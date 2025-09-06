Indonesia cùng Malaysia thắng nhưng vẫn 'lâm nguy', U.23 Trung Quốc 'đè bẹp' đối thủ 10-0

U.23 INDONESIA VÀ MALAYSIA CÙNG THẮNG ĐẬM

Với trận hòa 0-0 trước U.23 Lào ở lượt đấu đầu tiên, U.23 Indonesia đang tự đẩy mình vào thế khó tại vòng loại U.23 châu Á 2026. Thầy trò HLV Gerald Vanenburg chỉ có 1 điểm và buộc phải thắng đậm U.23 Macau ở lượt đấu thứ 2 để nuôi hy vọng đi tiếp.

Trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng J, U.23 Indonesia thực hiện đến 6 sự thay đổi so với trận ra quân. Đáng chú ý, những cầu thủ nhập tịch như Victor Dethan, Jens Raven, Rafael Struick đều phải ngồi dự bị.

Mục tiêu thắng đậm được U.23 Indonesia thể hiện rõ khi họ đẩy cao đội hình, tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong 45 phút đầu tiên, U.23 Indonesia cầm bóng đến 76%, tung ra 15 cú sút khiến khung thành U.23 Macau chao đảo.

Kết thúc hiệp đấu, U.23 Indonesia cũng có lợi thế dẫn 2-0. Ngay ở phút thứ 3, U.23 Indonesia đã vươn lên dẫn 1-0 sau cú đá bất ngờ của Rahmat Arjuna. Đến phút 17, Arkhan Fikri dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.

U.23 Indonesia đã biết cách ghi bàn sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sang hiệp 2, sức ép của U.23 Indonesia còn lớn hơn. Chỉ mất 2 phút khi hiệp đấu bắt đầu, Rayhan Hannan giúp U.23 Indonesia nâng tỷ số lên thành 3-0. Cuối trận, lần lượt Zanadin Fariz và Giliran Rafa lập công, ấn định trận thắng 5-0 cho U.23 Indonesia.

Trận thắng này giúp U.23 Indonesia có 4 điểm sau 2 trận, vươn lên đứng thứ 2 bảng J. Ở lượt đấu cuối diễn ra ngày 9.9, U.23 Indonesia sẽ gặp U.23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Gerald Vanenburg được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi U.23 Hàn Quốc đang cho thấy sức mạnh ở bảng J, toàn thắng cả 2 trận và ghi đến 12 bàn. Ở trận gần nhất, gặp U.23 Lào - đội đã buộc U.23 Indonesia chia điểm, U.23 Hàn Quốc cũng giành chiến thắng đến 7-0.

Ở bảng F, trận đấu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Li Băng tạm hoãn vì mưa lớn. Trước đó, ở trận đấu diễn ra lúc 16 giờ, U.23 Malaysia tìm lại niềm vui khi đánh bại U.23 Mông Cổ với tỷ số đậm 7-0. Với trận thắng này, U.23 Malaysia có 3 điểm, tạm vươn lên đứng thứ 2. Dù vậy, cơ hội đi tiếp của U.23 Malaysia vẫn rất thấp khi họ phải đụng độ nước chủ nhà U.23 Thái Lan ở lượt đấu cuối.

Thắng 7-0 nhưng cửa đi tiếp của U.23 Malaysia vẫn rất hẹp ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong khi đó, ở bảng D, U.23 Trung Quốc có thắng lợi không tưởng 10-0 trước U.23 Quần đảo Bắc Mariana. Đây được xem là kết quả bất ngờ khi ở lượt đấu đầu tiên, U.23 Trung Quốc thi đấu nhạt nhòa và rất vất vả mới có thể đánh bại U.23 Đông Timor 2-1.

Trong chiến thắng 10-0 của U.23 Trung Quốc trước U.23 Quần đảo Bắc Mariana, Behram Abduweli và Wang Yudong góp mỗi người 1 cú hat-trick. Còn lại, 4 thắng của U.23 Trung Quốc được ghi bởi Zhu Pengyu (cú đúp), Kuai Jiwen và Li Xinxiang.

Với trận thắng đậm 10-0, U.23 Trung Quốc có 6 điểm sau 2 trận, bằng điểm với U.23 Úc. Ở lượt đấu cuối, hai đội bóng này sẽ chạm trán để quyết định cho ngôi đầu bảng D.

