Thể thao Bóng đá Việt Nam

Người hùng Văn Thuận: Chờ bàn thắng cho U.23 Việt Nam từ lâu, gửi tặng khán giả

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
06/09/2025 21:31 GMT+7

Tiền đạo Văn Thuận đã trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất giúp đội tuyển U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Singapore để giữ ngôi đầu bảng C, vòng loại giải U.23 châu Á 2026.

Người hùng Văn Thuận: 'Chờ bàn thắng cho U.23 Việt Nam từ lâu, gửi tặng khán giả' - Ảnh 1.

Văn Thuận có bàn thắng đầu tiên cho U.23 Việt Nam

ảnh: Minh Tú

Văn Thuận giúp U.23 Việt Nam giữ ngôi đầu bảng

Đội tuyển U.23 Việt Nam nhập cuộc với rất nhiều xáo trộn trong sự thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik đã không chơi bùng nổ, nhưng có chiến thắng tối thiểu cần thiết 1-0 nhờ bàn thắng của Văn Thuận ở phút 79.

Chân sút trẻ của CLB Thanh Hóa đã có pha di chuyển thông minh, đón bóng hợp lý và tung ra cú lắc đầu hiểm hóc vào góc xa, khiến thủ môn U.23 Singapore chỉ biết đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới.

Văn Thuận ghi bàn quý như vàng, U.23 Việt Nam vất vả thắng Singapore

Sau trận đấu, tiền đạo mới 19 tuổi (sinh năm 2006) của CLB Thanh Hóa cho biết, anh đã chờ bàn thắng này từ rất lâu, đồng thời lý giải màn ăn mừng điệu đà hướng về CĐV trên sân Việt Trì.

Anh chia sẻ: "Tôi đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này rất lâu rồi. Gần đây, tôi chơi khá tốt và thi đấu nhiều cho đội tuyển U.23 Việt Nam. Tôi đã chờ đợi đợi bàn thắng này từ lâu. Màn ăn mừng của tôi là phong cách học theo siêu sao người Brazil Neymar".

Tự tin lọt vào VCK U.23 châu Á 2026

Người hùng Văn Thuận: 'Chờ bàn thắng cho U.23 Việt Nam từ lâu, gửi tặng khán giả' - Ảnh 2.

Toàn đội U.23 Việt Nam quyết góp mặt ở VCK giải U.23 châu Á 2026

ảnh: Minh Tú

Văn Thuận nói tiếp: "Tôi muốn gửi lời chào tất cả khán giả có mặt trên sân ngày hôm nay. Tôi cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ đội tuyển U.23 Việt Nam. Dù toàn đội hôm nay đã chơi rất tốt. Chúng tôi sẽ nỗ lực để tiếp tục cống hiến cho khán giả những trận đấu hay nhất".

Sử dụng đội hình có nhiều xáo trộn với những cái tên như Tuấn Phong, Minh Phúc, Công Phương lần đầu đá chính ở vòng loại giải U.23 châu Á 22026, nên dễ hiểu đội tuyển U.23 Việt Nam đã chơi khá chật vật.

Mặc dù vậy, Văn Thuận rất tự tin: "Khi khó khăn anh em chúng tôi bảo nhau cố lên. Mọi người động viên nhau đá, đồng lòng để có chiến thắng ngày hôm nay. Tôi và toàn đội có chung một quyết tâm vào đến vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026".

Xem trực tiếp và trọn vẹn Bảng C - Vòng loại Giải Vô địch U23 Châu Á 2026 trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

