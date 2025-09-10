Vé dự VCK châu Á ngọt ngào và xứng đáng cho U.23 Việt Nam

S Ự THẬN TRỌNG DỄ HIỂU

U.23 VN không bước vào trận gặp U.23 Yemen tối 9.9 với thế "cầu hòa", đúng như mong muốn của HLV Kim Sang-sik. Tuy nhiên, ở tình cảnh chỉ cần 1 điểm là đủ, chủ nhà cũng không có lý do phải mạo hiểm tràn lên.

Bởi vậy, U.23 VN chọn cách nhập cuộc chắc chắn. Ngọc Mỹ cùng đồng đội cầm bóng nhiều, nhưng không vội đẩy cao đội hình, mà ban bật rồi triển khai bóng ra biên để những chân tạt như Văn Khang, Phi Hoàng tạt vào.

Song U.23 Yemen cũng rất tỉnh táo, khi chọn cách tiếp cận thận trọng với đội hình lùi sâu. Đại diện Tây Á cũng ưu tiên sạch lưới, vì 1 điểm là đủ để U.23 Yemen có ưu thế khi so với các đội nhì khác (khác hẳn việc nếu thua là chắc chắn bị loại). Tâm lý thận trọng, toan tính khiến trận đấu diễn ra với thế trận tẻ nhạt, giữa một đội kiểm soát bóng nhưng đá cầm chừng, và đội còn lại chỉ chơi rình rập.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik tri ân khán giả

U.23 VN đoạt vé dự VCK U.23 châu Á 2026 sau 3 trận toàn thắng ẢNH: MINH TÚ

Thanh Nhàn xuất sắc

Dù vậy, thế trận ru ngủ mà U.23 Yemen tạo ra suýt nữa khiến U.23 VN trả giá. Minh chứng là ở phút 29 và 31, hậu vệ trái Phi Hoàng có 2 pha mất bóng liên tục, mở đường cho đối thủ phản công. Đó cũng là khoảng thời gian U.23 VN lúng túng, để đối thủ vùng lên tạo cơ hội. Các tiền đạo U.23 VN đá rời rạc, thiếu gắn kết, để rồi ông Kim có pha thay người vô tiền khoáng hậu khi rút cả 3 tiền đạo (Văn Khang, Ngọc Mỹ, Quốc Việt) rời sân ở phút 40, để thay bộ 3 mới (Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Thuận).

HLV Kim Sang-sik không cần giờ nghỉ để hội ý và tính toán thay người. Nhà cầm quân người Hàn Quốc làm ngay lập tức, cho thấy U.23 VN rất muốn ghi bàn để đoạt lấy chiến thắng. Có thể ưu tiên đá chắc chắn, song không thể tấn công hời hợt và phung phí cơ hội. Đó là thông điệp ngầm của ông Kim ẩn sau cách dùng người.

Đ OẠT VÉ TỚI VCK U.23 châu Á

Sang hiệp 2, U.23 VN tiếp tục duy trì thế trận cầm chừng. Dù vẫn có thời điểm muốn triển khai tấn công, nhưng những pha phất dài vượt tuyến của học trò ông Kim lại thiếu chính xác. Không có một trung phong tầm vóc trong đội hình, lối đá bổng dường như thận trọng quá mức của U.23 VN dễ dàng bị U.23 Yemen vô hiệu hóa.

Các quan chức VFF chúc mừng HLV Kim Sang-sik

Ở chiều ngược lại, U.23 Yemen đẩy cao đội hình hơn trong hiệp 2, bắt đầu pressing để giành bóng nhằm tổ chức tấn công nhanh. Đại diện Tây Á chọn cách đá chủ động, ngăn U.23 VN triển khai bóng. Trong suốt nửa đầu hiệp 2, U.23 Yemen đã thành công.

Tuy nhiên, U.23 VN đã thắng nhờ xoay bài cực tốt. Phút 70, Văn Thuận chạm bóng tinh tế bằng chân trái để mở góc cho Thanh Nhàn băng xuống. Tiền đạo của PVF-CAND không lưỡng lự, mà tung cú sút quyết đoán vào góc gần để khuất phục thành công thủ môn U.23 Yemen, ghi bàn duy nhất trận đấu. Khi bị đối thủ áp sát quyết liệt dẫn đến khó triển khai bóng từ sân nhà, U.23 VN đã xé lưới U.23 Yemen bằng một pha đánh nhanh, thắng nhanh. Chỉ sau 3 chạm, bóng từ biên đã nằm gọn trong lưới đội khách. Đồng thời, cả người chuyền lẫn người sút đều được ông Kim tung vào sân trong hiệp 1.

Đó chính là cái hay của U.23 VN dưới thời ông Kim: không cần đá xuất sắc, vẫn tận dụng tốt tình huống để thắng. Bởi vậy, U.23 VN có thể tiến bước chậm, nhưng rất chắc, và luôn biết cách giải quyết những trận đấu cân não, đòi hỏi năng lực tập trung và vượt qua áp lực tâm lý cao độ.

Khi U.23 VN đã dẫn trước, rất khó để thầy trò ông Kim đánh rơi chiến thắng. 20 phút cuối trận, Hiểu Minh cùng đồng đội được về cái "khuôn" quen thuộc và yêu thích: phòng ngự để bảo toàn mành lưới. U.23 VN đã nghiên cứu kỹ đấu pháp của U.23 Yemen. Khi sai lầm cá nhân không còn lặp lại như hiệp 1, đối thủ không có bất cứ cơ hội nào. Từ đánh biên, tấn công trung lộ đến rê dắt đột phá cá nhân, U.23 Yemen đều bị chặn đứng trước tường thành vững chãi của U.23 VN.

Đánh bại U.23 Yemen với tỷ số 1-0, U.23 VN có lần thứ 6 liên tục đoạt vé dự VCK U.23 châu Á (trong đó có 5 lần đứng nhất bảng vòng loại). Khi đội tuyển VN đang gặp khó ở giai đoạn chuyển giao, bước tiến ổn định của U.23 VN mang tới sự khích lệ. Lứa trẻ mạnh yếu tùy lúc khác nhau, song vẫn đáp ứng tiêu chuẩn: nằm trong nhóm 16 đội U.23 mạnh nhất châu Á, để duy trì sự hiện diện ở sân chơi đỉnh cao.

Chính lứa cầu thủ này, dù còn phải chỉnh sửa một vài điểm yếu, nhưng đang đi từng bước gần hơn đến tiêu chuẩn của đội tuyển VN. Mục tiêu tiếp theo của học trò ông Kim là chinh phục SEA Games 33, rồi chơi tốt tại VCK U.23 châu Á 2026, trong những năm tháng cuối cùng còn được gọi là cầu thủ trẻ.