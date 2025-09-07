Trọng tài Indonesia bắt trận 'chung kết' bảng của U.23 Việt Nam - Yemen: Vua thẻ đỏ

Từng làm trọng tài trận Việt Nam thắng Lào tại AFF Cup 2018

Sau 2 lượt đấu của bảng C, U.23 Việt Nam và U.23 Yemen đều toàn thắng, cùng có 6 điểm. Thầy trò HLV Kim Sang-sik tạm dẫn đầu khi hơn U.23 Yemen về hiệu số bàn thắng bại (U.23 Việt Nam hiệu số +3, U.23 Yemen hiệu số +2). Chính vì thế, màn chạm trán giữa 2 đội được xem là trận “chung kết” bảng, quyết định ngôi đầu cũng như tấm vé trực tiếp đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

U.23 Việt Nam (áo trắng) đang dẫn đầu bảng C ẢNH: MINH TÚ

Trọng tài người Indonesia - Thoriq Munir Alkatiri được ấn định là người cầm còi ở trận đấu này. Ông Thoriq Munir Alkatiri năm nay 36 tuổi và được đánh giá là một trong những trọng tài uy tín nhất của bóng đá xứ vạn đảo.

Ông Thoriq Munir Alkatiri làm việc ở giải vô địch Indonesia (Liga 1) từ năm 2013 và được thăng chức lên danh sách trọng tài quốc tế của FIFA chỉ 1 năm sau đó. Với tài năng của mình, ông nhanh chóng được tín nhiệm, tham gia điều hành nhiều trận đấu tại AFC Champions League và AFC Cup. Tính đến nay, ông Thoriq Munir Alkatiri có đến 147 trận cầm còi. Trọng tài Thoriq Munir Alkatiri cũng được đánh giá rất nghiêm khắc khi đã rút đến 510 thẻ vàng (trung bình 3,4 thẻ vàng/trận) và 29 thẻ đỏ (trung bình 0,2 thẻ đỏ/trận).

Đáng chú ý, ở vòng bảng AFF Cup 2018, khi đội tuyển Việt Nam đánh bại đội tuyển Lào 3-0 trên sân khách, ông Thoriq Munir Alkatiri chính là trọng tài bắt chính.

Ông Thoriq Munir Alkatiri là trọng tài xuất sắc của Indonesia và rất nghiêm khắc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ông Bangbang Syamsudar (người Indonesia) và ông Cheon Jin-hee (người Hàn Quốc) sẽ là trợ lý của trọng tài Thoriq Munir Alkatiri. Trong khi đó, ông Choi Hyun-jai (người Hàn Quốc) - người bắt chính ở trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Singapore 1-0 (6.9) sẽ là trọng tài bàn.

Sau trận thắng U.23 Singapore, HLV Kim Sang-sik tự tin chia sẻ: “Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng và chuẩn bị cho trận gặp U.23 Yemen. Với chất lượng của đội tuyển hiện tại, tôi tự tin có thể giành chiến thắng trước họ. Hàng phòng ngự của U.23 Yemen rất chất lượng, nhưng U.23 Việt Nam có những cầu thủ tốc độ tốt nhằm khai thác khoảng trống phía sau".

Trong khi đó, HLV U.23 Yenen - Al Sunaini cũng thể hiện quyết tâm đánh bại U.23 Việt Nam. Ông Al Sunaini nói: “Chúng tôi hiểu rằng 1 điểm ở những trận đấu quan trọng như vậy sẽ quyết định nhiều thứ, nhất là thứ hạng của 2 đội trong bảng đấu. Tuy nhiên, U.23 Yemen sẽ bước vào trận gặp U.23 Việt Nam với quyết tâm cao nhất. Tham vọng của chúng tôi không gì khác ngoài giành chiến thắng U.23 Việt Nam, có 3 điểm”.