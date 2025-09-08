U.23 Việt Nam sẽ trình làng phiên bản hoàn hảo và khó lường, quyết đánh bại U.23 Yemen

U.23 Việt Nam tiếp tục hoàn thiện

Chiến thắng 1-0 trước U.23 Singapore đã giúp U.23 Việt Nam nối dài chuỗi toàn thắng dưới thời HLV Kim Sang-sik lên con số 6, tính cả giải U.23 Đông Nam Á và vòng loại U.23 châu Á.

Dù trong 6 trận đấu, còn nhiều điều nên thay đổi về lối chơi, triết lý, nhưng nhìn chung, học trò ông Kim luôn giữ được sự tịnh tiến cần thiết: trận sau tốt hơn trận trước, sai đâu sửa đó, mỗi trận đấu lại mang những nét mới hứa hẹn.

U.23 Việt Nam thắng vất vả trước U.23 Singapore ẢNH: MINH TÚ

Đơn cử, ở trận gặp U.23 Singapore, U.23 Việt Nam đã làm tốt ở khâu áp đặt thế trận, xây dựng mảng miếng phối hợp tấn công để tạo cơ hội. U.23 Việt Nam sút trúng xà ngang, cột dọc 2 lần, khiến thủ môn đối phương vất vả cứu thua đều từ những pha đập nhả tốc lực và phóng khoáng.

Tuy nhiên, khâu dứt điểm vẫn là bài toán hóc búa từ giải U.23 Đông Nam Á đến nay. Các chân sút thường vội vàng trong vòng cấm, một phần đến từ tốc độ lối chơi được đẩy cao, khiến không phải cầu thủ nào cũng có thể xử lý chỉn chu.

Nghịch lý là, U.23 Việt Nam sút xa tốt (3 lần bóng dội xà cột), nhưng dứt điểm cận thành lại... cẩu thả. 3 bàn thắng sau trên dưới 25 cơ hội được tạo ra, là con số đáng suy ngẫm. Tức là phải dứt điểm 8 lần, học trò ông Kim mới tìm được 1 bàn.

Dù vậy, đó là điểm yếu HLV Kim Sang-sik không thể khắc phục thay học trò. Đình Bắc, Quốc Việt hay Lê Viktor chỉ có thể học hỏi từ sai lầm và tốt dần lên qua từng trận.

Đình Bắc cùng đồng đội sẽ chơi tốt hơn nữa ẢNH: MINH TÚ

Sau mỗi trận, HLV Kim Sang-sik cùng trợ lý thường họp bàn, phân tích băng hình và rút kinh nghiệm ngay buổi tập hôm sau. Lần này, khâu dứt điểm, trong đó có sút tuyến hai, tiếp tục được đặt trọng tâm. Các chân sút được rèn sút kỹ càng, ở các tình huống đa dạng, với độ chính xác được yêu cầu cao.

Mảng miếng U.23 Việt Nam đã hoàn thiện, chú trọng vào tốc độ, cường độ và tốc độ phối hợp. Chỉ còn thiếu bước cuối, đó là dứt điểm, để tạo thành cỗ máy hoàn thiện.

Phiên bản tối ưu và khó lường

U.23 Việt Nam chỉ cần 1 điểm để chắc chắn có vé dự vòng chung kết U.23 châu Á 2026. Tính chất sống còn ở trận hạ màn sẽ khiến HLV Kim Sang-sik phải tính toán cẩn trọng.

Nhưng, tinh thần của toàn đội sẽ không đổi: kiểm soát nhịp chơi chặt chẽ, áp đặt thế trận và ghi bàn để tìm kiếm chiến thắng. Tâm lý "hòa là được" sẽ không tồn tại ở tập thể U.23 Việt Nam.

Với lịch thi đấu theo thứ tự khó dần được công bố từ lễ bốc thăm, HLV Kim Sang-sik đã tính toán lộ trình phong độ và lối chơi cho U.23 Việt Nam. Chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định "U.23 Yemen là đối thủ nguy hiểm nhất", nên đã nghiên cứu đối thủ từ trước khi U.23 Yemen sang Việt Nam.

Màn thể hiện của U.23 Yemen ở vòng loại châu Á 2 năm trước cũng là tham chiếu giá trị. Đại diện Tây Á thua 0-1, nhưng đã chơi hay hơn U.23 Việt Nam khi tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn.

HLV Kim Sang-sik cần tìm bài vở mới ẢNH: MINH TÚ

U.23 Yemen không giỏi "khoan bê tông". Minh chứng là trận gặp U.23 Bangladesh, đội bóng Tây Á chật vật trước hàng thủ số đông của đối phương đến những phút cuối cùng.

Dù vậy, U.23 Yemen lại giỏi chuyển đổi trạng thái từ thủ sang công, pressing và phối hợp tấn công đều nhanh, hiệu quả. Để hóa giải khối tấn công của U.23 Yemen, U.23 Việt Nam cần giữ cự ly đội hình chặt chẽ, hợp lý, nỗ lực thắng tranh chấp tay đôi ở những "điểm nóng". Đặc biệt, bảo vệ tốt hai cánh, vốn là nơi U.23 Yemen khai thác triệt để ở 2 trận đã qua.

U.23 Việt Nam cần đá như trận chung kết U.23 Đông Nam Á với U.23 Indonesia. Chắc chắn, tỉnh táo và hiệu quả, bởi màn so tài lúc 19 giờ ngày mai (9.9) cũng chẳng khác nào chung kết, nơi áp lực tâm lý là trở ngại lớn.

U.23 Việt Nam sẽ vượt qua, bằng phiên bản tối ưu và hoàn thiện mà HLV Kim Sang-sik chuẩn bị trình làng.