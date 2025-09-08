So sánh hiệu quả tấn công với U.23 Yemen, quân của HLV Kim Sang-sik vẫn hay hơn!

Cùng số lượng bàn thắng, nhưng cách ghi bàn khác nhau

Cụ thể, 3 bàn thắng của U.23 Yemen qua 2 trận gặp U.23 Singapore và Bangladesh có 2 bàn đến từ những tình huống liên quan đến trên chấm phạt đền. Họ có 1 pha sút phạt đền thành công vào lưới U.23 Singapore, cùng 1 pha đá phạt đền khác bị thủ môn đối phương đẩy ra, sau đó cầu thủ U.23 Yemen đá bồi vào lưới.

U.23 Việt Nam tấn công hay hơn so với U.23 Yemen Ảnh: Minh Tú

Bàn thắng còn lại của U.23 Yemen tại giải năm nay đến sau khi họ nhận được ưu thế hơn người trước U.23 Bangladesh (đội trưởng Rahman Jony của Bangladesh bị đuổi ở phút 87). Còn trước đó, khi đối thủ vẫn còn đủ người trên sân, đội bóng trẻ đến từ Tây Á gần như bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Chi tiết này cho thấy lối chơi tấn công của U.23 Yemen không mấy đa dạng. Đội này mạnh mẽ về thể lực, không ngại va chạm, nhưng các pha phối hợp của họ không đủ biến hóa và không đủ nhanh để buộc hàng thủ đối phương lộ khoảng trống.

Đây là điều hoàn toàn trái ngược với cách chơi tấn công của U.23 Việt Nam. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik dù có cùng 3 bàn thắng giống U.23 Yemen, nhưng các bàn thắng của U.23 Việt Nam đều đến từ những pha phối hợp khiến các đối thủ hầu như không chống đỡ.

Cầu thủ U.23 Việt Nam chơi kỹ thuật hơn

Các tình huống phối hợp của U.23 Việt Nam vừa nhanh lại vừa đa dạng: từ các pha phối hợp nhóm ở trung lộ cho đến những tình huống giãn biên, từ những đòn tấn công trực diện cho đến các pha phản công. Những pha phối hợp này hầu hết được các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik thực hiện rất trơn tru.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam cần duy trì phong độ tốt Ảnh: Minh Tú

Ngoài 3 bàn thắng đã ghi được, U.23 Việt Nam còn có tổng cộng… 5 tình huống dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc ở 2 trận đã qua. Có nghĩa là các chân sút của U.23 Việt Nam không hề kém, họ vẫn hiệu quả trong khâu dứt điểm, nhưng thiếu đi một chút may mắn để có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn.

Chính vì thế, cho đến lúc này, U.23 Việt Nam tạm thời được đánh giá cao hơn so với U.23 Yemen. HLV Firdaus Kassim của U.23 Singapore (đội bóng đã đối đầu với cả 2 đội Việt Nam và Yemen tại giải năm nay) nhận xét về đoàn quân của HLV Kim Sang-sik: "Các bạn sở hữu đội bóng rất chất lượng. Các cầu thủ Singapore đã chơi rất cố gắng, tạo ra một vài cơ hội, nhưng U.23 Việt Nam mạnh hơn chúng tôi. U.23 Singapore gần như chỉ có 1 tình huống mất tập trung, U.23 Việt Nam đã trừng phạt chúng tôi. Ở một trận đấu quan trọng với một đối thủ đẳng cấp như các bạn, sai lầm khiến chúng tôi phải trả giá".

U.23 Việt Nam cần duy trì phong độ cho trận đấu cuối cùng tại vòng loại giải U.23 châu Á gặp Yemen vào ngày 9.9 tới đây. Nếu các cầu thủ của HLV Kim Sang-sik đạt phong độ tốt, chúng ta sẽ phát huy hết các điểm mạnh của mình, đủ sức duy trì thành tích bất bại của mình tại bảng C.