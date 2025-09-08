Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

'Vua giải trẻ' Quốc Việt gặp khó trước khúc cua sự nghiệp, liệu có lỡ SEA Games?

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
08/09/2025 00:00 GMT+7

Ở cả CLB Ninh Bình lẫn đội tuyển U.23 Việt Nam, Quốc Việt đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh một suất đá chính.

Điều gì xảy ra với Quốc Việt

Hồi tháng 6, Quốc Việt từng được gọi bổ sung lên đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 sau khi Công Phượng dính chấn thương và buộc phải chia tay đội tuyển. Điều đó chứng tỏ HLV Kim Sang-sik đã nhìn thấy giá trị của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood.

'Vua giải trẻ' Quốc Việt gặp khó trước khúc cua sự nghiệp, liệu có lỡ SEA Games?- Ảnh 1.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, dấu ấn của Quốc Việt ở U.23 Việt Nam tương đối nhạt nhòa

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Nhưng kể từ đó đến nay, Quốc Việt gần như không có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Tại V-League 2025-2026, anh có 2 lần được vào sân từ băng ghế dự bị và chưa đóng góp đáng kể vào thành tích chung của CLB Ninh Bình. Những cầu thủ trên hàng công của "Bầy dê núi" như Gustato, Daniel, Geovane hay Phạm Gia Hưng đang chơi rất bùng nổ nên Quốc Việt không được ưu tiên sử dụng.

Trong màu áo đội tuyển U.23 Việt Nam, Quốc Việt cũng chỉ sắm vai "kép phụ". Ở giải U.23 Đông Nam Á 2025, các tiền đạo được ưu tiên sử dụng là Đình Bắc, Văn Khang, Công Phương, Lê Viktor, rồi đến Ngọc Mỹ, Văn Thuận. Đến vòng loại U.23 châu Á 2026, sau 2 trận đấu, Quốc Việt là tiền đạo duy nhất chưa được HLV Kim Sang-sik sử dụng. Khi Thanh Nhàn trở lại, sự cạnh tranh trên hàng công của đội tuyển U.23 Việt Nam nói chung và với Quốc Việt nói riêng càng khốc liệt hơn.

Quốc Việt phải "chạy nước rút"

Mọi thứ đang quá khó khăn với Quốc Việt ở tuổi 23, độ tuổi một cầu thủ trẻ tiềm năng cần phải bùng nổ để dần "chuyển mình" thành một ngôi sao lớn. Tại CLB Ninh Bình, tiền đạo ngoại binh như Gustavo, Daniel hay Geovane đang thể hiện phong độ hủy diệt, liên tục nổ súng và chiếm trọn niềm tin của ê kíp huấn luyện từ Tây Ban Nha. Thể hình lý tưởng, sức mạnh và kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của họ tạo ra một rào cản quá lớn cho một cầu thủ trẻ như Quốc Việt. Dù có kỹ thuật và khả năng dứt điểm tốt, nhưng thể hình thấp bé khiến anh gặp bất lợi trong những pha tranh chấp tay đôi và không chiến. Vì thế, Quốc Việt chỉ là phương án dự phòng. Anh buộc phải chắt chiu cơ hội, thể hiện tốt ở mỗi lần được vào sân thi đấu mới có thể duy trì phong độ.

'Vua giải trẻ' Quốc Việt gặp khó trước khúc cua sự nghiệp, liệu có lỡ SEA Games?- Ảnh 2.

Quốc Việt cần nỗ lực nhiều hơn

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Bên cạnh đó, thử thách cho Quốc Việt ở đội tuyển U.23 Việt Nam cũng là rất lớn. HLV Kim Sang-sik đã định hình được lối chơi cho toàn đội và gần như ổn định bộ khung. Ở các vị trí chạy cánh, chiến lược gia người Hàn Quốc có Thanh Nhàn, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Văn Thuận. Trong khi đó, Lê Viktor, Đình Bắc, Công Phương là các cầu thủ sẽ được xếp đá tiền đạo cắm hoặc tiền đạo lùi. Quốc Việt có đủ khả năng chơi ở cả 3 vị trí trên hàng công, nhưng ở mỗi vị trí, anh lại thiếu một chút để trở thành người giỏi nhất. Anh thiếu một chút sức càn lướt, quyết đoán để là mũi khoan số 1 ở cánh, thiếu một chút khả năng chịu va đập, che chắn, giữ bóng để chơi tiền đạo cắm.

Áp lực lớn với Quốc Việt khi SEA Games 33 đang đến gần. Nếu Trần Thành Trung hòa nhập nhanh, Bùi Vĩ Hào trở lại... thì cơ hội cho tiền đạo quê Hải Phòng lại càng nhỏ đi. Để không bỏ lỡ "chuyến tàu" quan trọng này, Quốc Việt cần phải chứng minh được giá trị của mình ngay từ bây giờ, bằng cách tận dụng mọi cơ hội nhỏ nhất ở cả CLB Ninh Bình lẫn U.23 Việt Nam. 

Tin liên quan

Đôi cánh U.23 Việt Nam còn chông chênh, thầy Kim tính sao?

Đôi cánh U.23 Việt Nam còn chông chênh, thầy Kim tính sao?

U.23 Việt Nam rất mạnh ở những tình huống tấn công cánh trái, nhưng ở cánh phải, học trò HLV Kim Sang-sik đang gặp nhiều vấn đề.

HLV U.23 Yemen: ‘Tham vọng của chúng tôi không gì khác ngoài thắng U.23 Việt Nam'

Trọng tài Indonesia bắt trận 'chung kết' bảng của U.23 Việt Nam - Yemen: Vua thẻ đỏ

Khám phá thêm chủ đề

Quốc Việt U.23 Việt Nam Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận