HLV U.23 Yemen: ‘Tham vọng của chúng tôi không gì khác ngoài thắng U.23 Việt Nam'

Gặp U.23 Bangladesh ở lượt đấu thứ 2 bảng C vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Yemen trải qua trận đấu vất vả. Dù được đánh giá cao hơn và kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian nhưng U.23 Yemen bế tắc trong việc tìm đường vào lưới đối thủ. Phải nhờ đến bàn thắng ở phút 90+4 của Esam Al-Awami, U.23 Yemen mới đánh bại U.23 Bangladesh 1-0.

“Dù U.23 Yemen gặp khó khăn nhưng tôi đã không tuyệt vọng. Đặc biệt, hiệu suất của các cầu thủ ở hiệp 2 đã được cải thiện rõ rệt. U.23 Yemen đã thi đấu ở một đẳng cấp tốt hơn, thống trị và chiến đấu đến những giây phút cuối cùng. Bàn thắng và 3 điểm là hoàn toàn xứng đáng”, HLV Al Sunaini nói trong phần họp báo sau trận.

HLV Al Sunaini (trái) khẳng định quyết tâm giành trọn 3 điểm khi gặp U.23 Việt Nam ẢNH: MINH TÚ

Với trận thắng 1-0 trước U.23 Bangladesh, U.23 Yemen có 6 điểm sau 2 trận. Đại diện Tây Á có cùng điểm số với U.23 Việt Nam nhưng xếp thứ 2 ở bảng C do thua về hiệu số bàn thắng bại (U.23 Việt Nam có hiệu số +3, U.23 Yemen có hiệu số +2). Ở lượt đấu cuối, U.23 Việt Nam sẽ đối đầu U.23 Yemen. Đây là trận "chung kết" bảng C, quyết định đội đầu bảng, qua đó giành vé trực tiếp đến vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Khi được hỏi về màn so tài này, HLV Al Sunaini quyết tâm: “Chúng tôi hiểu rằng 1 điểm ở những trận đấu quan trọng như vậy sẽ quyết định nhiều thứ, nhất là thứ hạng của 2 đội trong bảng đấu. Tuy nhiên, U.23 Yemen sẽ bước vào trận gặp U.23 Việt Nam với quyết tâm cao nhất. Tham vọng của chúng tôi không gì khác ngoài giành chiến thắng U.23 Việt Nam, có 3 điểm”.

Văn Thuận ghi bàn quý như vàng, U.23 Việt Nam vất vả thắng Singapore

“Như tôi đã nói trước đó, bất kỳ ai muốn vượt qua vòng bảng, đến vòng chung kết phải luôn cố gắng, chiến đấu đến cùng. Bảng đấu này các đội không có chênh lệch quá lớn về trình độ. Chính sự nỗ lực, quyết tâm của các đội mới quyết định mọi thứ”, HLV Al Sunaini nói thêm.

"U.23 Yemen hoàn toàn có thể hoàn thành giấc mơ châu Á vĩ đại"

Sau chiến thắng trước U.23 Bangladesh, truyền thông Yemen đánh giá rất cao tinh thần mà thầy trò HLV Al Sunaini thể hiện. Ngay sau trận đấu, trang Al Wahdawi viết: “U.23 Yemen thi đấu kiên cường, tạo nên chiến thắng cảm xúc. Đứng trước hàng thủ vững chắc của U.23 Bangladesh, U.23 Yemen vẫn tự tin, tạo nên sức ép khủng khiếp. Cuối cùng, chúng ta đã thành công, lật ngược thế cờ. Các cầu thủ trẻ của Yemen đã nỗ lực tuyệt vời và điều đó rất xứng đáng được khen ngợi”.

Cầu thủ U.23 Yemen nhận nhiều lời khen từ truyền thông nước nhà vì thi đấu kiên cường ẢNH: MINH TÚ

Trong khi đó, tờ Al Sahwa đánh giá: “U.23 Yemen đã có 6 điểm sau 2 trận thắng liên tiếp. Giờ đây, đội trẻ của chúng ta chỉ còn cách thành tích lịch sử một bước nữa. Nếu giữ vững tinh thần, luôn kiên cường và nỗ lực ở trận đấu cuối, gặp U.23 Việt Nam các cầu thủ U.23 Yemen hoàn toàn có thể hoàn thành giấc mơ châu Á vĩ đại”.