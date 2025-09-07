Đôi cánh U.23 Việt Nam còn chông chênh, thầy Kim tính sao?

Cánh trái uy lực của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đang vừa thiếu sắc bén, vừa... kém may ở bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026. Dù áp đảo đối thủ, nhưng Đình Bắc cùng đồng đội có nhiều tình huống bóng dội xà cột, dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc. Nếu tận dụng tốt, số bàn thắng U.23 Việt Nam ghi được sẽ không dừng ở 3.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, U.23 Việt Nam làm tốt ở khâu tạo ra cơ hội (vậy nên mới có cơ hội để bỏ lỡ).

Đội bóng của HLV Kim Sang-sik kiểm soát thế trận, tấn công tốc độ và sáng tạo với nhiều tình huống đập nhả xé toang hàng thủ đối phương. Trong đó, cánh trái đang là vũ khí lợi hại của ông Kim, khi ở cả hai trận đã qua, có tới 70% số cơ hội nguy hiểm xuất phát từ hành lang này.

Văn Khang (áo trắng) là thủ lĩnh cánh trái U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

3 bàn thắng U.23 Việt Nam đã ghi được đều xuất phát từ cánh trái. Đó là tình huống Đình Bắc dạt trái rồi chọc khe cho Ngọc Mỹ thoát xuống lập công, pha đá phạt góc trái để Lý Đức kiến tạo cho Lê Viktor ghi bàn. Hay mới nhất, bàn thắng quý như vàng của Văn Thuận vào lưới U.23 Singapore là quả tạt chuẩn xác của Phi Hoàng, cũng từ hành lang trái quen thuộc.

Khác với cánh trái vốn bùng nổ, giàu năng lượng và hỗ trợ tấn công cực tốt, cánh phải của U.23 Việt Nam lại khá "trầm". Đây không phải điểm nổ tạo cơ hội mà HLV Kim Sang-sik trông đợi nhiều.

Lý do hai biên của U.23 Việt Nam không đều, trước tiên do tố chất con người. Ở cánh trái, ông Kim có những chân chạy thuận chân trái đáng tin như Văn Khang, Phi Hoàng, Lê Viktor. Chính những "kèo trái" biến hóa, đập nhả và phối hợp ăn ý đã giúp hành lang này tạo ra sức sát thương đáng kể.

Đáng khen nhất phải kể đến thủ lĩnh Văn Khang. Sau khi ngồi dự bị vì chưa bình phục ở trận U.23 Việt Nam đấu U.23 Bangladesh, Văn Khang đã trở lại ở màn tiếp đón U.23 Singapore. Gần như ngay lập tức, tố chất kỹ thuật, khả năng di chuyển khôn ngoan và đôi chân lắt léo đã giúp Văn Khang nâng tầm cánh trái U.23 Việt Nam.

Chưa kể, Phi Hoàng đá biên trái cũng rất tốt nhờ chân trái tạt bóng và sút xa hiệu quả. Trong khi đó, Lê Viktor cũng hưởng lợi từ cánh trái uy lực. Anh có xu hướng dạt trái để chờ phối hợp tam giác với Văn Khang.

Lê Viktor (trái) và Nhật Minh (phải) đều có xu hướng dạt trái ẢNH: MINH TÚ

Ngoài những chân chạy cánh trái đáng tin, các tiền đạo thuận chân phải như Thanh Nhàn, Đình Bắc cũng thường dạt trái để có đà rê dắt vào trung lộ phối hợp. Cánh trái của U.23 Việt Nam thường có từ 4 đến 5 cầu thủ, chiếm thế áp đảo hậu vệ đối thủ và tạo ra nhiều cơ hội nhờ những pha ban bật tam giác mở ra khoảng trống thuần thục.

Vai trò của cánh phải

Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa cánh trái của U.23 Việt Nam hoàn toàn mờ nhạt. Dù rằng, những thử nghiệm của HLV Kim Sang-sik như Anh Quân (Ninh Bình) hay Minh Phúc (CLB Công an Hà Nội) chưa thực sự hiệu quả.

Bởi, trong sơ đồ 3-4-3, với quân số tiền đạo và tiền vệ đông đảo, U.23 Việt Nam không nhất thiết phải tấn công hay bằng cả hai cánh.

Nếu đã có một cánh công sắc, U.23 Việt Nam cũng cần cánh còn lại phòng ngự chắc chắn, đeo bám tốt, giữ cự ly đội hình hợp lý để bảo toàn "trận địa". Khi nhân sự cánh trái dồn cao tấn công, cánh phải cần ở phần sân nhà để phòng ngự. Nhân sự cánh phải có xu hướng giữ vị trí, hoặc bó vào trung tâm, khi những cầu thủ vốn dĩ đá trung tâm đã phải dạt biên để hỗ trợ cánh trái tăng sức ép.

HLV Kim đang tính toán lối chơi cân bằng ẢNH: MINH TÚ

Đó thuần túy là phương án để U.23 Việt Nam đảm bảo công thủ toàn diện. HLV Kim Sang-sik đến lúc này vẫn tính toán con người hợp lý. Chỉ với sức mạnh ở cánh trái, U.23 Việt Nam đã áp đảo đối thủ cả hai trận.

Khi cánh trái dâng cao, cánh phải với Lý Đức, Minh Phúc, Anh Quân... tập trung giữ thế thủ. Hai cánh có đôi chút chông chênh, nhưng hai biên một công một thủ vẫn là "cột chèo" khéo léo che chắn cho U.23 Việt Nam khỏi bão giông.

Tất nhiên, HLV Kim Sang-sik vẫn cần nhiều hơn ở cánh phải. Bởi khi đối thủ sẽ nghiên cứu để tập trung hóa giải cánh trái, hành lang phải sẽ mang giá trị sống còn với U.23 Việt Nam.

Có thể, những mảng miếng đặc sắc ở cánh phải vẫn đang được "ém kỹ", chỉ chờ ngày bung ra trong trận quyết đấu với U.23 Yemen (19 giờ ngày 9.9).