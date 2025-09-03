Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế
Vòng loại U.23 châu Á 2026

U.23 Thái Lan thắng cực đậm Mông Cổ, U.23 Indonesia bất lực còn Malaysia thua sốc

Văn Trình
Văn Trình
03/09/2025 21:47 GMT+7

Ở lượt đấu đầu tiên vòng loại U.23 châu Á 2026 tối 3.9, U.23 Thái Lan khẳng định sức mạnh với trận thắng đậm U.23 Mông Cổ. Trong khi đó, U.23 Indonesia và U.23 Malaysia đều khiến CĐV thất vọng khi mất điểm trước những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.

U.23 Thái Lan thắng 6-0, U.23 Malaysia có nguy cơ bị loại 

Tại vòng loại U.23 châu Á 2026, U.23 Thái Lan là chủ nhà của bảng F, cùng với các đối thủ U.23 Malaysia, U.23 Li Băng và U.23 Mông Cổ. Xét về sức mạnh, các cầu thủ trẻ “Voi chiến” được đánh giá vượt trội khi vẫn giữ được nòng cốt là những người vừa dự U.23 Đông Nam Á. Ngay ở trận ra quân, U.23 Thái Lan cũng đã khẳng định vị thế của mình ở bảng đấu này với thắng lợi dễ dàng 6-0 trước U.23 Mông Cổ.

Với dàn cầu thủ chất lượng cùng sự cổ vũ của CĐV nhà, trong hiệp 1, U.23 Thái Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận, dẫn trước đối thủ đến 3-0. Đội trưởng Seksan Ratree trở thành cầu thủ thi đấu nổi bật nhất với cú đúp bàn thắng ở các phút 17 và 39. Ở bàn đầu tiên, Seksan Ratree chớp thời cơ nhanh, đá bồi chính xác sau pha bắt bóng không dính của thủ thành U.23 Mông Cổ. Đến bàn thứ 2, Seksan Ratree cho thấy đẳng cấp của mình với cú cứa lòng đẹp mắt vào góc cao khung thành U.23 Mông Cổ. Trước khi Seksan Ratree ghi liên tiếp 2 bàn thắng, Iklas Sanhon là cầu thủ mở tỷ số cho U.23 Thái Lan với pha đi bóng và dứt điểm tinh tế ngay ở phút thứ 2.

Thế trận ở hiệp 2 có phần dễ thở hơn cho U.23 Mông Cổ khi U.23 Thái Lan chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Dù vậy, ở các phút 57, 69 và 82, lần lượt Seksan Ratree, Chawanwit Sealao, Yotsakorn Burapha lập công, mang về trận thắng 6-0 cho U.23 Thái Lan. Đồng thời, với trận thắng này, U.23 Thái Lan cũng vươn lên dẫn đầu bảng F.

U.23 Thái Lan thắng cực đậm Mông Cổ, U.23 Indonesia bất lực còn Malaysia thua sốc- Ảnh 1.

U.23 Thái Lan thể hiện sức mạnh trước U.23 Mông Cổ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở trận đấu diễn ra trước đó của bảng F, cú sốc đã xảy ra khi U.23 Li Băng đánh bại U.23 Malaysia 1-0. Ali El Fadl trở thành người hùng của U.23 Li Băng ở trận đấu này khi anh nhận bóng trong vòng cấm phút 83 rồi tung cú sút quyết đoán, làm rung lưới U.23 Malaysia. Đáng nói hơn, trước khi có bàn thắng này, U.23 Li Băng phải chơi phòng ngự và chịu vô vàn sức ép từ U.23 Malaysia.

Trận thắng bất ngờ đưa U.23 Li Băng vươn lên đứng thứ 2 bảng F, bằng điểm với U.23 Thái Lan nhưng kém về chỉ số phụ. Phía đối diện, U.23 Malaysia rơi xuống vị trí thứ 3, đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi VCK U.23 châu Á 2026.

U.23 Thái Lan thắng cực đậm Mông Cổ, U.23 Indonesia bất lực còn Malaysia thua sốc- Ảnh 2.

U.23 Malaysia (áo vàng) thua bất ngờ trước Li Băng

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

U.23 Indonesia bất lực trước sự kiên cường của U.23 Lào

Ở bảng J, đội chủ nhà U.23 Indonesia có trận ra quân, gặp U.23 Lào. Với việc nằm cùng bảng với U.23 Hàn Quốc, giới chuyên môn đánh giá U.23 Indonesia buộc phải có 3 điểm ở trận đấu này mới có hy vọng cạnh tranh ngôi đầu.

Mục tiêu giành 3 điểm được U.23 Indonesia thể hiện rõ khi họ ra sân với đội hình mạnh nhất. Thậm chí, tiền đạo nhập tịch và thường xuyên đá chính ở đội tuyển quốc gia là Rafael Struick cũng được ra sân. Trong hiệp 1, U.23 Indonesia cũng thi đấu áp đảo, cầm bóng gần 75% và sút đến 16 lần. Tuy nhiên, U.23 Indonesia không thể ghi bàn và chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. Đến hiệp 2, U.23 Indonesia vẫn tấn công nhưng gặp nhiều khó khăn trước đội hình lùi sâu của U.23 Lào. Các học trò của HLV Gerald Vanenburg sút thêm 23 lần nhưng bất lực trong việc xuyên thủng lưới U.23 Lào, phải hòa 0-0.

U.23 Thái Lan thắng cực đậm Mông Cổ, U.23 Indonesia bất lực còn Malaysia thua sốc- Ảnh 3.

U.23 Indonesia mất điểm dù ra sân với đội hình rất mạnh

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia điểm ở trận đấu này, U.23 Indoensa và U.23 Lào cùng có 1 điểm, lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 bảng J. U.23 Hàn Quốc, đội có chiến thắng 5-0 trước U.23 Ma Cao ở trận đấu sớm hơn là những người đang xếp đầu bảng. 

 

Tin liên quan

U.23 Indonesia bị từ chối bổ sung một cầu thủ nhập tịch, vì sao?

U.23 Indonesia bị từ chối bổ sung một cầu thủ nhập tịch, vì sao?

Theo HLV Kluivert, ông phải từ chối đề nghị bổ sung một cầu thủ nhập tịch vào đội U.23 Indonesia, dù điều này có thể khiến đội bóng mất cơ hội giành vé dự vòng chung kết U.23 châu Á, vì mục tiêu World Cup 2026 quan trọng hơn.

Messi chỉ thi đấu 1 trận tại Argentina, HLV Scaloni có quyết định bất ngờ

Phải chăng Guardiola... hết thời?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Thái Lan Indonesia Malaysia Lào Nhập tịch U.23 châu Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận