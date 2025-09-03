Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Phải chăng Guardiola... hết thời?

Kinh Thi
Kinh Thi
03/09/2025 04:07 GMT+7

Mùa trước, Man.City coi như đã bị phế truất sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh. Họ văng khỏi tốp 4 sau chuỗi trận ấy và không bao giờ nhích lên vị trí số 3 được nữa. Trước chuỗi trận ấy, họ thắng 7, hòa 2 trong 9 vòng đấu đầu, dẫn đầu bảng xếp hạng ở 5 trong 9 vòng ấy.

Câu chuyện cho thấy khi đội bóng của HLV Pep Guardiola đã thua liên tiếp thì họ rất khó gượng dậy. Còn khi thành công, thầy trò Guardiola thường thắng như chẻ tre, thắng liên tục, cứ như đấy là một lẽ đương nhiên. Man.City không phải là mẫu đội bóng thất thường - cứ thắng, thua một cách xen kẽ và bất ngờ, kiểu Tottenham hoặc Arsenal.

Đấy là vì ông Guardiola huấn luyện chủ yếu theo triết lý. Cách huấn luyện của ông làm cho đội bóng trở thành một cỗ máy, hễ đã vào guồng thì đối phương không thể chống đỡ. Còn khi máy hỏng, rất dễ có hẳn một chuỗi thất bại, do ông không phải là HLV siêu việt điều chỉnh chiến thuật ngay trong trận đấu. Ông cũng không thuộc mẫu HLV linh động về chiến thuật.

Phải chăng Guardiola... hết thời?- Ảnh 1.

HLV Guardiola đang gặp khó ở Man.City

Ảnh: Reuters

Tình trạng ngay lúc này: Man.City đang là cỗ máy hỏng. Tin xấu cho giới hâm mộ "Man Xanh" khi họ phải liên tục đụng độ M.U và Arsenal trong 2 vòng đấu sắp tới. Tin tốt là giải Ngoại hạng đang tạm ngưng, nhường chỗ cho các ĐTQG trong vòng 2 tuần. Liệu Guardiola có đủ thời gian để cân chỉnh mọi chuyện, giúp Man.City gượng dậy và trở lại cuộc đua giành ngôi đầu bảng?

Hơn 30 năm đã trôi qua kể từ khi có một đội bóng thua 2 trong 3 trận đầu mà vẫn lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Đấy chính là M.U của Alex Ferguson, ngay trong mùa bóng đầu tiên của kỷ nguyên Ngoại hạng, 1992 - 1993. Ngày ấy, M.U vô đối một phần vì chẳng có đối thủ nào đủ sức đua tài (lui tới chỉ có Arsenal từ cuối thập niên 1990 là đáng kể). Bây giờ có quá nhiều đội mạnh ở giải Ngoại hạng - giải đấu đang có đến 6 đại diện dự Champions League. Man.City rất khó vươn lên sau 2 trận thua liên tiếp vừa qua (0-2 trước Tottenham và 1-2 trước Brighton).

Dẫn dắt Tottenham và Brighton là Thomas Frank và Fabian Hurzeler. Họ đều chưa có danh tiếng đáng kể trong làng bóng đỉnh cao. Nhưng họ đều đã thắng Guardiola trước đây. Và bây giờ họ lại thắng. Vì họ đã nắm rõ triết lý bóng đá cũng như đặc điểm chuyên môn trong cách huấn luyện của Guardiola? Trên lý thuyết, Pep Guardiola là HLV giỏi - thậm chí là HLV giỏi nhất thế giới. Nhưng ông rất ít và rất khó thay đổi. Ai chẳng đến lúc... hết thời?

Một mùa chuyển nhượng cực kỳ sôi động vừa kết thúc với doanh số kỷ lục trên quê hương bóng đá. Liverpool chi gần nửa tỉ euro sắm ngôi sao mới. Chelsea, Arsenal, M.U, Tottenham, Newcastle cũng đều mạnh tay mua sắm. Man.City có vẻ thua sút trong câu chuyện này. Và dù tăng cường được thủ môn giỏi Gianluigi Donnarumma, đây cũng không bao giờ là thủ môn phù hợp với triết lý của Guardiola (phải giỏi chơi bóng bằng chân). Tương lai của "Man Xanh" bắt đầu mờ mịt chỉ sau 3 vòng đấu.

