U.23 Việt Nam cực 'chất': 9 cầu thủ ghi bàn, mỗi trận một người hùng

Chiến thắng quan trọng của U.23 Việt Nam

U.23 Việt Nam đã nối dài mạch thắng ở vòng loại U.23 châu Á 2026, khi vượt qua U.23 Singapore với tỷ số 1-0 ở lượt trận thứ hai, diễn ra tối 6.9 trên sân vận động Việt Trì (tỉnh Phú Thọ).

Bàn thắng duy nhất của Lê Văn Thuận ở phút 79 đã giúp học trò HLV Kim Sang-sik có 6 điểm sau 2 trận, hiệu số +3, duy trì ngôi nhất bảng. U.23 Yemen cũng thắng U.23 Bangladesh với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng ở phút 90+4 để cũng duy trì con số 6 điểm sau 2 trận, nhưng xếp sau do chỉ có hiệu số +2.

Lê Văn Thuận tỏa sáng ẢNH: MINH TÚ

Dù chiến thắng nhọc nhằn trước đội U.23 Singapore... trẻ nhất trong nhiều năm qua không thể coi là thành công với U.23 Việt Nam, song ít nhất, thầy trò ông Kim đã thắng. Cứ thắng đã, rồi nhìn lại khiếm khuyết trong lối chơi để cải thiện. Đó là chuyện thường tình ở bóng đá trẻ.

Tuy nhiên, vẫn có những điểm sáng trong chiến thắng nhọc nhằn của U.23 Việt Nam. Người ghi bàn quan trọng cho HLV Kim Sang-sik là Văn Thuận, người nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League mùa trước. Văn Thuận từng bị ông Kim loại khỏi U.23 Việt Nam trước thềm giải U.23 Đông Nam Á 2025 do không đáp ứng chuyên môn. Nhưng, do Thanh Nhàn chấn thương, Văn Thuận được gọi lại.

Ở giải U.23 Đông Nam Á, Văn Thuận chỉ vào sân từ ghế dự bị và không thể hiện được nhiều, song anh vẫn được trao thêm cơ hội tại vòng loại U.23 châu Á. Và rồi, tiền vệ của CLB Thanh Hóa đã đáp lại niềm tin của HLV Kim Sang-sik, với bàn thắng bằng vàng để đưa U.23 Việt Nam trở lại quỹ đạo.

Đặc biệt ở chỗ, Văn Thuận chính là cầu thủ thứ... 9 ghi bàn cho U.23 Việt Nam chỉ sau 6 trận gần nhất. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, danh sách ghi bàn gồm có Đình Bắc, Hiểu Minh, Văn Khang, Lý Đức, Xuân Bắc, Công Phương, Ngọc Mỹ, Lê Viktor và giờ là Văn Thuận. Trong đó, chỉ có Đình Bắc và Hiểu Minh ghi 2 bàn, các cầu thủ còn lại đều ghi 1 bàn.

HLV Kim Sang-sik có trong tay nhiều "họng pháo" ẢNH: MINH TÚ

U.23 Việt Nam chuẩn bị sở hữu... nguyên một đội hình biết ghi bàn, khi từ trung vệ, tiền vệ đến tiền đạo đều từng in dấu giày vào bàn thắng. Đây là số lượng cầu thủ ghi bàn nhiều chưa từng có.

U.23 Việt Nam từng có giai đoạn thăng hoa cùng HLV Park Hang-seo, khi vô địch SEA Games năm 2019, 2022, nhưng danh sách ghi bàn cũng không đa dạng như hiện tại.

Phương án của thầy Kim

U.23 Việt Nam chưa thể tìm được trung phong đẳng cấp và toàn năng, khi các tiền đạo trong tay ông Kim như Đình Bắc, Quốc Việt... chỉ đóng vai phụ tại CLB.

HLV Kim Sang-sik không thể kéo tiền đạo ở đội tuyển quốc gia về đá U.23 như người tiền nhiệm Park Hang-seo trước đây, với trường hợp của Công Phượng và Tiến Linh. "Nguyên liệu" trong tay chỉ có vậy, buộc ông Kim phải có chiến lược khác.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đang xoay xở tốt, khi ông đa dạng hóa nguồn ghi bàn. Đơn cử ở trận gặp U.23 Bangladesh và U.23 Singapore, dù Đình Bắc là trung phong, nhưng anh thường xuyên lùi sâu để phát triển bóng, đóng vai trò "chim mồi" hút người, mở ra không gian cho các hậu vệ, tiền vệ xâm nhập.

Đình Bắc được kéo lùi về để tham gia kiến thiết lối chơi ẢNH: MINH TÚ

Tuy U.23 Việt Nam còn dứt điểm vội vàng, phung phí nhiều cơ hội (thậm chí kém may mắn khi sút dội xà ngang, cột dọc đến 5 lần), song cần ghi nhận học trò HLV Kim Sang-sik tìm ra rất nhiều phương án đập nhả, phối hợp tấn công như đánh biên, dàn xếp trung lộ, tuyến hai...

Ông Kim khuyến khích các trung vệ, hậu vệ biên hay tiền vệ xâm nhập vòng cấm, tư duy tìm kiếm khoảng trống để sẵn sàng sắm vai người dứt điểm. Ở trận gặp U.23 Singapore, ngay cả những trung vệ hiếm khi đẩy cao như Nhật Minh, Đức Anh cũng có cơ hội sút xa.

Với "hỏa lực" đến từ tứ phía, HLV Kim Sang-sik đang biến U.23 Việt Nam trở thành tập thể linh hoạt, khó bị bắt bài. Điều quan trọng chỉ là học trò ông Kim có tự vượt qua cái ngưỡng của chính mình để mạnh hơn hơn không mà thôi.

Ở trận hạ màn gặp U.23 Yemen lúc 19 giờ ngày 9.9, sẽ lại có một người hùng khác lên tiếng để đưa U.23 Việt Nam đến vòng chung kết châu Á?