Trước đó, U.23 Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước U.23 Bangladesh, trong khi U.23 Singapore thất bại 1-2 trước U.23 Yemen. Chính vì vậy, chiến thắng này vô cùng quan trọng để U.23 Việt Nam duy trì cơ hội giành vé vào vòng chung kết, còn U.23 Singapore cũng không thể để mất điểm nếu muốn tiếp tục hy vọng.

Trong trận đấu này, HLV Kim Sang-sik đã có 6 sự thay đổi so với đội hình ra sân ở trận đầu tiên, trong đó có sự trở lại của đội trưởng Văn Khang và sự góp mặt của Lê Viktor và Công Phương. U.23 Việt Nam chơi kiểm soát bóng và tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng thủ môn U.23 Singapore đã có một ngày thi đấu xuất sắc, ngăn chặn mọi pha dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà.

Văn Thuận ghi bàn quý như vàng, U.23 Việt Nam vất vả thắng Singapore

HLV Kim thay đổi người chính xác, U.23 Việt Nam có 3 điểm trọn vẹn

Bước sang hiệp 2, HLV Kim tiếp tục thay đổi nhân sự khi rút Văn Khang và Lê Viktor ra sân, nhường chỗ cho Phi Hoàng và Văn Thuận. Đây là sự thay đổi chiến thuật hợp lý khi cả Phi Hoàng và Văn Thuận đều có khả năng tạo đột biến. Phút 79, U.23 Việt Nam thực hiện pha phản công nhanh, bóng được chuyển sang cánh trái cho Phi Hoàng.

Tiền vệ này thực hiện pha tạt bóng chính xác để Văn Thuận bật cao đánh đầu về góc gần, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Đây là bàn thắng quan trọng của Văn Thuận, người vừa được vinh danh là "Cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2024-2025". Sự thay đổi người của HLV Kim Sang-sik đã mang lại hiệu quả, giúp U.23 Việt Nam có được chiến thắng quý giá.

Văn Thuận tỏa sáng sau khi vào sân ở hiệp 2 ẢNH: MINH TÚ

Cuối trận, đội trưởng Syafiq Rashid của U.23 Singapore nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi phạm lỗi từ phía sau với Đức Anh. Đây là thẻ vàng thứ hai của Rashid, khi trước đó anh đã có pha xô xát với Đức Anh và nhận thẻ vàng đầu tiên. Việc chơi thiếu người khiến U.23 Singapore không thể tạo ra cơ hội nào đáng kể để tìm kiếm bàn gỡ.