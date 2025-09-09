Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam đấu U.23 Yemen hôm nay: Định đoạt tấm vé đi tiếp

Hoàng Lê - Lĩnh Nam
09/09/2025 15:40 GMT+7

19 giờ hôm nay trên sân Việt Trì, U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Yemen ở lượt trận cuối bảng C vòng loại giải U.23 châu Á 2026 nhằm định đoạt tấm vé vào vòng chung kết.

Bình luận Diễn biến trận đấu

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN U.23 VIỆT NAM - U.23 YEMEN

Cục diện bảng C vòng loại giải U.23 châu Á có lợi cho U.23 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có cùng 6 điểm với U.23 Yemen nhưng hơn hiệu số phụ bàn thắng bại nên chỉ cần hòa là giành ngôi nhất bảng C cùng tấm vé duy nhất của bảng đấu này tham dự vòng chung kết.

U.23 Việt Nam đấu U.23 Yemen hôm nay: Định đoạt tấm vé đi tiếp- Ảnh 1.

U.23 Yemen phải thắng U.23 Việt Nam mới giành vé vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026

ẢNH: MINH TÚ

Trước khi gặp U.23 Việt Nam ở trận "chung kết" bảng C, U.23 Yemen đánh bại U.23 Singapore 2-1, thắng U.23 Bangladesh 1-0. Tuy nhiên các HLV đánh giá màn thể hiện của các cầu thủ U.23 Yemen chưa để lại ấn tượng mạnh và với thực lực như thế họ khó làm nên chuyện với U.23 Việt Nam. 

HLV Ameen Ali Hussein Al-Sunaini nhận định: “Tôi trực tiếp xem U.23 Việt Nam đấu với U.23 Bangladsesh và nhận thấy họ rất mạnh, chơi rất nhanh và trực diện. Sẽ rất khó khăn với chúng tôi nhưng toàn đội sẽ có sự chuẩn bị để đạt kết quả tốt”. Abdulaziz Masnoum, Qassem Al-Sharafi và Hamza Mahrous là 3 cầu thủ đáng gờm của U.23 Yemen mà hàng phòng ngự U.23 Việt Nam phải "chăm sóc" kỹ.

U.23 Việt Nam đấu U.23 Yemen hôm nay: Định đoạt tấm vé đi tiếp- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam tự tin đấu với U.23 Yemen ở lượt trận cuối vòng loại giải U.23 châu Á diễn ra lúc 19 giờ hôm nay

ẢNH: MINH TÚ

Các cầu thủ U.23 Việt Nam, nhất là hàng công cũng không có được phong độ cao ở 2 trận đấu đã qua khi triển khai tấn công còn bế tắc và bỏ qua quá nhiều cơ hội. Lê Viktor, Thanh Nhàn, Đình Bắc, Văn Khang, Văn Trường... vẫn tạo được dấu ấn cá nhân nhưng lại "vô duyên" khi dứt điểm. HLV Kim Sang-sik đã có những nhắc nhở, điều chỉnh với kỳ vọng các học trò sẽ thi đấu tốt hơn ở trận đấu quyết định với U.23 Yemen. 

"U.23 Yemen có hàng thủ chắc chắn, thể hình tốt, nhưng chúng tôi cũng sở hữu những cầu thủ giàu tốc độ và khả năng di chuyển thông minh. Tôi tự tin U.23 Việt Nam có thể giành chiến thắng”, HLV Kim Sang-sik bày tỏ. 

Trong khi đó tiền đạo Khuất Văn Khang tự tin: "U.23 Việt Nam luôn hướng đến chiến thắng trước mọi đối thủ. Được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, dành tặng người hâm mộ. Mục tiêu của chúng tôi là giành điểm tuyệt đối và bảo toàn ngôi đầu bảng C tại vòng loại U.23 châu Á 2026″.

