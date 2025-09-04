U.23 Indonesia hòa như thua đội Lào: HLV bức bối, sếp lớn ra chỉ thị khẩn

Bóng đá Indonesia "kỵ rơ" đội Lào

Theo CNN Indonesia, trận đội U.23 nước này để đội Lào dưới cơ thủ hòa tỷ số 0-0 trên sân Gelora Delta ở Sidoarjo ngày 3.9, trong trận ra quân tại bảng J vòng loại giải U.23 châu Á, khá giống như trận đội tuyển xứ vạn đảo dưới thời HLV Shin Tae-yong từng bị đối thủ này thủ hòa tỷ số 3-3 tại AFF Cup 2024.

Indonesia (áo trắng) một lần nữa không thể thắng bóng đá Lào Ảnh: Chụp màn hình AFC

"Có lẽ các đội Indonesia đã "kỵ rơ" đội Lào. Tại AFF Cup 2024, khi HLV Shin Tae-yong còn dẫn dắt đội tuyển Indonesia đã phải chịu trận hòa trước đối thủ này (3-3) ngay trên sân nhà ở Surakarta. Vì trận hòa tệ hại này, đội tuyển Indonesia kết thúc vòng bảng AFF Cup 2024 với vị trí thứ 3 và bị loại. HLV Shin Tae-yong sau đó cũng bị sa thải.

Một sự trùng hợp là đội tuyển Indonesia khi đó cũng có các cầu thủ như Kadek Arel, Rayhan Hannan và Dony Tri Pamungkas, những người hiện đều khoác áo đội U.23. Họ một lần nữa lại bế tắc trước đội Lào và cũng do HLV người Hàn Quốc, Ha Hyeok-jun dẫn dắt. Sự khởi đầu tệ hại này khiến đội U.23 Indonesia được kỳ vọng rất lớn, rất có thể sẽ lại một lần nữa gây thất vọng", CNN Indonesia cho biết.

U.23 Indonesia đã được tăng cường lực lượng đáng kể để chinh phục vòng loại giải U.23 châu Á khi đặt mục tiêu lấy vé dự vòng chung kết, sau trận thua đội tuyển U.23 Việt Nam với tỷ số 0-1 ở trận chung kết giải U.23 Đông Nam Á trên sân nhà ngày 29.7. Họ đã bổ sung đến 4 cầu thủ nhập tịch gồm Matthew Baker, Dion Markx, Jens Raven và Rafael Struick. Trong đó, Rafael Struick bổ sung từ đội tuyển Indonesia.

Hầu hết những cầu thủ nhập tịch quan trọng này đều được HLV Gerald Vanenburg sử dụng ở trận ra quân của U.23 Indonesia trước đội Lào. Tuy nhiên, dù áp đảo thế trận, tạo hàng loạt cơ hội, các chân sút Toni Firmansyah, Jens Raven, Rafael Struick, Rayhan Hannan và Hokky Caraka đều bỏ lỡ và không thể khuất phục được khung thành của thủ môn Kop Lokphathip của U.23 Lào.

U.23 Indonesia nay phải thắng 2 trận còn lại, trong đó có trận then chốt với đối thủ mạnh là U.23 Hàn Quốc mới có hy vọng giành vé đi tiếp Ảnh: Chụp màn hình AFC

HLV Gerald Vanenburg của U.23 Indonesia tỏ ra bất lực. Ông cho rằng: "Báo chí đã nói quá nhiều về Jens Raven (cầu thủ nhập tịch ghi 5 bàn ở trận U.23 Indonesia thắng Brunei tỷ số 8-0 tại giải Đông Nam Á), nhưng rồi sau đó anh ta dù chơi thêm nhiều trận vẫn không ghi thêm bàn nào.

Chúng tôi cũng tung Hokky Caraka vào sân và cũng ở tình trạng tương tự. Theo tôi, điều này là có lý do, việc các cầu thủ này không giữ được phong độ là tại vì các CLB, họ rất ít được ra sân thi đấu tại giải VĐQG. Nếu họ được ra sân thi đấu từ 40 phút hoặc hơn, có lẽ tình trạng tịt ngòi này đã không xảy ra".

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir ra chỉ thị khẩn bằng thông điệp đăng trên mạng xã hội X: "Đội tuyển U.23 Indonesia đã chơi tấn công ngay từ đầu, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng cho đến hết trận và chấp nhận kết quả hòa 0-0 trước đội Lào.

Còn hai trận đấu nữa với đội Macau (ngày 6.9) và đội Hàn Quốc (9.9). Đội tuyển U.23 Indonesia phải trở lại mạnh mẽ và thi đấu hết mình trong những trận đấu còn lại này để giành chiến thắnh, và giành quyền vào vòng chung kết giải U.23 châu Á 2026".

CNN Indonesia cho biết, đây gần như là mệnh lệnh dứt khoát của Chủ tịch PSSI với HLV Gerald Vanenburg và đội U.23 Indonesia, họ bắt buộc phải thắng 2 trận còn lại, trong đó có trận gặp đội Hàn Quốc cực mạnh (ra quân thắng đậm đội Macau tỷ số 5-0 để tạm dẫn đầu bảng J), để tìm lại hy vọng.