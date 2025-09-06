Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thử nghiệm: Trung vệ cao 1,96 m đối đầu Tây 'xịn'

Đội tuyển Việt Nam thử nghiệm lối chơi

Đội tuyển Việt Nam đã thua đậm 0-4 trước CLB Nam Định ở trận giao hữu diễn ra hôm 4.9. Đây là thất bại nằm trong dự kiến, khi đội Nam Định tung ra đội hình... 11 ngoại binh. Dù là CLB V-League, nhưng đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt như một đội bóng châu Âu hay Nam Mỹ thu nhỏ, với những cầu thủ được định giá vài trăm nghìn USD (khoảng 20-22 tỉ đồng).

Điểm tích cực nhìn từ trận thua, đó là quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã thử nghiệm nhiều gương mặt mới, như thủ môn Văn Chuẩn, trung vệ Hoàng Phúc, Quang Kiệt, Văn Tới, tiền vệ Hoàng Anh, Việt Hưng, Du Học, tiền đạo Gia Hưng.

Đội tuyển Việt Nam (áo xanh) nhận được bài học quý trước CLB Nam Định ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

"Tổ 2" của đội tuyển Việt Nam được tung vào sân trong hiệp 2, trong đó mỗi cái tên có tối thiểu 15-20 phút thể hiện bản thân. Dù đây chỉ là trận giao hữu nội bộ (không tính điểm FIFA) và không có khán giả, nhưng với những tân binh đội tuyển Việt Nam, được ra sân chứng tỏ mình đã là quý giá. Bởi, nếu đội tuyển quốc gia đá giải chính thức, những gương mặt như Quang Kiệt, Hoàng Phúc gần như không có cơ hội.

Dù thử nghiệm tân binh lúc này chẳng khác nào "đãi cát tìm vàng", khi có lẽ rất ít cầu thủ mới có thể cạnh tranh vị trí ở đội tuyển quốc gia, tuy nhiên, tư duy tìm nhân tố mới vẫn rất cần thiết để tạo nên cuộc chuyển giao.

Các trụ cột đội tuyển hầu hết đã ở ngưỡng gần 30, một số chỉ còn chơi ở mức tròn vai. Khi các nhân tố Việt kiều hay ngoại binh nhập tịch cần thời gian để lên tuyển và hòa nhập, mỗi cầu thủ mới lúc này, dù non nớt như Quang Kiệt hay Gia Hưng, cũng đều mang một hạt mầm đổi thay.

Các tân binh đội tuyển Việt Nam chưa thể gây ấn tượng, bởi chưa có thời gian hòa nhập, đồng thời đối thủ... quá mạnh (đội hình toàn ngoại binh của Nam Định thậm chí áp đảo cả lớp trụ cột đội tuyển).

Đánh giá các tân binh chỉ sau một trận đấu (hay thậm chí một hiệp đấu) dường như là vội vàng.

Các ngoại binh Nam Định đều rất đẳng cấp ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Rất có thể, ê-kíp trợ lý của HLV Kim Sang-sik sẽ trao thêm cơ hội cho tân binh, ở trận giao hữu với CLB CAHN, qua đó có cái nhìn toàn cảnh hơn trong việc đánh giá năng lực, lên kế hoạch cho các đợt tập trung tiếp theo.

Cải thiện đấu pháp

Một tín hiệu đáng xem nữa, là trong trận thua CLB Nam Định, đội tuyển Việt Nam đã nỗ lực triển khai lối chơi từ sân nhà, cố gắng tổ chức kiểm soát bóng, phối hợp tìm khoảng trống và tấn công với ý đồ rõ ràng.

Trước đối thủ với thể hình vượt trội (các ngoại binh cao từ 1,82 đến 2 m), đội tuyển Việt Nam không thể, và cũng không có ý định chơi bóng dài. Toàn đội cũng mạnh dạn đẩy cao đội hình pressing và đôi công sòng phẳng. Dù thua đậm, nhưng ít nhất, học trò ông Đinh Hồng Vinh đã dám chơi bóng.

Tâm thế dám chơi bóng, cầm bóng phối hợp... cần được khởi nguồn từ những trận giao hữu, sau đó tập luyện nhuần nhuyễn và nâng tầm. Để chuyển giao, có lẽ đã đến lúc Hoàng Đức cùng đồng đội bước ra khỏi vùng an toàn, dám sai để có hướng sửa chữa. Đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2024 với những đường chuyền dài vượt tuyến nhờ có tiền đạo toàn năng như Xuân Son. Nhưng, đây không phải con đường bền vững. Khi Xuân Son chấn thương, những nhược điểm của đội tuyển Việt Nam bộc lộ hoàn toàn.

Trận gặp CLB CAHN sẽ tiếp tục mang đến cho đội tuyển Việt Nam bài học quý. Cùng với Hà Nội, Nam Định hay Thể Công Viettel, CLB CAHN là đội hiếm hoi ở V-League theo đuổi lối chơi kiểm soát, áp đặt thế trận.

Những ngoại binh "hạng nặng" như Leo Artur, Alan Grafite, Stefan Mauk, Hugo Gomes sẽ mang đến bài toán nan giải cho đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là dàn tân binh như Quang Kiệt, Hoàng Anh.

Dù vậy, "vàng thật" sẽ không sợ lửa. Từ trong khó khăn, những cầu thủ thực sự bản lĩnh và vững vàng sẽ bộc lộ tố chất, để được lựa chọn ươm mầm cho cuộc cách tân lực lượng tại đội tuyển Việt Nam.