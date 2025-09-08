'Vua giải trẻ' Quốc Việt gặp khó trước khúc cua sự nghiệp, liệu có lỡ SEA Games?

Điều gì xảy ra với Quốc Việt

Hồi tháng 6, Quốc Việt từng được gọi bổ sung lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 sau khi Công Phượng dính chấn thương và buộc phải chia tay đội tuyển. Điều đó chứng tỏ HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấy giá trị của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, dấu ấn của Quốc Việt ở U.23 Việt Nam tương đối nhạt nhòa ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhưng kể từ đó đến nay, Quốc Việt gần như không có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Tại V-League 2025-2026, anh có 2 lần được vào sân từ băng ghế dự bị và chưa đóng góp đáng kể vào thành tích chung của CLB Ninh Bình. Những cầu thủ trên hàng công của "Bầy dê núi" như Gustato, Daniel, Geovane hay Phạm Gia Hưng đang chơi rất bùng nổ nên Quốc Việt không được ưu tiên sử dụng.

Trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam, Quốc Việt cũng chỉ sắm vai "kép phụ". Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, các tiền đạo được ưu tiên sử dụng là Đình Bắc, Văn Khang, Công Phương, Lê Viktor, rồi đến Ngọc Mỹ, Văn Thuận. Đến vòng loại U.23 châu Á 2026, sau 2 trận đấu, Quốc Việt là tiền đạo duy nhất chưa được HLV Kim Sang-sik sử dụng. Khi Thanh Nhàn trở lại, sự cạnh tranh trên hàng công của đội tuyển U.23 Việt Nam nói chung và với Quốc Việt nói riêng càng khốc liệt hơn.

Quốc Việt phải "chạy nước rút"

Mọi thứ đang quá khó khăn với Quốc Việt ở tuổi 23, độ tuổi một cầu thủ trẻ tiềm năng cần phải bùng nổ để dần "chuyển mình" thành một ngôi sao lớn. Tại CLB Ninh Bình, tiền đạo ngoại binh như Gustavo, Daniel hay Geovane đang thể hiện phong độ hủy diệt, liên tục nổ súng và chiếm trọn niềm tin của ê kíp huấn luyện từ Tây Ban Nha. Thể hình lý tưởng, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của họ tạo ra một rào cản quá lớn cho một cầu thủ trẻ như Quốc Việt. Dù có kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt, nhưng thể hình thấp bé khiến anh gặp bất lợi trong những pha tranh chấp tay đôi và không chiến. Vì thế, Quốc Việt chỉ là phương án dự phòng. Anh buộc phải chắt chiu cơ hội, thể hiện tốt ở mỗi lần được vào sân thi đấu mới có thể duy trì phong độ.

Quốc Việt cần nỗ lực nhiều hơn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh đó, thử thách cho Quốc Việt ở đội tuyển U.23 Việt Nam cũng là rất lớn. HLV Kim Sang-sik đã định hình được lối chơi cho toàn đội và gần như ổn định bộ khung. Ở các vị trí chạy cánh, chiến lược gia người Hàn Quốc có Thanh Nhàn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Văn Thuận. Trong khi đó, Lê Viktor, Đình Bắc, Công Phương là các cầu thủ sẽ được xếp đá tiền đạo cắm hoặc tiền đạo lùi. Quốc Việt có đủ khả năng chơi ở cả 3 vị trí trên hàng công, nhưng ở mỗi vị trí, anh lại thiếu một chút để trở thành người giỏi nhất. Anh thiếu một chút sức càn lướt, quyết đoán để là mũi khoan số 1 ở cánh, thiếu một chút khả năng chịu va đập, che chắn, giữ bóng để chơi tiền đạo cắm.

Áp lực lớn với Quốc Việt khi SEA Games 33 đang đến gần. Nếu Trần Thành Trung hòa nhập nhanh, Bùi Vĩ Hào trở lại... thì cơ hội cho tiền đạo quê Hải Phòng lại càng nhỏ đi. Để không bỏ lỡ "chuyến tàu" quan trọng này, Quốc Việt cần phải chứng minh được giá trị của mình ngay từ bây giờ, bằng cách tận dụng mọi cơ hội nhỏ nhất ở cả CLB Ninh Bình lẫn U.23 Việt Nam.