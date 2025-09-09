U.23 Việt Nam lần thứ sáu liên tiếp dự giải U.23 châu Á: VCK diễn ra ở đâu, khi nào?

Đội tuyển U.23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu tham dự VCK giải U.23 châu Á 2026 ảnh: Minh Tú

U.23 Việt Nam: khách quen giải U.23 châu Á

Trận "chung kết" bảng C giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Yemen diễn ra không hấp dẫn khi HLV Kim Sang-sik vẫn mạnh tay thử nghiệm với rất nhiều xáo trộn trên cả 3 tuyến từ hậu vệ, tiền vệ cho đến tiền đạo.

Tuy nhiên, điều quan trọng là đội tuyển U.23 Việt Nam đã thực hiện được nhiệm vụ đã đề ra khi đoạt tấm vé dự vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026, sau chiến thắng trước U.23 Yemen, mở màn từ cú sút như "nã đại bác" của Thanh Nhàn ở phút 71.

Thanh Nhàn tỏa sáng đúng lúc, U.23 Việt Nam giành vé dự VCK U.23 châu Á 2026

Việc một lần nữa Việt Nam tiếp tục là 'khách quen" ở giải U.23 châu Á là thành tích rất đáng nể, trong điều kiện bóng đá đang phát triển của bóng đá Việt Nam, khi chúng ta đã có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở giải đấu bóng đá trẻ cao nhất châu lục.

Trở lại Tây Á

Đội tuyển U.23 Việt Nam đã 6 lần liên tiếp dự VCK giải trẻ cao nhất châu lục ảnh: Minh Tú

Việc đội tuyển U.23 Việt Nam chính thức góp mặt ở giải U.23 châu Á 2026 sẽ đồng nghĩa bóng đá Việt Nam kích hoạt phương án V-League 2025 - 2026 sẽ tạm nghỉ vào cuối năm 2025 bước sang đầu năm 2026.

Cụ thể, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ góp mặt với mục tiêu tranh tấm HCV ở SEA Games 33 tổ chức vào tháng 12 tại Thái Lan. Trước đó, Việt Nam từng đoạt HCV ở SEA Games 30 ở Philippines 2019 và SEA Games 31 ở Việt Nam năm 2022, trước khi giành HCĐ ở Campuchia năm 2023.

Tiếp đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bay sang Ả Rập Xê Út để tham dự giải U.23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 1 - 25.1.2026. Một lần nữa chúng ta ghé thăm vùng Tây Á sau vòng chung kết năm 2024 tổ chức ở Qatar.

