Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam đánh bại CLB CAHN: Trận đấu có 7 bàn, rượt đuổi như phim

Hồng Nam
Hồng Nam
07/09/2025 19:33 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam thắng CLB CAHN với tỷ số 4-3 trong trận giao hữu nội bộ diễn ra chiều nay (7.9).

Đội tuyển Việt Nam thắng kịch tính

Lúc 17 giờ hôm nay (7.9), đội tuyển Việt Nam đã đấu giao hữu với CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN). Đây là trận giao hữu thứ hai của thầy trò quyền HLV Đinh Hồng Vinh ở đợt tập trung tháng 9. Trước đó, đội tuyển Việt Nam thua trắng 0-4 trước CLB Nam Định, khi đối thủ tung ra 11 ngoại binh.

Còn ở trận giao hữu hôm nay, CLB CAHN đã sử dụng đội hình toàn nội binh. Đứng trong khung gỗ là thủ môn Nguyễn Filip, bộ ba trung vệ Đình Trọng, Việt Anh, Tuấn Dương, các tiền vệ gồm Nguyễn Văn Đức, Thành Long, Văn Toản, Văn Đô, trong khi Quang Hải, Đức Nam và Phan Văn Đức đá tiền đạo.

Đội tuyển Việt Nam đánh bại CLB CAHN: Trận đấu có 7 bàn, rượt đuổi như phim- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có chiến thắng để lấy lại hưng phấn

ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam ra sân với thủ môn Văn Chuẩn, các trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Mạnh, hai biên có Tuấn Tài, Quang Vinh, tuyến giữa gồm Đức Chiến, Hoàng Đức, còn bộ ba tiền đạo là Ngọc Quang, Tiến Linh, Tuấn Hải.

Như vậy, quyền HLV Đinh Hồng Vinh đã sử dụng bộ khung tối ưu, chỉ thử nghiệm 3 gương mặt gồm Văn Chuẩn, Tuấn Tài và Đức Chiến.

Khác với trận gặp Nam Định, đội tuyển Việt Nam đã chiếm thế chủ động trước dàn nội binh CLB CAHN. Trước đối thủ có thể hình tương đương, Tiến Linh cùng đồng đội triển khai bóng tốt, nhanh chóng chiếm thế chủ động trong hiệp 1. Lần lượt Tiến Linh và Tuấn Hải ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam dẫn 2-0, sau đó Đức Nam rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Sang hiệp 2, ông Đinh Hồng Vinh thay tới... 10 cầu thủ, chỉ giữ lại Ngọc Quang. Một trong những gương mặt vào sân thay người là Việt Hưng đã ghi dấu ấn khi nâng tỷ số lên 3-1. Dù sau đó lần lượt Văn Đô và Văn Toản lập công cho CLB CAHN sau những miếng dàn xếp bài bản, thì Văn Vĩ cũng kịp ghi dấu ấn với bàn thắng thứ tư, giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-3.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất 2 trận giao hữu nội bộ tháng 9, khi thua Nam Định 0-4 và thắng CLB CAHN 4-3. Thành công lớn nhất của ban huấn luyện là có cơ hội kiểm chứng năng lực các tân binh.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 10 để chuẩn bị cho 2 trận gặp Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.

Tin liên quan

Đôi cánh U.23 Việt Nam còn chông chênh, thầy Kim tính sao?

Đôi cánh U.23 Việt Nam còn chông chênh, thầy Kim tính sao?

U.23 Việt Nam rất mạnh ở những tình huống tấn công cánh trái, nhưng ở cánh phải, học trò HLV Kim Sang-sik đang gặp nhiều vấn đề.

U.23 Việt Nam cực 'chất': 9 cầu thủ ghi bàn, mỗi trận một người hùng

U.23 Việt Nam cần thỏa mãn điều kiện sống còn gì để dự VCK U.23 châu Á?

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam CLB CAHN Giao hữu Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận