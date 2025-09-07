Đội tuyển Việt Nam đánh bại CLB CAHN: Trận đấu có 7 bàn, rượt đuổi như phim

Đội tuyển Việt Nam thắng kịch tính

Lúc 17 giờ hôm nay (7.9), đội tuyển Việt Nam đã đấu giao hữu với CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Đây là trận giao hữu thứ hai của thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh ở đợt tập trung tháng 9. Trước đó, đội tuyển Việt Nam thua trắng 0-4 trước CLB Nam Định, khi đối thủ tung ra 11 ngoại binh.

Còn ở trận giao hữu hôm nay, CLB CAHN đã sử dụng đội hình toàn nội binh. Đứng trong khung gỗ là thủ môn Nguyễn Filip, bộ ba trung vệ Đình Trọng, Việt Anh, Tuấn Dương, các tiền vệ gồm Nguyễn Văn Đức, Thành Long, Văn Toản, Văn Đô, trong khi Quang Hải, Đức Nam và Phan Văn Đức đá tiền đạo.

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng để lấy lại hưng phấn ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam ra sân với thủ môn Văn Chuẩn, các trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh, hai biên có Tuấn Tài, Quang Vinh, tuyến giữa gồm Đức Chiến, Hoàng Đức, còn bộ ba tiền đạo là Ngọc Quang, Tiến Linh, Tuấn Hải.

Như vậy, quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã sử dụng bộ khung tối ưu, chỉ thử nghiệm 3 gương mặt gồm Văn Chuẩn, Tuấn Tài và Đức Chiến.

Khác với trận gặp Nam Định, đội tuyển Việt Nam đã chiếm thế chủ động trước dàn nội binh CLB CAHN. Trước đối thủ có thể hình tương đương, Tiến Linh cùng đồng đội triển khai bóng tốt, nhanh chóng chiếm thế chủ động trong hiệp 1. Lần lượt Tiến Linh và Tuấn Hải ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam dẫn 2-0, sau đó Đức Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp 2, ông Đinh Hồng Vinh thay tới... 10 cầu thủ, chỉ giữ lại Ngọc Quang. Một trong những gương mặt vào sân thay người là Việt Hưng đã ghi dấu ấn khi nâng tỷ số lên 3-1. Dù sau đó lần lượt Văn Đô và Văn Toản lập công cho CLB CAHN sau những miếng dàn xếp bài bản, thì Văn Vĩ cũng kịp ghi dấu ấn với bàn thắng thứ tư, giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-3.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất 2 trận giao hữu nội bộ tháng 9, khi thua Nam Định 0-4 và thắng CLB CAHN 4-3. Thành công lớn nhất của ban huấn luyện là có cơ hội kiểm chứng năng lực các tân binh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 10 để chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.