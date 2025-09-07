Lộ lý do HLV Kim luôn giữ ổn định khu vực đặc biệt quan trọng của U.23 Việt Nam

Thầy Kim đã làm gì với U.23 Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik thay đổi rất nhiều trong đội hình xuất phát, ở trận gặp U.23 Singapore tối qua (6.9), so với trận gặp U.23 Bangladesh cách đó 3 ngày. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, những sự thay đổi của HLV Kim Sang-sik chỉ chủ yếu xuất hiện trên hàng tấn công và ở 2 cánh. Còn ở khu vực trung tâm hàng phòng ngự, ông Kim giữ lại đa số các nhân sự mà ông tin tưởng nhất.

HLV Kim Sang-sik luôn giữ sự kiên định với một số cầu thủ tối quan trọng của đội tuyển U.23 Việt Nam Ảnh: Minh Tú

Trong khung thành vẫn là thủ môn Trần Trung Kiên, các trung vệ đứng chắn ngay trước thủ thành đang khoác áo CLB HAGL vẫn là Nguyễn Hiểu Minh và Nguyễn Nhật Minh. Ông Kim Sang-sik giữ ổn định 3/4 vị trí ở trung tâm hàng thủ, chứng tỏ ông đánh giá rất cao tầm quan trọng của khu vực này (người duy nhất ở khu vực này được thay đổi so với trận đấu trước là trung vệ Đặng Tuấn Phong thế chỗ Phạm Lý Đức).

Thậm chí, trong quá trình bóng lăn ở trận đấu với U.23 Singapore, mãi đến phút 75, HLV Kim Sang-sik mới thay đổi nhân sự ở trung tâm hàng phòng ngự: trung vệ Nhật Minh rời sân để nhường chỗ cho tiền đạo Ngọc Mỹ. Bởi, ở thời điểm đó (vẫn đang hòa 0-0), U.23 Việt Nam đã xác định rõ ý đồ tràn hết sang phần sân của U.23 Singapore để tìm bàn thắng. Khi đó, chúng ta không cần nhiều người ở hàng thủ nữa.

Còn trước đó, hệ thống phòng ngự của U.23 Việt Nam được giữ vô cùng ổn định, với những nhân sự quen thuộc, giàu kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn cao và đã thể hiện sự ăn ý với nhau trên sân.

Giá đỡ cho thành công của U.23 Việt Nam

Sự ổn định này rất quan trọng. Khác với hàng tấn công luôn cần sự sáng tạo và cần sự mới mẻ, nên phải liên tục thay đổi, thì mục tiêu hàng đầu của hàng phòng ngự là phải đảm bảo an toàn và tuyệt đối không được mắc sai lầm. Nếu như các cầu thủ ở tuyến trên có thể mắc 1 hoặc một vài lỗi trong xử lý bóng, trong khâu phối hợp, thì với những cầu thủ ở tuyến dưới, nhất là với các trung vệ và thủ môn, chỉ cần họ mắc 1 lỗi, có khi đội nhà phải thủng lưới và phải trả giá rất đắt.

U.23 Việt Nam (phải) chưa thủng lưới bàn nào sau 2 trận vòng loại U.23 châu Á 2026 Ảnh: VFF

Chính vì thế, HLV Kim Sang-sik không dại xáo trộn hàng phòng ngự của mình. Ông Kim không có lý do gì để thay đổi 1 hàng thủ đang vận hành quá tốt. Sự kiên định của vị HLV người Hàn Quốc cho đến lúc này tiếp tục dẫn đến hiệu quả rất cao. Sau 2 lượt trận tại vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Việt Nam chưa thủng lưới bàn nào. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik cũng là đội duy nhất tại bảng C chưa để thủng lưới cho đến thời điểm này.

Hàng phòng ngự chắc chắn tiếp tục sẽ là bàn đạp để đội tuyển U.23 Việt Nam hy vọng vào 1 kết quả tốt trước U.23 Yemen trong những ngày sắp tới. Chỉ cần hàng phòng ngự làm tốt nhiệm vụ trước đội bóng trẻ Tây Á, chúng ta sẽ đứng đầu bảng C, đồng thời sẽ chính thức tiếp cận vé dự vòng chung kết giải U.23 châu Á vào đầu năm sau.