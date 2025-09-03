U.23 Thái Lan thắng cực đậm Mông Cổ, U.23 Indonesia bất lực còn Malaysia thua sốc

U.23 Thái Lan thắng 6-0, U.23 Malaysia có nguy cơ bị loại

Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Thái Lan là chủ nhà của bảng F, cùng với các đối thủ U.23 Malaysia, U.23 Li Băng và U.23 Mông Cổ. Xét về sức mạnh, các cầu thủ trẻ “Voi chiến” được đánh giá vượt trội khi vẫn giữ được nòng cốt là những người vừa dự U.23 Đông Nam Á. Ngay ở trận ra quân, U.23 Thái Lan cũng đã khẳng định vị thế của mình ở bảng đấu này với thắng lợi dễ dàng 6-0 trước U.23 Mông Cổ.

Với dàn cầu thủ chất lượng cùng sự cổ vũ của CĐV nhà, trong hiệp 1, U.23 Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận, dẫn trước đối thủ đến 3-0. Đội trưởng Seksan Ratree trở thành cầu thủ thi đấu nổi bật nhất với cú đúp bàn thắng ở các phút 17 và 39. Ở bàn đầu tiên, Seksan Ratree chớp thời cơ nhanh, đá bồi chính xác sau pha bắt bóng không dính của thủ thành U.23 Mông Cổ. Đến bàn thứ 2, Seksan Ratree cho thấy đẳng cấp của mình với cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành U.23 Mông Cổ. Trước khi Seksan Ratree ghi liên tiếp 2 bàn thắng, Iklas Sanhon là cầu thủ mở tỷ số cho U.23 Thái Lan với pha đi bóng và dứt điểm tinh tế ngay ở phút thứ 2.

Thế trận ở hiệp 2 có phần dễ thở hơn cho U.23 Mông Cổ khi U.23 Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Dù vậy, ở các phút 57, 69 và 82, lần lượt Seksan Ratree, Chawanwit Sealao, Yotsakorn Burapha lập công, mang về trận thắng 6-0 cho U.23 Thái Lan. Đồng thời, với trận thắng này, U.23 Thái Lan cũng vươn lên dẫn đầu bảng F.

U.23 Thái Lan thể hiện sức mạnh trước U.23 Mông Cổ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở trận đấu diễn ra trước đó của bảng F, cú sốc đã xảy ra khi U.23 Li Băng đánh bại U.23 Malaysia 1-0. Ali El Fadl trở thành người hùng của U.23 Li Băng ở trận đấu này khi anh nhận bóng trong vòng cấm phút 83 rồi tung cú sút quyết đoán, làm rung lưới U.23 Malaysia. Đáng nói hơn, trước khi có bàn thắng này, U.23 Li Băng phải chơi phòng ngự và chịu vô vàn sức ép từ U.23 Malaysia.

Trận thắng bất ngờ đưa U.23 Li Băng vươn lên đứng thứ 2 bảng F, bằng điểm với U.23 Thái Lan nhưng kém về chỉ số phụ. Phía đối diện, U.23 Malaysia rơi xuống vị trí thứ 3, đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi VCK U.23 châu Á 2026.

U.23 Malaysia (áo vàng) thua bất ngờ trước Li Băng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

U.23 Indonesia bất lực trước sự kiên cường của U.23 Lào

Ở bảng J, đội chủ nhà U.23 Indonesia có trận ra quân, gặp U.23 Lào. Với việc nằm cùng bảng với U.23 Hàn Quốc, giới chuyên môn đánh giá U.23 Indonesia buộc phải có 3 điểm ở trận đấu này mới có hy vọng cạnh tranh ngôi đầu.

Mục tiêu giành 3 điểm được U.23 Indonesia thể hiện rõ khi họ ra sân với đội hình mạnh nhất. Thậm chí, tiền đạo nhập tịch và thường xuyên đá chính ở đội tuyển quốc gia là Rafael Struick cũng được ra sân. Trong hiệp 1, U.23 Indonesia cũng thi đấu áp đảo, cầm bóng gần 75% và sút đến 16 lần. Tuy nhiên, U.23 Indonesia không thể ghi bàn và chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Đến hiệp 2, U.23 Indonesia vẫn tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước đội hình lùi sâu của U.23 Lào. Các học trò của HLV Gerald Vanenburg sút thêm 23 lần nhưng bất lực trong việc xuyên thủng lưới U.23 Lào, phải hòa 0-0.

U.23 Indonesia mất điểm dù ra sân với đội hình rất mạnh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia điểm ở trận đấu này, U.23 Indoensa và U.23 Lào cùng có 1 điểm, lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 bảng J. U.23 Hàn Quốc, đội có chiến thắng 5-0 trước U.23 Ma Cao ở trận đấu sớm hơn là những người đang xếp đầu bảng.