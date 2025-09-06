U.23 Việt Nam - U.23 Singapore: Tiếp đà chiến thắng

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN U.23 VIỆT NAM VS U.23 SINGAPORE

Ở lượt trận ra quân, U.23 Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh trong khi U.23 Singapore thất thủ 1-2 trước U.23 Yemen. Thêm chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa giành vé tham dự vòng chung kết U.23 châu Á cho U.23 Việt Nam trong khi U.23 Singapore cũng phải thắng để níu kéo hy vọng.

Lê Viktor hứa hẹn tỏa sáng khi U.23 Việt Nam đấu U.23 Singapore hôm nay ẢNH: MINH TÚ

Có sự chuẩn bị khá tốt với 2 trận giao hữu bất bại (thắng U.23 Malaysia 1-0, hòa U.23 Philippines), U.23 Singapore tự tin đặt mục tiêu giành chiến thắng trước tất cả các đối thủ ở bảng C. Tuy nhiên đội bóng này lại cho thấy sự non nớt, mắc quá nhiều lỗi dẫn đến bại trận trước U.23 Yemen. Nếu chơi như ở trận ra quân, U.23 Singapore khó thoát trận thua, thậm chí thua đậm trước U.23 Việt Nam.

U.23 Singapore chưa để lại ấn tượng sau trận ra quân giải U.23 châu Á ẢNH: MINH TÚ

Ở trận ra quân, U.23 Việt Nam tuy có chiến thắng trước U.23 Bangladesh nhưng cũng chưa thi đấu với phong độ cao nhất. Hàng tấn công bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, hàng phòng ngự cũng có những thời điểm lơi lỏng. Tuy nhiên HLV Kim Sang-sik tin tưởng càng thi đấu các học trò của ông sẽ trở nên cứng cáp và hiệu quả.

"Chúng tôi đã xem băng hình rút kinh nghiệm ở trận đấu vừa qua, chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới về mặt chiến thuật cũng như thể lực, trước mắt là trận gặp U.23 Singapore. Nhìn chung, U.23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ ở Phú Thọ sẽ đến cổ vũ, động viên cho các cầu thủ để U.23 Việt Nam có một trận đấu thật tốt", HLV Kim Sang-sik chia sẻ.