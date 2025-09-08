3 kênh cùng lúc phát trực tiếp U.23 Việt Nam chiến U.23 Yemen: Đấu trí nghẹt thở

Việc đội tuyển U.23 Việt Nam đa dạng về các tay săn bàn không chỉ xuất hiện ở vòng loại giải U.23 châu Á 2026 đang diễn ra, mà còn có từ trước đó, tại giải U.23 Đông Nam Á hồi tháng 7. Không chỉ có các tiền đạo hoặc tiền vệ tấn công như Đình Bắc, Ngọc Mỹ, Khuất Văn Khang, Lê Văn Thuận, ngay đến các tiền vệ phòng ngự như Công Phương, Xuân Bắc, hoặc các trung vệ như Hiểu Minh, Lý Đức… cũng có thể ghi bàn cho đội bóng của HLV Kim Sang-sik.



Mỗi trận U.23 Việt Nam lại xuất hiện 1 người hùng khác nhau Ảnh: VFF

Cứ qua mỗi trận khác nhau, lại có 1 người hùng mới tỏa sáng cho U.23 Việt Nam. Điều này phản ánh các mũi tấn công của đội bóng trong tay HLV Kim Sang-sik rất đa dạng, rất khó để đối thủ bắt bài.

Trước trận quyết đấu với U.23 Yemen vào tối 9.9, U.23 Việt Nam vẫn còn những gương mặt rất giàu tiềm năng, có thể chọc thủng lưới đối thủ bất cứ lúc nào, có thể trở thành người hùng của U.23 Việt Nam. 2 trong số những nhân vật giàu tiềm năng nhất, có khả năng chọc thủng lưới đội bóng trẻ Tây Á là tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn và tiền vệ tấn công Nguyễn Văn Trường.

Các ngôi sao U.23 Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng

Thanh Nhàn chơi rất hay trong 2 trận đấu với U.23 Bangladesh và U.23 Singapore. Anh có nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, chỉ có điều duyên ghi bàn chưa đến với Thanh Nhàn trong 2 trận đấu nói trên. Nếu Thanh Nhàn tiếp tục giữ vững phong độ ở trận đấu với U.23 Yemen, duyên ghi bàn có thể sẽ đến với tiền đạo đang khoác áo CLB PVF-CAND.

Đội trưởng Văn Trường (8) có thể ghi bàn trong trận đấu với U.23 Yemen Ảnh: VFF

Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Văn Trường là 1 trong những cầu thủ chơi hay nhất, ổn định nhất của U.23 Việt Nam tại giải U.23 Đông Nam Á 2025 và vòng loại U.23 châu Á 2026. Văn Trường hay ở khả năng giữ bóng, giữ nhịp cho toàn đội, lẫn những pha chuyền bóng, điều hướng tấn công cho U.23 Việt Nam.

Cầu thủ của Hà Nội FC dứt điểm khá nhiều, đấy đều là những pha sút bóng hiểm hóc. Văn Trường chưa ghi bàn vì các thủ môn của đối thủ chơi quá xuất thần trong các tình huống dứt điểm của anh, hoặc giống như Thanh Nhàn, duyên ghi bàn chưa đến với Văn Trường.

Về lý thuyết, duyên ghi bàn một lúc nào đó sẽ đến với các cầu thủ. Nếu cái duyên ấy xuất hiện trong trận đấu sắp diễn ra với U.23 Yemen, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Văn Trường sẵn sàng đóng vai người hùng, giúp đội bóng của HLV Kim Sang-sik đánh bại đối thủ đến từ khu vực Tây Á, đồng thời giành vé dự vòng chung kết (VCK) giải U.23 châu Á 2026.

Ngoài khả năng sút bóng tốt trên mặt sân, Văn Trường còn khá lợi hại trong các pha không chiến, nhờ lợi thế đáng kể về mặt thể hình (1,82 m). Chính vì thế, năng lực ghi bàn của tiền vệ đội trưởng U.23 Việt Nam khá đa dạng.

U.23 Việt Nam có nhiều hướng tấn công hơn so với đối phương, có nhiều mũi tấn công hơn so với đối thủ. Vấn đề còn lại chỉ là chúng ta chờ đợi gương mặt cụ thể nào sẽ tỏa sáng trong trận đấu với U.23 Yemen.

Trận "chung kết" bảng C sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 9.9, phát trực tiếp trên FPT Play, VTV5 và VTVgo. Chỉ cần hòa, U.23 Việt Nam sẽ giành vé đi vòng chung kết U.23 châu Á 2026.