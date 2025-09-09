U.23 Việt Nam đấu Yemen: HLV Kim Sang-sik tung đội hình 'sốc', Đình Bắc và Văn Trường dự bị

U.23 Việt Nam ra sân với lực lượng bất ngờ

HLV Kim Sang-sik đã chốt xong danh sách đá chính của U.23 Việt Nam ở trận đấu với U.23 Yemen, trong khuôn khổ lượt trận hạ màn bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026 diễn ra lúc 19 giờ hôm nay 9.9.

Trấn giữ cầu môn là thủ thành Trần Trung Kiên, gương mặt đáng tin cậy của HLV Kim Sang-sik. Trung Kiên đã bắt chính toàn bộ 6 trận trước đó của U.23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á lẫn vòng loại châu Á. Anh chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn, có màn trình diễn ổn định. Trong màn so tài với U.23 Yemen tối nay, Trung Kiên tiếp tục là chốt chặn được lựa chọn.

Danh sách đá chính của U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

Bộ ba hàng thủ là Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức. Thay vì thử nghiệm đội hình phòng ngự ở trận gặp U.23 Singapore, HLV Kim Sang-sik đã dùng những quân bài tốt nhất. Ở hành lang biên, lần lượt Nguyễn Phi Hoàng (trái) và Phạm Minh Phúc (phải) được điền tên.

Ở tuyến giữa, Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Thái Sơn có tên. Trong khi trên hàng công, 3 tiền đạo của U.23 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Ngọc Mỹ và Khuất Văn Khang.

Sự xuất hiện của Ngọc Mỹ là bất ngờ, bởi trong những trận đã qua, chân sút của Thanh Hóa mới đá chính 1 lần. Chính trong trận đấu ấy (gặp U.23 Bangladesh), Ngọc Mỹ đã ghi bàn mở tỷ số.

Như vậy, HLV Kim Sang-sik lại tạo đột phá với danh sách đá chính, khi những gương mặt kinh nghiệm như Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đình Bắc đều ngồi dự bị, để nhường chỗ cho Thái Sơn và Ngọc Mỹ.

Ông Kim cũng có quyết định táo bạo khi trao băng đội trưởng cho trung vệ Hiểu Minh, thay vì Văn Khang như thói quen. Đây là thử thách cho Hiểu Minh, ở trận đấu U.23 Việt Nam cần giữ sạch lưới.

U.23 Việt Nam cần tối thiểu 1 điểm để vượt qua vòng loại U.23 châu Á 2026. Tuy nhiên, học trò HLV Kim Sang-sik sẽ hướng tới chiến thắng. Trong trường hợp thua U.23 Yemen, U.23 Việt Nam gần như chắc chắn dừng bước do không có hiệu số bàn thắng bại đủ tốt để so với các đội nhì bảng khác.

Danh sách 2 đội