U.23 Việt Nam tung ra đội hình tương đối lạ lẫm để đối đầu Singapore ở lượt trận thứ 2 vòng loại U.23 châu Á 2026.

So với đội hình gặp đội U.23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik thực hiện hàng loạt sự thay đổi. Một số trụ cột của U.23 Việt Nam như Phạm Lý Đức, Võ Anh Quân, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Ngọc Mỹ được nghỉ ngơi. 



HLV Kim Sang-sik xáo trộn đội hình U.23 Việt Nam đấu Singapore: Lê Viktor đá chính - Ảnh 1.

HLV Kim Sang-sik xáo trộn đội hình U.23 Việt Nam đấu Singapore: Lê Viktor đá chính - Ảnh 2.

Lê Viktor được đá chính cho đội U.23 Việt Nam sau khi đã tỏa sáng trong chiến thắng trước đội U.23 Bangladesh

ẢNH: MINH TÚ

Trong khung gỗ, thủ thành Trần Trung Kiên vẫn được tin tưởng. Bộ 3 trung vệ tiếp tục là Đặng Tuấn Phong - Nguyễn Hiểu Minh - Nguyễn Nhật Minh. Hai hậu vệ biên là Phạm Minh Phúc và Khuất Văn Khang. Các tiền vệ trung tâm là Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn. "Mũi đinh ba" trên hàng công là Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Công Phương. 

Đây là cách sắp xếp tương đối lạ lẫm vì bộ 3 tấn công này chưa từng đá chính cùng nhau trước đây. Khi sử dụng Công Phương, đội tuyển U.23 Việt Nam thường chỉ đá 2 tiền đạo. Một điều mới mẻ nữa là Nguyễn Văn Trường tiếp tục đeo băng đội trưởng, dù Khuất Văn Khang trở lại. 

Đây không phải là đội hình mạnh nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam khi các trụ cột được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những cầu thủ thay thế cũng giàu kinh nghiệm thi đấu. Vì thế, mục tiêu của đội tuyển U.23 Việt Nam chắc chắn vẫn là 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 6.9 trên sân Việt Trì.

HLV Kim Sang-sik xáo trộn đội hình U.23 Việt Nam đấu Singapore: Lê Viktor đá chính - Ảnh 3.

Đội hình xuất phát của đội tuyển U.23 Việt Nam

 

Tin liên quan

U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Singapore: Tiếp đà chiến thắng

U.23 Việt Nam 0-0 U.23 Singapore: Tiếp đà chiến thắng

19 giờ hôm nay trên sân Việt Trì, U.23 Việt Nam quyết tâm giành trọn 3 điểm trước U.23 Singapore ở lượt trận thứ hai bảng C, vòng loại giải U.23 châu Á 2026.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thử nghiệm: Trung vệ cao 1,96 m đối đầu Tây 'xịn'

Hậu vệ Lý Đức nói điều bất ngờ về U.23 Singapore, tự nhủ bản thân chớ chủ quan

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik Vòng loại U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận