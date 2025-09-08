Con đường Lê Viktor đang đi sẽ giúp Trần Thành Trung chinh phục U.23 Việt Nam

Dấu chân Lê Viktor ở U.23 Việt Nam

Lê Viktor được bắt đầu tạo niềm tin ở U.23 Việt Nam từ đợt tập trung tháng 3, khi anh được quyền HLV Đinh Hồng Vinh điền tên vào danh sách đá giao hữu tại Trung Quốc. Tiền vệ sinh năm 2003 ra sân đủ 3 trận, được ông Đinh Hồng Vinh khen ngợi là chơi xông xáo, chịu khó di chuyển và luôn nhiệt huyết.

Tại V-League khoảng thời gian đó, Lê Viktor ghi 1 bàn, kiến tạo 3 bàn cho CLB Hà Tĩnh. Thế nhưng, bất chấp khởi đầu như mơ ở U.23 Việt Nam lẫn phong độ ổn ở CLB, Lê Viktor vẫn ngồi dự bị đủ 4 trận tại giải U.23 Đông Nam Á 2025, khi HLV Kim Sang-sik nắm quyền.



Lê Viktor (phải) trong màu áo U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Phải đến trận gặp U.23 Bangladesh, Lê Viktor mới lần đầu ghi bàn cho U.23 Việt Nam. Đến màn so tài U.23 Singapore, lần đầu anh được đá chính. Những cái đầu tiên của Lê Viktor thậm chí... đi sau cả những gương mặt đá ở hạng nhất như Xuân Bắc, Hiểu Minh, hay trẻ hơn như Công Phương.

Bởi lẽ, với mọi tuyển thủ U.23 Việt Nam, một bản lý lịch đẹp, hay quãng thời gian đá ở nước ngoài (Lê Viktor từng trúng tuyển vào lò đào tạo trẻ Torpedo Moscow và sau đó là Học Viện bóng đá CSKA Moscow tại Nga) không nghiễm nhiên được quy đổi thành suất đá chính. Nếu như vậy, những Việt kiều như Andrej Nguyễn An Khánh hay Bùi Alex đã không bị gạch tên.

Để thành công, con đường duy nhất cho mọi tuyển thủ là đáp ứng cường độ tập luyện, yêu cầu chiến thuật và thích nghi với hoàn cảnh.

Cũng giống hầu hết các cầu thủ Việt kiều, Lê Viktor gánh trên vai nhiều kỳ vọng, nhưng lại gặp khó giai đoạn đầu bởi trở ngại ngôn ngữ và khí hậu. Quãng thời gian dự bị triền miên trong 1 năm đầu ở Việt Nam là ví dụ.

Ngay cả khi Lê Viktor bắt đầu ghi bàn hay kiến tạo ở V-League, HLV Nguyễn Thành Công cũng chỉ nhận định ngắn gọn: Lê Viktor có tiềm năng, nhưng cần cố gắng hơn.

Lê Viktor tiến bộ từng ngày ẢNH: MINH TÚ

Và rồi, nỗ lực bền bỉ từng ngày đã giúp Lê Viktor dần chiếm được lòng tin. Ở giải U.23 Đông Nam Á, Lê Viktor dù chơi cực "nhiệt", nhưng xử lý bóng chưa gọn, chưa khớp nhịp chơi, có nhiều pha di chuyển lạc điệu.

Nhưng, vòng loại U.23 châu Á là phiên bản Lê Viktor rất khác. Phối hợp nét hơn, chạy chỗ khôn ngoan hơn (như bàn thắng vào lưới U.23 Bangladesh), đôi chân dứt điểm cũng "ngoan" hơn. Nếu không bị xà ngang, cột dọc từ chối đáng tiếc, Lê Viktor đã có thêm 2 bàn.

Vận may vẫn ngoảnh mặt với Lê Viktor, nhưng HLV Kim Sang-sik thì không. Số phút ra sân tăng dần tại U.23 Việt Nam chính là sự ghi nhận của ông Kim với Việt kiều gốc Nga. Sau khó khăn, Lê Viktor đang từng bước đi lên đại lộ trưởng thành.

Còn Trần Thành Trung thì sao?

Nhìn những Việt kiều từng chật vật ở U.23 Việt Nam, có thể dễ thông cảm hơn cho bước đầu đầy gian nan của Trần Thành Trung.

Tiền vệ 19 tuổi bị gạch tên ở giai đoạn chuẩn bị bởi chưa bình phục chấn thương (anh lên tuyển khi còn vết đau chưa lành), đồng thời, Thành Trung cũng đang cố gắng quen dần với khí hậu nóng bức ở Việt Nam.

Thành Trung (thứ hai từ trái sang) cần thêm thời gian ẢNH: VFF

Bản lý lịch đẹp không phải bước đệm cho Trần Thành Trung, bởi trên chặng đua cạnh tranh, HLV Kim Sang-sik khẳng định mọi cầu thủ chung điểm xuất phát. Ai đá tốt sẽ được chọn, đơn giản là vậy. Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ mở rộng cánh cửa cho những người đủ nỗ lực, và đó là những gì Trần Thành Trung cần thể hiện.

Với 62 trận ở giải vô địch quốc gia Bulgaria, cùng kinh nghiệm chơi cho các đội trẻ ở xứ sở hoa hồng, có thể tin Trần Thành Trung có đầy đủ tố chất. Thứ mà tiền vệ của CLB Ninh Bình cần là thời gian để khớp nhịp với "bánh răng" bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik tuyên bố cánh cửa sẽ mở rộng với Trần Thành Trung ở những đợt tập trung tới. Dù biết rằng với các cầu thủ Việt kiều như Thành Trung hay Lê Viktor, chặng đường sẽ gian nan hơn. Song, phải vượt qua, thành công mới đong đầy vị ngọt.

Với những tiền vệ Việt kiều đầy tiềm năng và nghị lực, U.23 Việt Nam sẽ mạnh hơn nữa.