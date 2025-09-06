HLV Kim Sang-sik xáo trộn đội hình U.23 Việt Nam đấu Singapore: Lê Viktor đá chính

So với đội hình gặp đội U.23 Bangladesh, HLV Kim Sang-sik thực hiện hàng loạt sự thay đổi. Một số trụ cột của U.23 Việt Nam như Phạm Lý Đức, Võ Anh Quân, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Ngọc Mỹ được nghỉ ngơi.









Lê Viktor được đá chính cho đội U.23 Việt Nam sau khi đã tỏa sáng trong chiến thắng trước đội U.23 Bangladesh ẢNH: MINH TÚ

Trong khung gỗ, thủ thành Trần Trung Kiên vẫn được tin tưởng. Bộ 3 trung vệ tiếp tục là Đặng Tuấn Phong - Nguyễn Hiểu Minh - Nguyễn Nhật Minh. Hai hậu vệ biên là Phạm Minh Phúc và Khuất Văn Khang. Các tiền vệ trung tâm là Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Thái Sơn. "Mũi đinh ba" trên hàng công là Lê Viktor, Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Công Phương.

Đây là cách sắp xếp tương đối lạ lẫm vì bộ 3 tấn công này chưa từng đá chính cùng nhau trước đây. Khi sử dụng Công Phương, đội tuyển U.23 Việt Nam thường chỉ đá 2 tiền đạo. Một điều mới mẻ nữa là Nguyễn Văn Trường tiếp tục đeo băng đội trưởng, dù Khuất Văn Khang trở lại.

Đây không phải là đội hình mạnh nhất của đội tuyển U.23 Việt Nam khi các trụ cột được nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những cầu thủ thay thế cũng giàu kinh nghiệm thi đấu. Vì thế, mục tiêu của đội tuyển U.23 Việt Nam chắc chắn vẫn là 3 điểm để giữ vững ngôi đầu bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 6.9 trên sân Việt Trì.

