Văn Thuận tỏa sáng, U.23 Việt Nam chật vật nhưng rồi cũng giành trọn 3 điểm trước Singapore

U.23 Việt Nam có nhiều thay đổi trong đội hình xuất phát

19 giờ ngày 6.9, U.23 Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng 1-0 trước U.23 Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026. Với chiến thắng này, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã củng cố vị trí vững chắc trong cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết U.23 châu Á.

Trước đó, ở lượt trận ra quân, U.23 Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh, trong khi U.23 Singapore thất bại 1-2 trước U.23 Yemen. Chính vì vậy, chiến thắng trong trận đấu này là vô cùng quan trọng đối với cả hai đội. U.23 Việt Nam cần thêm một chiến thắng để chắc chắn có vé vào vòng chung kết, trong khi U.23 Singapore cũng không thể để mất điểm nếu muốn duy trì hy vọng lọt vào vòng trong.

Văn Khang quay trở lại đội hình xuất phát ẢNH: MINH TÚ

Đình Bắc rất xông xáo nhưng hàng thủ của Singapore vẫn chơi chắc chắn ẢNH: MINH TÚ

Ở trận đấu này, HLV Kim Sang-sik đã có 6 sự thay đổi so với đội hình xuất phát trong trận đấu trước. Đặc biệt, đội trưởng Văn Khang đã trở lại đội hình xuất phát, cùng với đó là sự góp mặt của Lê Viktor và Công Phương.

Trong hiệp 1, U.23 Việt Nam áp dụng lối chơi kiểm soát bóng, liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành U.23 Singapore. Phút thứ 10, Khuất Văn Khang thực hiện cú đá phạt từ xa hiểm hóc, nhưng bóng chỉ chệch khung thành đội khách trong gang tấc. Tiếp đó, Công Phương có cú dứt điểm ở phút 22 nhưng vẫn không thể vượt qua thủ môn U.23 Singapore. Tuy có nhiều cơ hội, nhưng U.23 Việt Nam không thể ghi bàn trong hiệp 1 khi thủ môn đội khách chơi xuất sắc.

Lê Viktor chưa thể có thêm bàn thắng sau trận mở màn xuất sắc ẢNH: MINH TÚ

Thay đổi người chính xác

Sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik tiếp tục thay đổi nhân sự khi rút Văn Khang và Lê Viktor ra sân, nhường chỗ cho Phi Hoàng và Văn Thuận. Đây là một sự thay đổi mang tính chiến thuật, khi cả Phi Hoàng và Văn Thuận đều là những cầu thủ có khả năng tạo đột biến trong tấn công.

Phút 79, U.23 Việt Nam thực hiện pha phản công nhanh, bóng được chuyền sang cánh trái cho Phi Hoàng. Tiền vệ này có một pha tạt bóng chuẩn xác để Văn Thuận bật cao đánh đầu về góc gần, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là pha lập công quan trọng của Văn Thuận - "Cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2024-2025". Sự thay đổi người của HLV Kim Sang-sik đã phát huy hiệu quả, giúp đội chủ nhà có được bàn thắng quý giá.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Văn Thuận

Văn Thuận tỏa sáng sau khi vào sân ở hiệp 2 ẢNH: MINH TÚ

Sân Việt Trì bùng nổ với bàn thắng quý của Văn Thuận ẢNH: MINH TÚ

Trong những phút cuối trận, đội trưởng Syafiq Rashid của U.23 Singapore bị nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi phạm lỗi từ phía sau với Đức Anh. Đây là thẻ vàng thứ hai của Rashid, khi trước đó anh đã có pha xô xát với Đức Anh và nhận thẻ vàng đầu tiên. Với việc chơi thiếu người, U.23 Singapore không thể tạo ra cơ hội đáng kể nào để tìm kiếm bàn gỡ.

HLV Kim tiếp tục cho thấy nhãn quang tuyệt vời ẢNH: MINH TÚ

Chiến thắng này giúp U.23 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối sau 2 lượt trận. Đây là bước tiến lớn trong hành trình giành vé tham dự VCK U.23 châu Á 2026. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẽ tiếp tục hướng tới trận đấu cuối cùng với U.23 Yemen - đội được đánh giá là đối thủ khó chơi nhất bảng đấu này.

